Óvakodj az év legrosszabb napjától! Ekkor lesz a születési hónapod szerint

Szinte vonzod a szerencsétlen napokat? Akkor ideje óvakodni, hiszen az év legrosszabb napja még csak most jön!

Mutatjuk, mikor számíthat a te szerencsétlen napodra.

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Szerencsétlen nap 2026-ban Minden évben van egy emlékezetesen rossz nap.

A születési hónapod szerint az év legrosszabb napja még csak most jön.

Mutatjuk, hogy melyik napon számíthatsz rossz energiákra.

Ez lesz az év legrosszabb napja

Minden évben van egy olyan nap, melyre felszisszenve emlékszünk vissza. Lehet, hogy ez tavaly tényleg péntek 13-ra esett, ebben az évben viszont más tengelyre helyeződik a sors szerencsétlen kereke.

Ne aggódj, csupán egy napig tart ez a szerencsétlenség. Viszont jobb, ha felkészülsz a saját péntek 13-madra – ezt a támadást ugyanis az univerzum most csak neked célozza. Ha viszont jól körülbástyázod magad aznap, és számítasz a rossz energiákra, akkor nem érhet nagy meglepetés. Mutatjuk, hogy a születési hónapod szerint melyik napon kell felkészülnöd ebben az évben.

Január: 09.12.

Nem a legjobb időzítés, de ez a nap nem fog neked kedvezni. Vonzd be a pozitivitás, hogy kiegyenlítsd a sok rossz energiát.

Február: 12.24.

Igen, sajnos neked egyáltalán nem kegyelmez az univerzum. Karácsonykor jön a rossz napok legrosszabbika.

Március: 06.15.

Nem sok időd lesz felövezni magad. Bár erre a rossz hírre már egy ideje számítottál, azért övön aluli ütést kapsz aznap.

Április: 08.01.

Azt gondolná az ember, hogy a nyár derekán alig történhet bármi rossz vele. Hát ez most neked nem fog bejönni.

Május: 11.07.

Nyugi, a szerencsétlenség még messze van tőled. De azért jobban teszed, ha már most elkezded figyelni, hogy milyen környezetben akarsz lenni.

Június: 10.04.

Az ősz most tényleg szomorú ködfelhőket fog hozni neked. Addig szerezz be egy százas zsepit!

Július: 07.28.

Pont a szülihónapodban ér a kellemetlenség! Kegyetlen dolog ez a sors…

Augusztus: 06.30.

A nyár számodra sem lesz túl felhőtlen. Viszonylag korán elveszik a kedvedet a gondtalan, nyári bulizástól.

Szeptember: 11.15.

Nagyon fontos, hogy megőrizd a hidegvéred! Ez most embert próbáló időszak lesz.

Október: 07.01.

Erre aztán nem számítottál! Olyan váratlan esemény történik, ami fenekestül felforgatja az életed.