Madeleine McCann ügyét az AI oldhatja meg: fontos dologra hívta fel a figyelmet egy nyomozó

Madeleine McCann 2007-ben, hároméves korában tűnt el a család portugáliai nyaralása alatt. Az ügy azóta is a világ egyik legismertebb megoldatlan eltűnési esete, amelyen portugál, brit és német hatóságok is dolgoztak. A nyomozásra az évek során milliókat költöttek, de áttörést nem sikerült elérni.

Egy ismert nyomozó szerint Madeleine McCannt az AI segítségével találhatnák meg

Forrás: Getty Images

Így segíthetne az AI megoldani Madeleine McCann ügyét

Mark Williams-Thomas, egykori surrey-i rendőrtiszt, aki tévés nyomozóként vált ismertté, most azt mondja: szerinte a mesterséges intelligencia nagyon hasznos lenne, ha az ügyben érintett országok megosztanák egymással az adataikat. A szakember arról beszélt, hogy a brit, a német és a portugál hatóságok külön-külön dolgoztak az ügyön, pedig szerinte éppen az hozhatna eredményt, ha minden információ egy rendszerben lenne elemezhető.

„A Madeleine McCann-ügyben a mesterséges intelligencia használata érdekes eredményeket hozhat akkor, ha az összes érintett rendőri erő adatait igénybe vennénk az Egyesült Királyságból, Németországból és Portugáliából” – mondta.

Williams-Thomas szerint jelenleg az a legnagyobb akadály, hogy az érintett rendőri szervek között nincs valódi együttműködés. Úgy fogalmazott, mindegyik félnek megvan a saját álláspontja: a portugáloknak, a németeknek és a londoni rendőrségnek is.

„Egyiküknek sincs kapcsolata a másikkal. Ha szóba állnának egymással, és az adatokat közösen megosztanák a mesterséges intelligenciával, biztosan döbbenetes össtefüggéseket tárna fel” – mondta.

A volt rendőr szerint az AI akár olyan személyekre is felhavhatná a figyelmet, akik eddig nem kerültek a nyomozók figyelmének középpontjába. Mint fogalmazott, a rendszer „azonosíthatná a potenciális elkövetőket, akár ismertek, akár ismeretlenek”, és új nyomozati irányokat adhatna.

A tévés nyomozó szerint az ilyen óriási ügyeknél a nyomozók könnyen beleragadhatnak egy-egy elméletbe. Szerinte az emberi gondolkodás egyik gyenge pontja, hogy nehéz elengedni egy korábbi feltételezést, még akkor is, ha később olyan adatok kerülnek elő, amelyek megkérdőjelezik azt.