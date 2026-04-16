Tudja, hol a legolcsóbb a bevásárlás?

A Gazdasági Versenyhivatal online Árfigyelő rendszerének adatai szerint nem feltétlenül. A hivatalos, objektív összehasonlítás alapján idén nemcsak januárban és februárban, hanem márciusban is az egységárakat tekintve a Lidl kínálta átlagosan a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat a vizsgált áruházláncok közül. Ez már sorozatban a harmadik hónap, ami jól tükrözi a lánc következetes árpolitikáját.
A teljes kosár számít igazán
Egy-egy jól időzített akció vonzó lehet, önmagában azonban nem garantálja az alacsonyabb kiadásokat. A valódi megtakarítás kulcsa abban rejlik, mennyit fizetünk összességében a mindennapi szükségletekért – a pékáruktól és tejtermékektől kezdve a húsokon át egészen a friss zöldségekig.
Ezért az áruházlánc nem egy-egy kiragadott terméket vagy árucsoportot vizsgált, hanem a GVH Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategória alapján. A kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett láncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.
A számok alapján 2026 márciusában a napok többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat, így ismét az élre került. Mindez immár a harmadik egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra fókuszáló árpolitikáját.
Kedvező ár, magas színvonal
Az alacsony ár önmagában nem elegendő, ha nem párosul megfelelő minőséggel. A Lidl célja éppen az, hogy a vásárlóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük. A széles kínálat és az átgondolt árképzés azt szolgálja, hogy a mindennapi bevásárlás könnyebb és tervezhetőbb legyen a magyar háztartások számára.
A megtakarítást több lehetőség is támogatja:
- a „Szuper ár!” megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek árát a Lidl az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvezően határozza meg, hogy az a Lidl várakozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára.
- az XXL kiszerelések kilogrammra vetített ára kedvezőbb a Lidl normál kiszerelésű termékekhez termékeihez képest.
- A Lidl Plus alkalmazás heti szinten megújuló kedvezményeket kínál, átlagosan 10–12 százalékos vagy fix összegű kedvezményt biztosító kuponnal;
- a Kupon Plus program bizonyos költési szint felett további kedvezményeket vagy ajándéktermékeket biztosít.
Tudatos választás, kiszámítható eredmény
A jelenlegi gazdasági helyzetben különösen felértékelődik a tervezhetőség. A vásárlók olyan megoldásokat keresnek, amelyek hosszabb távon is biztonságot nyújtanak. A Gazdasági Versenyhivatal adatai alapján a Lidl ma ezt a stabilitást képviseli.
Az eredmények jól mutatják: a tudatos bevásárlás nem lemondást jelent, hanem átgondolt döntéseket. Ha pedig a teljes kosár értékét nézzük, ezek a döntések hónapról hónapra érezhető megtakarítást hozhatnak a magyar családok számára.
*Az Árfigyelő napi kosarának kialakítása során a GVH Árfigyelőjében (arfigyelo.gvh.hu) megjelenített 120 termékkategóriából minden olyat figyelembe vettünk, amely aznap valamennyi kötelezett élelmiszer-üzletláncnál elérhető volt. Az adott kategóriába az egyes élelmiszer üzletláncok által feltöltött termékek közül a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető (azaz nem csak törzsvásárlói kártyával érvényesíthető kedvezményes) árú termékek egységárait márciusban naponta üzletlánconként összesítettük, és az így kapott napi kosárértékek március havi átlaga nálunk volt a legalacsonyabb. Az átlagszámítás során a munkaszüneti- illetve a technikai hibával érintett napok nem kerültek figyelembevételre, és a számítás során kizárólag a termékek egységárait vettük alapul, a termékek kiszerelésétől függetlenül. Az „élelmiszerkosár” összeállítása, valamint az azon alapuló összehasonlítás során sem a „drogériák” által értékesített élelmiszertermékek (és azok árai), sem pedig bármely üzletlánc „non-food” (nem élelmiszer) termékei nem kerültek figyelembevételre.