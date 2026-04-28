A borostyán szemcséi különleges polírozó hatást biztosítanak az érzékeny, száraz bőrfelületen és támogatják a bőr vízmegőrző képességét. Az aranyvesszőfű és a cickafarkfű gyógynövények kivonatai és értékes bőrfinomító olajok, E-, C-, B- vitaminok segítik a bőr megújulását. Az erősen savas peelingekre érzékeny bőrön is használható kíméletes krémpeeling. Ezután pedig kezdődhet a bőr táplálása és a ránckisímítás, valamint az anti-ageing kozmetikai szérumokban lévő hatóanyagokkal történő feltöltése. Narancsvirág & borostyán peeling - 50 ml
Anti-ageing felsőfokon – A ránctalanító hatóanyagokban gazdag arcápoló termékeinkkel érdemes összeállítani a napi arctisztítási és arcápolási rutinod! A ráncfeltöltés természetes bioaktív hatóanyagokkal hosszantartóan kisimultabb bőrt eredményez, míg az antioxidánsokat tartalmazó növényi kivonatok fiatalosan vitálisan tartják a bőrt!
A shea vaj, a szezám-, jojoba- és avokádó olaj, az A- és E-vitamin jelenlétében komplex módon táplálja a bőrt. A krémben lévő orchidea kivonata, a zöld tea, vadárvácska, bíbor kasvirág kivonatok a hyaluronsav származékokkal a bőröregedési folyamatokat mérséklő hatásukról ismertek, és a Corallina alga kivonattal együtt a környezeti stresszhatásokkal szemben is óvják a bőrt. A hyaluronsav megőrzését és az elasztin bioszintézisét támogató és a lebontását fékező hatásáról ismert orvosi ziliz, görögszéna, hibiszkuszvirág és gyömbér kivonatai a feszes arcbőr struktúrájának kiépülését segíti. A fiatalos üde bőrállapotot és bőrérzetet támogatja a kurkuma- és vanília kivonata. Komplex és magas hatóanyag tartalmú összetételével fiatalosan feszessé teheted az arcbőröd!
Javasoljuk 35 éves kor felett a rendszeres éjszakai bőrtáplálást is éjszakai arcbalzsammal (Bio camelia & argán éjszakai arcbalzsam), továbbá a mélyebb ráncok területein az éjszakai arckrém felvitele előtt a kozmetikai szérumjaink használatát. Ráadásul a NATURISSIMO Luxury Skincare termékek több, mint 10 % bio eredetű összetevőt tartalmaznak.
Alaria & orchidea age defence arckrém termékünk fizikai fényvédőt is tartalmaz és az arcápolóinkkal komplex bőrtápláláshoz jutsz!
Csábítóan feszes dekoltázs: A bőr öregedésének első jelei a nyakon, a kezeken és a szemkörnyéki bőrfelületeken mutatkoznak meg, de van ellene megoldásunk! Reggel és este is érdemes ápolni a dekoltázsunkat azért, hogy még kisimultabb legyen a bőrünk! Ehhez igazi hatóanyag kincsestára az Alaria & argan nyak- és dekoltázsápoló balzsam termékünk.
Érett, víz- és zsírhiányos bőrre, gyorsan felszívódó, hidratáló, vitalizáló és bőrtápláló nyak- és dekoltázs ápoló balzsam. A bakuchiol, havasi gyopár, vörösáfonya és zöldtea a fiatalosabb bőrállapotot elősegítő kivonatokkal készül. Az orchidea kivonata a hyaluronsav származékokkal, Alaria alga kivonatokkal és a multivitamin komplex együttesen a környezeti stresszhatásokkal szemben is óvják és feszesítik a bőrt. A fiatalos üde, hidratált bőrállapotot és bőrérzetet támogatja a hyaluronsav, valamint az aloe hatóanyagai és a kurkuma-, ginseng- és rozmaring kivonata, továbbá a bioaktív argán-, ligetszépe olajok és a shea-, tukuma vaj. A balzsam kúraszerű alkalmazásával akár 5-10 évvel fiatalosabbá varázsolhatjuk a nyak- és a dekoltázs bőrét!
35 éves kor felett érdemes elkezdeni az extra bőrtáplálást a nyak és a dekoltázs bőrfelületén!
A javasolt 6 hetes rendszeres használata valóban meghozza az elvárhatóan szép eredményt!
A termékeink mindegyikét a családi vállalkozásunk Kecskeméten fejleszti és gyártja!