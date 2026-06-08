Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 8., hétfő Medárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
nyomozás

Hatalmas fordulat Madeleine McCann ügyében: új iratok kerültek elő a fő gyanúsítottról

nyomozás Madeleine McLann Christian Brückner
Horváth Angéla
2026.06.08.
Újabb fejleményről számolt be a brit sajtó a Madeleine McCann-ügyben. A londoni rendőrség olyan iratcsomagot kapott, amely új információkat tartalmazhat Christian Brücknerről, az ügy német gyanúsítottjáról.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Úgy tudni, a dokumentumokat a Grange-művelet keretében dolgozó nyomozókhoz juttatták el. Ez az a brit rendőrségi egység, amely Madeleine McCann 2007-es eltűnésének körülményeit vizsgálja.

Madeleine McCann-ügy: újabb dokumentumok kerültek elő, amelyek Christian Brückner bűnösségét igazolhatják
Madeleine McCann-ügy: újabb dokumentumok kerültek elő, amelyek Christian Brückner bűnösségét igazolhatják
Forrás: Getty Images

Madeleine McCann ügye: a brit rendőrség nem veszíti szem elől Brücknert

A The Sun úgy tudja, az akták új információkat tartalmaznak Brücknerről. A német férfi elítélt szexuális bűnöző, akit 2022-ben hivatalosan is gyanúsítottá nyilvánítottak Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban. Vádat emelni ellene azonban még nem tudtak, messze van attól az ügy, hogy Brücknert esetleg kiadják az Egyesült Királyságnak. A mostani fejlemények azonban arra utalnak, hogy a londoni rendőrség nem téveszti szem elől a férfit, keresik a lehetőséget arra, hogy kivonják a forgalomból.

Egy forrás így fogalmazott: „Óriási fejlemények vannak, és ez azt mutatja, hogy a londoni rendőrség valóban figyeli Christian Brücknert. Utánajárnak az ügynek  – akárcsak a németek.”

Madeleine McCann 2007. május 3-án este tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, ahol családjával nyaralt. Christian Brueckner ekkor a környéken élt. A férfi nemrég szabadult egy német börtönből - hét év börtönbüntetést töltött le nemi erőszak miatt. Szabadulása után a brit rendőrség is ki akarta hallgatni, de ezt csak nemzetközi jogsegélykérelem útján tehették volna meg, így a gyanúsított elutasította a meghallgatást. Mark Cranwell vezető nyomozó akkor azt mondta, évek óta szorosan együttműködnek német és portugál kollégáikkal, hogy kiderítsék, mi történt a kislánnyal.

„Évek óta szorosan együttműködünk német és portugál rendőri kollégáinkkal Madeleine McCann eltűnésének kivizsgálása érdekében, és támogatjuk Madeleine családját abban, hogy megtudhassák, mi történt 2007. május 3-án este Praia da Luzban. Megerősíthetjük, hogy ez a személy továbbra is gyanúsított a londoni rendőrség nyomozásában.”

Ezeket már olvastad? 

Madeleine McCann ügyét az AI oldhatja meg: fontos dologra hívta fel a figyelmet egy nyomozó

Tizennyolc évvel Madeleine McCann eltűnése után egy ismert brit nyomozó azt állítja: ideje lenne a mesterséges intelligenciát is bevonni az ügybe. Mark Williams-Thomas szerint az AI olyan összefüggéseket is észrevehetne, amelyeket a nyomozók eddig nem láttak meg.

„Nem sikított” – új, sokkoló részlet került elő Madeleine McCann eltűnésének ügyében

Közel húsz évvel Madeleine McCann eltűnése után újabb fordulat körvonalazódik a világ egyik legismertebb bűnügyében.

11 órán át hallgatták ki Madeleine McCann anyját: ilyen vádalkut ajánlottak neki

Elképesztő információra derült fény. A portugál rendőrség felháborító módon próbálta meg lezárni a kedvelt nyaralóhelyen történt esetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu