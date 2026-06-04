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bűnügy

Madeleine McCann ügyét az AI oldhatja meg: fontos dologra hívta fel a figyelmet egy nyomozó

bűnügy eltűnés AI Madeleine McCann eltűnése Madeleine McCann
Horváth Angéla
2026.06.04.
Tizennyolc évvel Madeleine McCann eltűnése után egy ismert brit nyomozó azt állítja: ideje lenne a mesterséges intelligenciát is bevonni az ügybe. Mark Williams-Thomas szerint az AI olyan összefüggéseket is észrevehetne, amelyeket a nyomozók eddig nem láttak meg.

Madeleine McCann 2007-ben, hároméves korában tűnt el a család portugáliai nyaralása alatt. Az ügy azóta is a világ egyik legismertebb megoldatlan eltűnési esete, amelyen portugál, brit és német hatóságok is dolgoztak. A nyomozásra az évek során milliókat költöttek, de áttörést nem sikerült elérni.

Egy ismert nyomozó szerint Madeleine McCannt az AI segítségével találhatnák meg
Egy ismert nyomozó szerint Madeleine McCannt az AI segítségével találhatnák meg
Forrás: Getty Images

Így segíthetne az AI megoldani Madeleine McCann ügyét

Mark Williams-Thomas, egykori surrey-i rendőrtiszt, aki tévés nyomozóként vált ismertté, most azt mondja: szerinte a mesterséges intelligencia nagyon hasznos lenne, ha az ügyben érintett országok megosztanák egymással az adataikat. A szakember arról beszélt, hogy a brit, a német és a portugál hatóságok külön-külön dolgoztak az ügyön, pedig szerinte éppen az hozhatna eredményt, ha minden információ egy rendszerben lenne elemezhető.

„A Madeleine McCann-ügyben a mesterséges intelligencia használata érdekes eredményeket hozhat akkor, ha az összes érintett rendőri erő adatait igénybe vennénk az Egyesült Királyságból, Németországból és Portugáliából”mondta.

Williams-Thomas szerint jelenleg az a legnagyobb akadály, hogy az érintett rendőri szervek között nincs valódi együttműködés. Úgy fogalmazott, mindegyik félnek megvan a saját álláspontja: a portugáloknak, a németeknek és a londoni rendőrségnek is.

„Egyiküknek sincs kapcsolata a másikkal. Ha szóba állnának egymással, és az adatokat közösen megosztanák a mesterséges intelligenciával, biztosan döbbenetes össtefüggéseket tárna fel” – mondta.

A volt rendőr szerint az AI akár olyan személyekre is felhavhatná a figyelmet, akik eddig nem kerültek a nyomozók figyelmének középpontjába. Mint fogalmazott, a rendszer „azonosíthatná a potenciális elkövetőket, akár ismertek, akár ismeretlenek”, és új nyomozati irányokat adhatna.

A tévés nyomozó szerint az ilyen óriási ügyeknél a nyomozók könnyen beleragadhatnak egy-egy elméletbe. Szerinte az emberi gondolkodás egyik gyenge pontja, hogy nehéz elengedni egy korábbi feltételezést, még akkor is, ha később olyan adatok kerülnek elő, amelyek megkérdőjelezik azt.

„A magas rangú nyomozótisztekkel szembeni egyik kritika az, hogy néha van egy hipotézisük, és azt követik, függetlenül attól, hogy van-e olyan információ, amely esetleg megkérdőjelezi azt” – mondta. Williams-Thomas szerint egy vezető nyomozónak különösen nehéz lehet nyilvánosan beismernie, ha tévedett. 

„Nagyon nehéz egy magas rangú nyomozótisztnek a saját elméje ellen menni, és azt mondani: »Ó, talán tévedtem«” – fogalmazott.

A volt rendőr szerint éppen ebben lehetne más a mesterséges intelligencia: nem ragaszkodik korábbi elméletekhez, nem befolyásolják érzelmek, és nincs kitéve politikai vagy személyes nyomásnak.

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