Emlékszel az arcára, de nem jut eszedbe a neve? Többet elárul rólad, mint gondolnád

Valószínűleg mindannyian találkoztunk már olyasvalakivel – vagy talán te magad is azok közé tartozol –, aki könnyedén felismeri az arcokat, de sosem tudja felidézni a neveket. Bár bosszantó lehet, a pszichológusok szerint a szörnyű névmemória gyakran magas intelligenciával és speciális kognitív képességekkel jár. Az agyuk egyszerűen másképp működik: a fontos információkat, a mintákat és a kontextust helyezi előtérbe a nevek puszta memorizálása helyett, ami a magas IQ jele is lehet.

Névmemória problémákkal küzdesz? A pszichológusok szerint ezt árulja el a személyiségedről.

Forrás: E+

Ha a névmemóriád borzalmas, de az arcmemóriád penge, az gyakran a magas IQ és a speciális kognitív képességek jele.

Ezek az emberek a fejlett mintázatfelismerés révén gyorsan észreveszik az emberek viselkedését és arckifejezéseit.

A teljes képre koncentrálnak, a nevek másodlagosak a lényegi információk mellett.

Magas társas intelligenciával rendelkeznek, könnyen építenek kapcsolatokat, de a nevek könnyen kiesnek a fejükből.

Többfeladatos, önálló gondolkodás jellemzi őket, aktív belső párbeszéddel.

Figyelmesek a kommunikációban és a jelen pillanatra fókuszálnak, a tartalom fontosabb számukra, mint a név.

Névmemória vs. arcmemória: a magas IQ jele lehet, ha nem emlékszel a nevekre

Íme 6 jellemző tulajdonság, amely gyakran megfigyelhető azoknál, akik könnyedén emlékeznek az arcokra, de nehezen jegyzik meg a neveket!

1. Erős vizuális memória

Az ilyen emberek képesek vizuálisan rögzíteni a részleteket, legyen szó arcokról, helyszínekről vagy környezeti jelekről. A nevek gyakran háttérbe szorulnak, mert az agyuk az érzékszervi benyomásokra fókuszál. A pszichológusok szerint a szaglás és az ízlelés is gyakran aktiválja az emlékeket, így az ilyen típusú memóriát az érzékszervek táplálják, nem csupán a szó szerinti ismétlés.

2. Fejlett mintázatfelismerés

Az arcokra emlékező, de neveket elfelejtő emberek hajlamosak összefüggéseket és mintákat észrevenni. Nem koncentrálnak az apró részletekre, inkább a viselkedési, beszéd- vagy testbeszédmintákra figyelnek. Ez a képesség lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan felismerjék az emberi arckifejezéseket, miközben a nevek könnyen elfelejtődnek.