Óvakodj az év legrosszabb napjától! Ekkor lesz a születési hónapod szerint

Szinte vonzod a szerencsétlen napokat? Akkor ideje óvakodni, hiszen az év legrosszabb napja még csak most jön!
Szerencsétlen nap 2026-ban
- Minden évben van egy emlékezetesen rossz nap.
- A születési hónapod szerint az év legrosszabb napja még csak most jön.
- Mutatjuk, hogy melyik napon számíthatsz rossz energiákra.
Ez lesz az év legrosszabb napja
Minden évben van egy olyan nap, melyre felszisszenve emlékszünk vissza. Lehet, hogy ez tavaly tényleg péntek 13-ra esett, ebben az évben viszont más tengelyre helyeződik a sors szerencsétlen kereke.
Ne aggódj, csupán egy napig tart ez a szerencsétlenség. Viszont jobb, ha felkészülsz a saját péntek 13-madra – ezt a támadást ugyanis az univerzum most csak neked célozza. Ha viszont jól körülbástyázod magad aznap, és számítasz a rossz energiákra, akkor nem érhet nagy meglepetés. Mutatjuk, hogy a születési hónapod szerint melyik napon kell felkészülnöd ebben az évben.
Január: 09.12.
Nem a legjobb időzítés, de ez a nap nem fog neked kedvezni. Vonzd be a pozitivitás, hogy kiegyenlítsd a sok rossz energiát.
Február: 12.24.
Igen, sajnos neked egyáltalán nem kegyelmez az univerzum. Karácsonykor jön a rossz napok legrosszabbika.
Március: 06.15.
Nem sok időd lesz felövezni magad. Bár erre a rossz hírre már egy ideje számítottál, azért övön aluli ütést kapsz aznap.
Április: 08.01.
Azt gondolná az ember, hogy a nyár derekán alig történhet bármi rossz vele. Hát ez most neked nem fog bejönni.
Május: 11.07.
Nyugi, a szerencsétlenség még messze van tőled. De azért jobban teszed, ha már most elkezded figyelni, hogy milyen környezetben akarsz lenni.
Június: 10.04.
Az ősz most tényleg szomorú ködfelhőket fog hozni neked. Addig szerezz be egy százas zsepit!
Július: 07.28.
Pont a szülihónapodban ér a kellemetlenség! Kegyetlen dolog ez a sors…
Augusztus: 06.30.
A nyár számodra sem lesz túl felhőtlen. Viszonylag korán elveszik a kedvedet a gondtalan, nyári bulizástól.
Szeptember: 11.15.
Nagyon fontos, hogy megőrizd a hidegvéred! Ez most embert próbáló időszak lesz.
Október: 07.01.
Erre aztán nem számítottál! Olyan váratlan esemény történik, ami fenekestül felforgatja az életed.
November: 09.02.
A rossz energiák teljesen föléd tornyosulnak ezen a napon, pedig nem ártott volna, ha a legjobb formádat hozod. Milyen kár…
December: 08.06.
Ha kicsit másfelé fordítanád az energiáid a nyáron, akkor lehet, hogy egy fokkal kellemesebb lenne ez a nap.
Ha túl vagy az év legrosszabb napján, akkor mindenképpen hallgasd meg ezt a dalt:
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