IQ-teszt: ez a matekpélda szinte mindenkin kifog, 11 másodperced van, hogy megfejtsd a kódot

A jó hír, hogy az alábbi IQ-teszthez nincs szükség komoly matematikai tudásra. Sokkal fontosabb a figyelem, a higgadt gondolkodás és az, hogy ne a megszokott módon próbáld értelmezni a számokat. A képen több egyenletet látsz, amelyek mind ugyanazt a rejtett szabályt követik. Fel kell törnöd a kódot ahhoz, hogy meg tudd mondani, mely szám kerül az utolsó sor végére.

IQ-teszt: rajtad is kifog a matek?

Forrás: jagranjosh.com

Mindössze 11 másodperced van arra, hogy kitaláld a megoldást. Kizárólag a számok közötti összefüggésre koncentrálj! Egy kis segítség: figyeld meg, milyen műveletekkel lehet összekapcsolni a bal oldali számokat a jobb oldali eredményekkel.

Az IQ-teszt megoldása:

Ha a két számot A-val és B-vel jelöljük, először össze kell őket szorozni, majd összeadni, végül kivonni egymásból. A három eredményt ezután egymás mellé kell írni.

8 × 2 = 16, 8 + 2 = 10, 8 − 2 = 6 → 16106

5 × 4 = 20, 5 + 4 = 9, 5 − 4 = 1 → 2091

9 × 6 = 54, 9 + 6 = 15, 9 − 6 = 3 → 54153

7 × 5 = 35, 7 + 5 = 12, 7 − 5 = 2 → 35122

Az utolsó sorban tehát az eredménye:

20 × 3 = 60

20 + 3 = 23

20 − 3 = 17

A helyes válasz: 602317.

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