10 dolog, ami neked talán gyerekjáték, de másoknak nehéz lehet: ezek az átlag feletti intelligencia jelei

Az átlag feletti intelligencia nem mérhető egyetlen tulajdonságból. Az IQ-tesztek csak bizonyos kognitív képességeket vizsgálnak – egyes szakemberek szerint a gondolkodási képességnek 8 típusa létezik –, így szerintük egy tesztből nem is lehet megállapítani, hogy ki mennyire intelligens. A következő 10 hétköznapi képesség is inkább csak kapaszkodó annak, aki tudni szeretné, átlag feletti intelligenciáva bír, vagy sem.

Az IQ-tesztek az intelligencia egy típusát mérik, pedig a gondolkodási képesség több dologból áll össze.

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Mit tud, akinek az átlagosnál magasabb intelligencia jutott? A magas intelligencia jelei sokszor hétköznapi képességekben jelennek meg.

Nem csak a gyors gondolkodás számít: a problémák rendszerezése és az összefüggések felismerése is fontos.

Egy összetett feladat egyszerű elmagyarázása komoly gondolkodási készséget igényel.

A jó memória önmagában még nem bizonyít magas intelligenciát.

A listán szereplő tulajdonságok külön-külön nem alkalmasak intelligencia megállapítására.

Ezek a magas intelligencia jelei a hétköznapokban

1. Gyorsan átlátod, mi a feladat lényege

Egy összetett helyzetben sem veszel el rögtön a részletekben. Először azt keresed, mi a valódi probléma, mi sürgős, és mi az, amivel ráérsz később foglalkozni. Ez a fontossági sorrend felállítását és a lényeg kiszűrését is megkönnyíti.

2. Gyorsan olvasol, mégis érted, amit olvastál

Nem az számít, hogy milyen sebességgel fut végig a szemed a sorokon, hanem hogy közben meg is marad-e az információ. A gyors olvasás és a jó szövegértés együtt komoly nyelvi és feldolgozási készséget igényel.

3. Bonyolult dolgokat is egyszerűen el tudsz magyarázni

Ez az egyik legérdekesebb képesség. Valamit megérteni ugyanis nem ugyanaz, mint úgy elmagyarázni, hogy a másik is azonnal felfogja. Ha képes vagy egy összetett gondolatot hétköznapi példákkal és egyszerű mondatokkal átadni, az azt mutatja, hogy nemcsak megtanultad az információt, hanem átlátod a lényegét is.

4. Nem ijesztenek meg a bonyolult instrukciók

Egy hosszú használati útmutató vagy több lépésből álló feladat nem feltétlenül riaszt el. Képes vagy fejben rendszerezni a lépéseket, és egymás után végrehajtani őket anélkül, hogy az egész folyamat káosznak tűnne.