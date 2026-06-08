Hatalmas fordulat Madeleine McCann ügyében: új iratok kerültek elő a fő gyanúsítottról

Úgy tudni, a dokumentumokat a Grange-művelet keretében dolgozó nyomozókhoz juttatták el. Ez az a brit rendőrségi egység, amely Madeleine McCann 2007-es eltűnésének körülményeit vizsgálja.

Madeleine McCann-ügy: újabb dokumentumok kerültek elő, amelyek Christian Brückner bűnösségét igazolhatják

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Madeleine McCann ügye: a brit rendőrség nem veszíti szem elől Brücknert

A The Sun úgy tudja, az akták új információkat tartalmaznak Brücknerről. A német férfi elítélt szexuális bűnöző, akit 2022-ben hivatalosan is gyanúsítottá nyilvánítottak Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban. Vádat emelni ellene azonban még nem tudtak, messze van attól az ügy, hogy Brücknert esetleg kiadják az Egyesült Királyságnak. A mostani fejlemények azonban arra utalnak, hogy a londoni rendőrség nem téveszti szem elől a férfit, keresik a lehetőséget arra, hogy kivonják a forgalomból.

Egy forrás így fogalmazott: „Óriási fejlemények vannak, és ez azt mutatja, hogy a londoni rendőrség valóban figyeli Christian Brücknert. Utánajárnak az ügynek – akárcsak a németek.”

Madeleine McCann 2007. május 3-án este tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, ahol családjával nyaralt. Christian Brueckner ekkor a környéken élt. A férfi nemrég szabadult egy német börtönből - hét év börtönbüntetést töltött le nemi erőszak miatt. Szabadulása után a brit rendőrség is ki akarta hallgatni, de ezt csak nemzetközi jogsegélykérelem útján tehették volna meg, így a gyanúsított elutasította a meghallgatást. Mark Cranwell vezető nyomozó akkor azt mondta, évek óta szorosan együttműködnek német és portugál kollégáikkal, hogy kiderítsék, mi történt a kislánnyal.

„Évek óta szorosan együttműködünk német és portugál rendőri kollégáinkkal Madeleine McCann eltűnésének kivizsgálása érdekében, és támogatjuk Madeleine családját abban, hogy megtudhassák, mi történt 2007. május 3-án este Praia da Luzban. Megerősíthetjük, hogy ez a személy továbbra is gyanúsított a londoni rendőrség nyomozásában.”

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