Milliókat akar keresni a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja: Christian Brückner tervén mindenki kiakadt

A Mirror értesülése szerint Christian Brückner egy könyvön dolgozik, és egy hivatásos írót is megkeresett, hogy segítsen neki a szöveg elkészítésében. Azt szeretné, ha a kötet németül és angolul is megjelenne. Egy, a lapnak nyilatkozó forrás szerint Brückner úgy gondolja, a könyvvel bizonyíthatná ártatlanságát a Madeleine McCann-ügyben, emellett természetesen pénzt is szeretne keresni vele. Állítólag hétszámjegyű bevételben reménykedik.

Christian Brückner, akit Madeleine McCann elrablásával váfolnak, könyvet akar írni

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„Brückner kétségbeesetten szeretné elmondani a saját verzióját. Úgy gondolja, ha ír az ártatlanságáról, az segíthet. Azt akarja, hogy a könyv németül és angolul is megjelenjen. Anyagilag is lehetőséget lát benne, mert a szabadulása óta nem talált munkát, és segélyből él” – mondta a forrás.

Madeleine McCann szülei 2007 óta várják a válaszokat

Madeleine McCann 2007 májusában, hároméves korában tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről. Szülei, Kate és Gerry McCann azóta sem kaptak választ arra, mi történt a kislányukkal.

A német ügyészek 2020 júniusában nevezték meg Christian Brücknert az ügy fő gyanúsítottjaként. A hatóságok szerint ő rabolhatta el és ölhette meg Madeleine-t, vádat azonban a mai napig nem emeltek ellene.

Brückner hét évet töltött börtönben, elítélték egy idős nő megerőszakolásáért. Tavaly szeptember 17-én szabadult. Azóta nem talált munkát, és többször költöznie is kellett, mert a környékbeliek tiltakoztak az ellen, hogy a közelükben éljen. Jelenleg Észak-Németországban, egy elkerített konténerlakásban él, és a nap 24 órájában megfigyelés alatt áll. További négy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Ha megszegi szabadlábra helyezésének feltételeit – például úgy költözik el, hogy arról nem értesíti a felügyeletet –, visszakerülhet a börtönbe.

Christian Brückner

Forrás: Getty Images Europe

Felháborodást váltott ki Christian Brückner könyve

Kevin Moore nyugalmazott brit főrendőr, aki pályafutása során több száz nyomozásban vett részt, élesen bírálta Brückner tervét.

„Nyilvánvalóan egy különösen kellemetlen emberről van szó, akit korábban borzalmas bűncselekmények miatt ítéltek el. Feltételezem, hogy a Madeleine McCann-ügyben az ártatlanságáról akar majd írni. Számomra ez visszataszító. Én biztosan nem fogom megvenni, és remélhetőleg a közönség sem akarja majd” – mondta.