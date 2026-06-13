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Ez a konyhai összetevő édesebbé teszi a paradicsomot: vesd be a kertészek trükkjét!

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A legtöbben a sütéshez használják, pedig a kertben is csodát tehet. Egy apró trükk, ami édes paradicsomot hoz a kertészek szerint.
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Sokan azt gondolják, hogy az igazán finom paradicsom titka kizárólag a napsütésben és a rendszeres öntözésben rejlik. Pedig a tapasztalt kertészek szerint egy egyszerű konyhai alapanyag is segíthet abban, hogy a termés még édesebb és zamatosabb legyen. Ez nem más, mint a szódabikarbóna.

A szódabikarbóna édesebbé teszi a paradicsomot!
A szódabikarbóna édesebbé teszi a paradicsomot!
Forrás:  123rf

 

A kertészek titka: ettől a filléres konyhai hozzávalótól lesz édes a paradicsom

  • A szódabikarbóna csökkentheti a talaj savasságát a paradicsom körül.
  • A kevésbé savas környezet édesebb ízű terméseket eredményezhet.
  • Csak mértékkel szabad használni, mert a túl sok árthat a növénynek.

A trükk mögött valójában egy nagyon egyszerű magyarázat áll. A szódabikarbóna enyhén lúgos hatású, ezért képes csökkenteni a talaj savasságát a paradicsomtövek közvetlen környezetében. A kertészek szerint az alacsonyabb savasságú talajban fejlődő paradicsomok kevésbé savanykásak, így az ízük édesebbnek hat.

Így használd a kertedben!

Nyugi, egyáltalán nem bonyolult. Szórj körülbelül egy-két evőkanálnyi szódabikarbónát − igen, azt, amit sütéshez vagy takarításhoz használsz − a paradicsomtő körüli talaj felszínére, de ügyelj arra, hogy ne érjen közvetlenül a szárhoz. Ezután öntözd meg a növényt, hogy az anyag fokozatosan a földbe jusson.

Ne felejtsd el, hogy a legfontosabb a mértékletesség! Bár a szódabikarbóna hasznos lehet, a túlzott használat felboríthatja a talaj természetes egyensúlyát. Éppen ezért érdemes kis mennyiséggel kezdeni, és figyelni, hogyan reagálnak rá a növények. Ha elkezd sárgulni, esetleg száradni, szedd le a föld felső rétegét, és tegyél rá újat. 

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