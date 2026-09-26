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IQ-teszt

Csak az emberek 1%-a találja meg a hibát 7 másodperc alatt a fürdőszobában: ha sikerül, nem vagy átlagos

IQ-teszt fürdőszoba hiba
Nagy Anna
2026.09.26.
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Első pillantásra teljesen átlagos fürdőszobának tűnik, pedig egy hatalmas hiba rejtőzik a képen. Ebben az IQ-tesztben mindössze 7 másodperced van arra, hogy kiszúrd a furcsaságot. Vajon elég szemfüles vagy ahhoz, hogy megoldd a feladványt?

A képes fejtörők nemcsak szórakoztatóak, hanem a megfigyelőképességedet és a problémamegoldó készségedet is próbára teszik. A most következő IQ-teszt egy egészen hétköznapi helyszínre, egy fürdőszobába kalauzol, ahol valami nagyon nincs rendben. A feladat egyszerűnek tűnik, ám a megoldáshoz alaposan szemügyre kell venned a részleteket. Készen állsz?

IQ-teszt: észereveszed, mi nem stimmel a fürdőszobában?
IQ-teszt: észereveszed, mi nem stimmel a fürdőszobában?
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a hibát mindössze 7 másodperc alatt?

A feladvány készítői szerint az emberek mindössze 1 százaléka képes ilyen rövid idő alatt észrevenni a képen rejtőző hibát. Állításuk szerint egy átlagos IQ-val rendelkező embernek 27 másodpercre van szüksége a megoldáshoz. Vajon neked sikerül ennél gyorsabban rájönnöd, mi nem stimmel?

Nézd meg alaposan a fürdőszobát, és próbálj meg minden apró részletre odafigyelni! Ne csak azt vizsgáld, amit első pillantásra látsz, hanem gondold végig azt is, hogy a valóságban megfelelően működne-e minden a helyiségben.

Állíts be egy 7 másodperces időzítőt, és indulhat a kihívás!

Lejárt az idő! Sikerült megoldanod a feladványt?

Ha azonnal kiszúrtad a hibát, gratulálunk! Ha viszont még mindig töröd a fejed, adunk egy kis segítséget: képzeld el, hogy éppen használni szeretnéd a fürdőszobát. Van valami, ami komoly problémát okozna?

Az IQ-teszt eredménye: ez a hatalmas hiba rejtőzik a képen

A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád: a fürdőszobából hiányzik a lefolyócső!

Ha 7 másodpercen belül megtaláltad, kiváló megfigyelőképességről tettél tanúbizonyságot. Ha több időre volt szükséged az IQ-teszt megfejtéséhez, akkor sincs okod szomorkodni: az ilyen képes fejtörők elsősorban a figyelmedet és a logikus gondolkodásodat teszik próbára, önmagukban nem alkalmasak az intelligencia mérésére.

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IQ-teszt: Csak az találja meg 5 másodpercen belül a hibát a képen, akinek az IQ-ja130 felett van

Az alábbi képen minden a legnagyobb renden van, legalábbis első látásra.

 

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