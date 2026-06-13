Ezt az egy dolgot soha ne mondd a gyereknek válás során

Egy házasság felbontása mindig nehéz dolog, különösen akkor, ha az egykori házaspárnak közös gyereke is van. Ilyenkor minden szülő szeretné megkönnyíteni a válás feldolgozását csemetéje számára, de mivel mindenki emberből van, óhatatlanul elkövetünk hibákat. A pszichológusok véleménye szerint egyetlen dolgot semmi szín alatt ne mondjunk a gyereknek, amikor a válási procedúra zajlik.

Válás esetén egyetlen mondat szigorúan kerülendő, ha a gyerekkel beszélünk.

Forrás: Shutterstock

Válás során megrendül a gyerek biztonságérzete.

Tudatosítani kell a gyerekben: attól, hogy anya-apa nincsenek együtt, ugyanúgy a szülei maradnak.

Egyetlen mondat minden erőfeszítésünket tönkreteheti.

Mondat amit kerülni kell, avagy így hat a válás a gyerek pszichéjére

Valószínűleg nem árulunk el nagy titkot azzal, ha azt mondjuk, hogy a gyerek pszichéjére óriási hatással van a válás, méghozzá negatív értelemben. Ilyenkor ugyanis jelentősen sérül a biztonságérzete, az addigi állandósság megtörik életében, ami pedig gyerekkorban kulcsfontosságú. Ugyanakkor az a régi érv sem állja meg a helyét, hogy csak a gyerek miatt együtt maradjanak a szülők, hisz egy toxikus, viharos házasság legalább ekkora kárt mér a gyerek pszichéjére.

Amikor a szülők beadják a válókeresetet, a legfontosabb, hogy tudatosítsák csemetéjükben: ez a döntés két felnőtt között született, amihez a gyereknek semmi köze. Ugyan a veszteségélmény és gyász ilyenkor elkerülhetetlen, ha sikerül vele megértetni, hogy a különválás ellenére anya és apa ugyanúgy az élete része lesz, tompíhatja a fájdalmat. Talán taglalni sem kell, hogy miért tilos azt állítani, vagy akár utalni rá, hogy a válás a gyerek hibája, ám van egy legalább ilyen kártékony mondat.

Soha nem szabad azt mondani a gyereknek, hogy a válás anyu vagy apu hibája. Hogy miért? Ugyanis ilyenkor úgy érezhetik az utódok, hogy oldalt kell választaniuk, mely tovább rombolja biztonságérzetüket, ráadásul még mélyebben bevonódnak érzelmileg egy olyan folyamatba, ami valójában két felnőtt ember döntése.

Egy kapcsolat elhidegülése, majd az azt követő válás menete mindenkinek megterhelő, a gyermeki psziché szempontjából pedig kritikus, hogy mindkét szülővel ugyanúgy ápolhassa a kapcsolatot. Ha úgy érzi, hogy mind apa, mind anya ugyanúgy az élete része marad, az megkönnyítheti számára a procedúrát.