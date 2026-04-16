Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 17., péntek Rudolf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pr cikk

Tudja, hol a legolcsóbb a bevásárlás?

pr cikk Lidl bevásárlás
Life
2026.04.16.
A hazai háztartások egyre tudatosabban költik a pénzüket: ma már nemcsak az akciós termékeket figyelik, hanem a teljes napi bevásárlás végösszegét is szem előtt tartják. Az átlátható árak és a kiszámíthatóság legalább olyan fontos szemponttá váltak, mint az egyedi kedvezmények. De vajon valóban az akciók jelentik a legnagyobb megtakarítást?

A Gazdasági Versenyhivatal online Árfigyelő rendszerének adatai szerint nem feltétlenül. A hivatalos, objektív összehasonlítás alapján idén nemcsak januárban és februárban, hanem márciusban is az egységárakat tekintve a Lidl kínálta átlagosan a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat a vizsgált áruházláncok közül. Ez már sorozatban a harmadik hónap, ami jól tükrözi a lánc következetes árpolitikáját.

Forrás: Lidl

A teljes kosár számít igazán

Egy-egy jól időzített akció vonzó lehet, önmagában azonban nem garantálja az alacsonyabb kiadásokat. A valódi megtakarítás kulcsa abban rejlik, mennyit fizetünk összességében a mindennapi szükségletekért – a pékáruktól és tejtermékektől kezdve a húsokon át egészen a friss zöldségekig.

Ezért az áruházlánc nem egy-egy kiragadott terméket vagy árucsoportot vizsgált, hanem a GVH Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategória alapján. A kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett láncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.

A számok alapján 2026 márciusában a napok többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat, így ismét az élre került. Mindez immár a harmadik egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra fókuszáló árpolitikáját.

Close-up detail of a man shopping in a supermarket
Forrás: Lidl

Kedvező ár, magas színvonal

Az alacsony ár önmagában nem elegendő, ha nem párosul megfelelő minőséggel. A Lidl célja éppen az, hogy a vásárlóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük. A széles kínálat és az átgondolt árképzés azt szolgálja, hogy a mindennapi bevásárlás könnyebb és tervezhetőbb legyen a magyar háztartások számára. 

A megtakarítást több lehetőség is támogatja:

  • a „Szuper ár!” megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek árát a Lidl az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvezően határozza meg, hogy az a Lidl várakozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára.
  • az XXL kiszerelések kilogrammra vetített ára kedvezőbb a Lidl normál kiszerelésű termékekhez termékeihez képest. 
  • A Lidl Plus alkalmazás heti szinten megújuló kedvezményeket kínál, átlagosan 10–12 százalékos vagy fix összegű kedvezményt biztosító kuponnal;
  • a Kupon Plus program bizonyos költési szint felett további kedvezményeket vagy ajándéktermékeket biztosít.

Tudatos választás, kiszámítható eredmény

A jelenlegi gazdasági helyzetben különösen felértékelődik a tervezhetőség. A vásárlók olyan megoldásokat keresnek, amelyek hosszabb távon is biztonságot nyújtanak. A Gazdasági Versenyhivatal adatai alapján a Lidl ma ezt a stabilitást képviseli.

Az eredmények jól mutatják: a tudatos bevásárlás nem lemondást jelent, hanem átgondolt döntéseket. Ha pedig a teljes kosár értékét nézzük, ezek a döntések hónapról hónapra érezhető megtakarítást hozhatnak a magyar családok számára.

*Az Árfigyelő napi kosarának kialakítása során a GVH Árfigyelőjében (arfigyelo.gvh.hu) megjelenített 120 termékkategóriából minden olyat figyelembe vettünk, amely aznap valamennyi kötelezett élelmiszer-üzletláncnál elérhető volt. Az adott kategóriába az egyes élelmiszer üzletláncok által feltöltött termékek közül a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető (azaz nem csak törzsvásárlói kártyával érvényesíthető kedvezményes) árú termékek egységárait márciusban naponta üzletlánconként összesítettük, és az így kapott napi kosárértékek március havi átlaga nálunk volt a legalacsonyabb. Az átlagszámítás során a munkaszüneti- illetve a technikai hibával érintett napok nem kerültek figyelembevételre, és a számítás során kizárólag a termékek egységárait vettük alapul, a termékek kiszerelésétől függetlenül. Az „élelmiszerkosár” összeállítása, valamint az azon alapuló összehasonlítás során sem a „drogériák” által értékesített élelmiszertermékek (és azok árai), sem pedig bármely üzletlánc „non-food” (nem élelmiszer) termékei nem kerültek figyelembevételre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu