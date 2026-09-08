Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 8., kedd Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
feladat

4 számjegy bújt el ezen a vibráló képen: HD-látásod van, ha 13 másodperc alatt megtalálod

feladat optikai illúzió IQ-teszt
Nagy Anna
2026.09.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Úgy tűnik, mintha a kép vibrálna, de valójában teljesen statikus, ez is nehezíti a feladatot, ami 4 számjegy megtalálása. Mindössze 13 másodperced van arra, hogy megfejtsd ezt az optikai illúziót. Vajon kiszúrod időben?

Az optikai csalódások alaposan meg tudják tréfálni az agyunkat: olyasmit láthatunk, ami valójában nincs ott, vagy egészen másként érzékelhetjük a képet, mint amilyen az valójában. A mostani optikai illúzió különösen megtévesztő, mert az ismétlődő, ívelt formák és az erős kontraszt miatt szinte mozgásba lendül a szemünk előtt.

Optikai illúziós teszt: kiszúrod az elrejtett 4 számot?
Optikai illúziós teszt: kiszúrod az elrejtett 4 számot?
Forrás:  jagranjosh.com

Optikai illúzió és IQ-teszt: megtalálod a számot 13 másodperc alatt?

A feladat egyszerűnek hangzik: nézd meg alaposan a képet, és próbáld megtalálni az elrejtett számot. A nehézséget az adja, hogy miközben a tekinteted ösztönösen követné a látszólagos mozgást, a háttérben kirajzolódó szám könnyen elkerülheti a figyelmedet.

Indítsd el a stoppert, és adj magadnak pontosan 13 másodpercet! Ez a játékos IQ-teszt elsősorban a koncentrációdat és a megfigyelőképességedet teszi próbára.

Megvan? Ha még keresed, görgess tovább csak akkor, ha feladod!

Az optikai illúzió megoldása

Az optikai illúzió megoldása a 2026-os szám. Ha sikerült 13 másodpercen belül észrevenned, igazán gyorsan átláttál ezen a megtévesztő mintán. Ha nem találtad meg, az sem baj: a hasonló fejtörők remek szórakozást jelenthetnek, miközben próbára teszik a figyelmet és a problémamegoldó gondolkodást.

Az optikai illúzió megoldása: kiszúrtad a 2026-ot?
Az optikai illúzió megoldása: kiszúrtad a 2026-ot?
Forrás:  jagranjosh.com

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Megtalálod a 7 különbséget a két Scooby-Doo között? Zseni vagy, ha 16 másodperc alatt sikerül

Első pillantásra ez a két Scooby-Doo-kép teljesen egyformának tűnik, pedig hét apró részlet megváltozott. Ez az IQ-teszt mindössze 16 másodpercet ad arra, hogy kiszúrd őket – vajon elég éles a szemed?

IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek jönnek rá 5 másodperc alatt, ki a gyerekek valódi anyja

Három nő, két gyerek és mindössze öt másodperc – első pillantásra szinte lehetetlennek tűnik a feladat. Ebben az IQ-tesztben egy apró részlet azonnal elárulja, ki az igazi anya. Neked sikerül időben kiszúrnod?

IQ–teszt: 30 másodperced van, hogy megtaláld a három hibát a képen!

Te is a sasszeműek táborát erősíted? Ezzel az IQ–teszttel most felmérheted, milyen gyorsan találod meg a rejtett különbségeket. 3 hiba van a képen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu