2026. máj. 11., hétfő

Madeleine McCann-ügy: újra börtönbe kerülhet a fő gyanúsított, Christian Brückner

Horváth Angéla
2026.05.11.
Ismét törvényt szegett Christian Brückner, akit a Madeleine McCann-ügy első számú gyanúsítottjaként tartanak számon. A férfit egy brit állampolgárral együtt vették őrizetbe, miután összeverekedtek a nyylt utcán a németországi Kielben.

Újabb botrányba keveredett Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja. A 49 éves német férfit Kielben vették őrizetbe egy brit állampolgárral együtt, miután a gyanú szerint összeverekedtek. 

Christian Brueckner, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja
Madeleine McCann feltételezett gyilkosa éveket is kaphat

A beszámolók szerint az ügyet „kölcsönös testi sértésként” vizsgálják, Brückner pedig akár öt év börtönt is kaphat, ha elítélik. A brit Mirrornak egy Christian Brücknerhez közel álló forrás azt mondta, hogy a férfi kezdte a konfliktust. „Egy brit állampolgár támadt rá. A férfi két másik emberrel és egy nagy kutyával együtt hirtelen bukkant fel előtte” – mondta a lapnak. A forrás szerint a férfi rákiabált Brücknerre, majd kétszer arcon ütötte, ezután érkezett meg a rendőrség. Állítása szerint Brückner maga hívta ki a hatóságokat, és meg is sérült.

A balhé nem jött jókor Brücknernek, a brit rendőrség ugyanis újra vizsgálni kezdené Madeleine McCann eltűnésének ügyét. A kislány 2007 májusában tűnt el a portugáliai Praia da Luzban, ahol a családjával nyaralt. A Scotland Yard a hírek szerint azt szeretné elérni, hogy Christian Brückner ellen még Madeleine eltűnésének 20. évfordulója előtt vádat emeljenek. Brückner korábban hét év börtönt kapott egy amerikai nő megerőszakolásáért, amely szintén az algarvei üdülőövezetben történt. Szabadulása óta rendőri megfigyelés alatt áll, többször költözött, szállodákból és hajléktalanszállókról is elküldték, egy belvárosi parkból pedig azért távolították el, mert sátrat vert egy óvoda közelében. A nyomozók szerint közvetett bizonyítékok kötik Maddie McCann eltűnésének helyszínéhez, köztük mobiltelefon-adatok, de közvetlen törvényszéki bizonyítékot eddig nem találtak ellene. Tavaly Braunschweigban több szexuális bűncselekmény vádja alól felmentették, a tárgyaláson azonban egy pszichológiai szakértő a legveszélyesebb bűnözők közé sorolta.

Madeleine McCann szülei, Kate és Gerry McCann a napokban virrasztáson emlékeztek meg lányuk eltűnésének 19. évfordulójáról. Közleményükben azt írták: „Madeleine-ért, akit minden nap szeretünk és hiányolunk, soha nem adjuk fel.”

