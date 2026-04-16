Tudja, hol a legolcsóbb a bevásárlás?

A Gazdasági Versenyhivatal online Árfigyelő rendszerének adatai szerint nem feltétlenül. A hivatalos, objektív összehasonlítás alapján idén nemcsak januárban és februárban, hanem márciusban is az egységárakat tekintve a Lidl kínálta átlagosan a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat a vizsgált áruházláncok közül. Ez már sorozatban a harmadik hónap, ami jól tükrözi a lánc következetes árpolitikáját.

Forrás: Lidl

A teljes kosár számít igazán

Egy-egy jól időzített akció vonzó lehet, önmagában azonban nem garantálja az alacsonyabb kiadásokat. A valódi megtakarítás kulcsa abban rejlik, mennyit fizetünk összességében a mindennapi szükségletekért – a pékáruktól és tejtermékektől kezdve a húsokon át egészen a friss zöldségekig.

Ezért az áruházlánc nem egy-egy kiragadott terméket vagy árucsoportot vizsgált, hanem a GVH Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategória alapján. A kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett láncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.

A számok alapján 2026 márciusában a napok többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat, így ismét az élre került. Mindez immár a harmadik egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra fókuszáló árpolitikáját.

Forrás: Lidl

Kedvező ár, magas színvonal

Az alacsony ár önmagában nem elegendő, ha nem párosul megfelelő minőséggel. A Lidl célja éppen az, hogy a vásárlóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük. A széles kínálat és az átgondolt árképzés azt szolgálja, hogy a mindennapi bevásárlás könnyebb és tervezhetőbb legyen a magyar háztartások számára.

A megtakarítást több lehetőség is támogatja:

a „Szuper ár!” megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek árát a Lidl az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvezően határozza meg, hogy az a Lidl várakozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára.

az XXL kiszerelések kilogrammra vetített ára kedvezőbb a Lidl normál kiszerelésű termékekhez termékeihez képest.

A Lidl Plus alkalmazás heti szinten megújuló kedvezményeket kínál, átlagosan 10–12 százalékos vagy fix összegű kedvezményt biztosító kuponnal;

a Kupon Plus program bizonyos költési szint felett további kedvezményeket vagy ajándéktermékeket biztosít.

Tudatos választás, kiszámítható eredmény