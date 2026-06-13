Katalin és Meghan soha nem hordhatja Diana hercegné kedvenc tiaráját – Ez az oka

A brit királyi család rendelkezik a világ egyik legimpozánsabb ékszergyűjteményével, ám van egy ritka szépség, amihez nemcsak Meghan Markle, de még Katalin walesi hercegné sem férhet hozzá. Diana hercegné ikonikus tiarája, amiben kimondta az igent Károlynak, sokak szerint a leggyönyörűbb fejdísz a világon. Akkor miért nem viselhetik a néhai hercegné menyei? Mindjárt megtudhatod.

Diana hercegné esküvői tiaráját menyei soha nem viselhetik.

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Diana hercegné az 1981-es menyegzője után is gyakran viselte esküvői tiaráját.

Katalin hercegné és Megham Markle soha nem viselheti az ikonkus ékszert.

A Spencer tiara átszámítva 163 millió forintot ér.

Ezért nem fogjuk Katalin vagy Meghan fején látni Diana hercegné tiaráját

Ugyan a huszadik század egyik legismertebb divatdiktátoraként számos emlékezetes ékszer köthető Diana hercegnéhez, mégis az 1981. július 29-én tartott királyi esküvőjén tartott tiaráját tartják a legikonikusabbnak. Ez nem is véletlen, hisz menyegzőjén kívül számos hivatalos eseményen is viselte esküvői tiaráját – többek között az 1990-es magyarországi látogatása során szervezett hivatalos banketten.

Ilyenformán jogos feltételezés lenne, hogy akkor menyei is viseljék az ékszert. Legutóbb Meghan Markle 2018-as esküvője előtt röppent fel, hogy leendő anyósa tiarájában lépjen oltár elé. (Akkor végül egy másik fejdísz miatt tört ki a tiaragate néven emlegetett botrány.) Ugyanez Katalin hercegné esetében is felmerült, ám a valóság az, hogy egyiküknek sincs joga viselni.

Ki a tiara valódi tulajdonosa?

Attól még, hogy Diana walesi hercegné rendszeresen viselte, nem jelenti azt, hogy a gyémántokkal gazdagon kirakott tiara a brit királyi család tulajdona. Valójában ugyanúgy a Spencer család birtokolja, aminek a szívek hercegnője is tagja volt.

A Spencer tiara mintegy 400 millió fontot ér, ami forintra átszámítva 163 millió forintot kóstál. A fejdísz története sem mindennapi: 1937-ben érte el mai formáját Cynthia Spencer grófné számára, melynek középső része 1919-ből, oldalsó díszei pedig 1767-ből származnak.

Miután a grófné elhunyt, a tiarát Diana édesapja, John Spencer örökölte, aki 1992-es halála után fiára, Charles Spencerre hagyta az ékszert, aki azóta is kizárólagos tulajdonosa. Már azt is lehet tudni, ki örökli tovább Diana hercegné esküvői tiaráját: unokaöccse, Louis Spencer, Anthorp vikomtja az örökös.