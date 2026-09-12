Nem minden kivételesen magas intelligenciával rendelkező gyerek teljesít ugyanolyan jól az iskolában, vagy szerez mindig kiemelkedő jegyeket. A kicsik IQ-szintjéről sokszor nem a teljesítményük, hanem éppen a hétköznapi viselkedésük az, ami a legtöbbet elárul.

A gyerek intelligenciaszintjét a sakk is fejleszti.

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A gyerekek intelligenciaszintjét a hétköznapi viselkedésükből könnyen felmérhetjük.

Mutatjuk azt az 5 viselkedésmintát, amik az átlagosnál fejlettebb gondolkodásra utalnak.

Ez az 5 jel a gyerek magas intelligenciaszintjére utal

A kíváncsiság, a rengeteg kérdés vagy az, hogy egy gyerek soha nem fogad el egy választ csak azért, mert egy felnőtt mondta, néha egyszerűen csak egy erősebb személyiség jele. Bizonyos viselkedésminták azonban arra is utalhatnak, hogy az átlagosnál fejlettebb gondolkodással rendelkezik a gyerek. Mutatjuk ezeket!

Tudni akarja, miért is vannak szabályok

Sok gyerek képtelen elfogadni a szülő utasításait valós magyarázat nélkül.

Nekik a „mert így lesz és kész” már nem elég, tudni akarják, pontosan mi az oka annak, hogy egy szabályt kötelező betartaniuk, és könnyen kiszúrják azt is, ha minden szituációra ugyanúgy válaszolunk.

Bár emiatt sok szülő azt gondolja, hogy gyereke egyszerűen szófogadatlan vagy dacos, valójában ez a fejlett logikai gondolkodás és az erős igazságérzet egyik jele is lehet.

Olyan összefüggéseket lát meg, amelyek másnak nem tűnnek fel

Egy magas intelligenciával rendelkező gyerek gyakran olyan dolgokat is összekapcsolhat egymással, amelyek másnak teljesen különállónak tűnnek. Például rájön, hogy a tévében látott kiskutya pontosan ugyanolyan trükköt csinál, mint a szomszéd kutyája, vagy észreveszi, hogy a felnőttek mindig ugyanazt mondják bizonyos helyzetekben.

Képesek nagyon hamar összekötni a szálakat, és olyan apróságokat is kiszúrnak, amik mellett felnőttként mi már simán elmegyünk.

Meglepő dolgokra is emlékszik

Ha a gyerek már nem tudja felidézni, hogy hová tette a hajgumiját, de egy számára érdekes történet apró részleteit akár hetek vagy hónapok múlva is hibátlanul elmeséli, akkor van egy jó hírünk: átlag feletti intelligenciával rendelkezik.

Az okos gyerekek agya ugyanis nem pazarolja az energiát a számukra unalmas részletekre, arra viszont kivételesen figyel, ami érdekli, vagy újdonságot ad neki.

Nem elégszik meg az egyszerű válasszal

Az intelligens gyerekekben tombol a kíváncsiság. Ők nem elégednek meg azzal, ha választ kapnak egy kérdésükre, hanem visszakérdeznek. Addig faggatják a felnőtteket, és kérdeznek bele mindenbe, amíg végre teljesen össze nem áll a kép a fejükben. Nemcsak azt szeretnék tudni, hogy mi történt, hanem azt is, hogy miért, hogyan alakult ki, és hogyan áll jelenleg.

Teljesen bele tud feledkezni abba, ami érdekli

Vannak gyerekek, akiket egyszerűen semmi sem köt le, míg mások szinte teljesen ki tudják zárni a külvilágot, ha éppen olyan dolgot csinálnak, amit élveznek. Ha a gyerek órákig bele tud merülni a legózásba vagy a rajzolásba úgy, hogy ha szólongatjuk, meg sem hallja, és minden erejével arra figyel, ami leköti, az valóban az átlag feletti intelligenciaszintre utalhat.