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2026. jún. 13., szombat Anett, Antal

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szerencsétlenség

Óvakodj az év legrosszabb napjától! Ekkor lesz a születési hónapod szerint

Shutterstock -
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Mindig is érezted, hogy vannak napok, melyek furcsán rosszabbul sikerülnek, mint a többi? Az univerzum most elárulta: ez nem véletlen! A születési hónapod szerint ekkor következik be számodra idén.

Szinte vonzod a szerencsétlen napokat? Akkor ideje óvakodni, hiszen az év legrosszabb napja még csak most jön!

szerencsétlen nap
Mutatjuk, mikor számíthat a te szerencsétlen napodra.
Forrás: Shutterstock

Szerencsétlen nap 2026-ban

  • Minden évben van egy emlékezetesen rossz nap.
  • A születési hónapod szerint az év legrosszabb napja még csak most jön.
  • Mutatjuk, hogy melyik napon számíthatsz rossz energiákra.

Ez lesz az év legrosszabb napja

Minden évben van egy olyan nap, melyre felszisszenve emlékszünk vissza. Lehet, hogy ez tavaly tényleg péntek 13-ra esett, ebben az évben viszont más tengelyre helyeződik a sors szerencsétlen kereke.

Ne aggódj, csupán egy napig tart ez a szerencsétlenség. Viszont jobb, ha felkészülsz a saját péntek 13-madra – ezt a támadást ugyanis az univerzum most csak neked célozza. Ha viszont jól körülbástyázod magad aznap, és számítasz a rossz energiákra, akkor nem érhet nagy meglepetés. Mutatjuk, hogy a születési hónapod szerint melyik napon kell felkészülnöd ebben az évben.

Január: 09.12.

Nem a legjobb időzítés, de ez a nap nem fog neked kedvezni. Vonzd be a pozitivitás, hogy kiegyenlítsd a sok rossz energiát.

Február: 12.24.

Igen, sajnos neked egyáltalán nem kegyelmez az univerzum. Karácsonykor jön a rossz napok legrosszabbika.

Március: 06.15.

Nem sok időd lesz felövezni magad. Bár erre a rossz hírre már egy ideje számítottál, azért övön aluli ütést kapsz aznap.

Április: 08.01.

Azt gondolná az ember, hogy a nyár derekán alig történhet bármi rossz vele. Hát ez most neked nem fog bejönni.

Május: 11.07.

Nyugi, a szerencsétlenség még messze van tőled. De azért jobban teszed, ha már most elkezded figyelni, hogy milyen környezetben akarsz lenni.

Június: 10.04.

Az ősz most tényleg szomorú ködfelhőket fog hozni neked. Addig szerezz be egy százas zsepit!

Július: 07.28.

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Augusztus: 06.30.

A nyár számodra sem lesz túl felhőtlen. Viszonylag korán elveszik a kedvedet a gondtalan, nyári bulizástól.

Szeptember: 11.15.

Nagyon fontos, hogy megőrizd a hidegvéred! Ez most embert próbáló időszak lesz.

Október: 07.01.

Erre aztán nem számítottál! Olyan váratlan esemény történik, ami fenekestül felforgatja az életed.

November: 09.02.

A rossz energiák teljesen föléd tornyosulnak ezen a napon, pedig nem ártott volna, ha a legjobb formádat hozod. Milyen kár…

December: 08.06.

Ha kicsit másfelé fordítanád az energiáid a nyáron, akkor lehet, hogy egy fokkal kellemesebb lenne ez a nap.

Ha túl vagy az év legrosszabb napján, akkor mindenképpen hallgasd meg ezt a dalt:

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