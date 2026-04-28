A borostyán szemcséi különleges polírozó hatást biztosítanak az érzékeny, száraz bőrfelületen és támogatják a bőr vízmegőrző képességét. Az aranyvesszőfű és a cickafarkfű gyógynövények kivonatai és értékes bőrfinomító olajok, E-, C-, B- vitaminok segítik a bőr megújulását. Az erősen savas peelingekre érzékeny bőrön is használható kíméletes krémpeeling. Ezután pedig kezdődhet a bőr táplálása és a ránckisímítás, valamint az anti-ageing kozmetikai szérumokban lévő hatóanyagokkal történő feltöltése. Narancsvirág & borostyán peeling - 50 ml

Forrás: Biola Kft.

Anti-ageing felsőfokon – A ránctalanító hatóanyagokban gazdag arcápoló termékeinkkel érdemes összeállítani a napi arctisztítási és arcápolási rutinod! A ráncfeltöltés természetes bioaktív hatóanyagokkal hosszantartóan kisimultabb bőrt eredményez, míg az antioxidánsokat tartalmazó növényi kivonatok fiatalosan vitálisan tartják a bőrt!

A shea vaj, a szezám-, jojoba- és avokádó olaj, az A- és E-vitamin jelenlétében komplex módon táplálja a bőrt. A krémben lévő orchidea kivonata, a zöld tea, vadárvácska, bíbor kasvirág kivonatok a hyaluronsav származékokkal a bőröregedési folyamatokat mérséklő hatásukról ismertek, és a Corallina alga kivonattal együtt a környezeti stresszhatásokkal szemben is óvják a bőrt. A hyaluronsav megőrzését és az elasztin bioszintézisét támogató és a lebontását fékező hatásáról ismert orvosi ziliz, görögszéna, hibiszkuszvirág és gyömbér kivonatai a feszes arcbőr struktúrájának kiépülését segíti. A fiatalos üde bőrállapotot és bőrérzetet támogatja a kurkuma- és vanília kivonata. Komplex és magas hatóanyag tartalmú összetételével fiatalosan feszessé teheted az arcbőröd!

Javasoljuk 35 éves kor felett a rendszeres éjszakai bőrtáplálást is éjszakai arcbalzsammal (Bio camelia & argán éjszakai arcbalzsam), továbbá a mélyebb ráncok területein az éjszakai arckrém felvitele előtt a kozmetikai szérumjaink használatát. Ráadásul a NATURISSIMO Luxury Skincare termékek több, mint 10 % bio eredetű összetevőt tartalmaznak.

Alaria & orchidea age defence arckrém termékünk fizikai fényvédőt is tartalmaz és az arcápolóinkkal komplex bőrtápláláshoz jutsz!