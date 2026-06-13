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Úgy tudni, Károly király nem sem Beatrix, sem Eugénia londoni lakhatását nem támogatja a jövőben.

 A 37 éves Beatrix a St. James-palotában, a 35 éves Eugénia a Kensington-palotában, az Ivy Cottage nevű háromszobás lakrészben él, ha Londonban jár. Legalábbis eddig így volt, de most bekövetkezik az, amit régóta rebesgetnek, hogy nem dolgozó király családtagoknak nem járnak ezek a juttatások. 

Károly király felülvizsgálta Beatrix és Eugénia londoni lakhatását.
Károly király felülvizsgálta Beatrix és Eugénia londoni lakhatását.
Forrás: Getty Images Europe

Károly király másképp képzeli el a monarchia működését

Bennfentesek szerint az uralkodó a királyi birtokok átszervezésén dolgozik, amelynek célja a monarchia működésének modernizálása. Úgy tudni, a 77 éves Károly király felülvizsgáltatja a tágabb királyi család tagjai által használt rezidenciák jelenlegi rendszerét. A döntés különösen érzékenyen érintheti a York nővéreket: a királyi tisztviselők először tavaly keresték meg őket, majd néhány hónappal ezelőtt ismét jelezték nekik, hogy londoni tartózkodásaik során más szálláslehetőségeket kellene keresniük. Károly és Vilmos egy kisebb, hatékonyabban működő királyi családot képzel el, abba pedig nem tartozik bele Eugénia és Beatrix, ugyanis nem dolgozó tagjai a családnak − írja a RadarOnline

Anna hercegnő kiáll unokahúgai mellett, Vilmos radikális változást akar

Anna hercegnő állítólag aggódik unokahúgaiért, sajnálja őket, hogy egy olyan helyzet miatt kell szenvedniük, amit nem ők okoztak. A sajtóhírek szeint trónörökös, Vilmos herceg nem így gondolja, azt tervezi, hogy kitagadja a családból az unokatestvéreit, Eugénia és Beatrix hercegnőt. Úgy véli, a lányok már felnőttek voltak, amikor anyjukkal Epsteinhez utaztak, tehát tudniuk kellett volna, hogy ez helytelen és rontja a királyi család renoméját. A yorki hercegnőket idén az Ascot Derbyre és más királyi rendezvényre se hívták meg, sőt Vilmos arra kérte a család tagjait, hogy ne fotózkodjanak András lányaival, ahogy a sandringhami királyi karácsonyon ő és Katalin is kerülte, hogy közös képre kerüljön Beatrixszel és Eugéniával. 

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