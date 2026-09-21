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Milliókat akar keresni a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja: Christian Brückner tervén mindenki kiakadt

gyerekrablás Madeleine McCann Christian Brückner
Horváth Angéla
2026.09.21.
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Könyvben akarja elmesélni a saját történetét Christian Brückner, akit a német ügyészség Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottjaként tart számon. A 49 éves férfit az ügyben soha nem vádolták meg. Tavaly szeptemberben szabadult a börtönből hét év után, nemi erőszak miatt ült.

A Mirror értesülése szerint Christian Brückner egy könyvön dolgozik, és egy hivatásos írót is megkeresett, hogy segítsen neki a szöveg elkészítésében. Azt szeretné, ha a kötet németül és angolul is megjelenne. Egy, a lapnak nyilatkozó forrás szerint Brückner úgy gondolja, a könyvvel bizonyíthatná ártatlanságát a Madeleine McCann-ügyben, emellett természetesen pénzt is szeretne keresni vele. Állítólag hétszámjegyű bevételben reménykedik.

Christian Brückner, akit Madeleine McCann elrablásával váfolnak, könyvet akar írni
Christian Brückner, akit Madeleine McCann elrablásával váfolnak, könyvet akar írni
Forrás: Getty Images

„Brückner kétségbeesetten szeretné elmondani a saját verzióját. Úgy gondolja, ha ír az ártatlanságáról, az segíthet. Azt akarja, hogy a könyv németül és angolul is megjelenjen. Anyagilag is lehetőséget lát benne, mert a szabadulása óta nem talált munkát, és segélyből él” – mondta a forrás.

Madeleine McCann szülei 2007 óta várják a válaszokat

Madeleine McCann 2007 májusában, hároméves korában tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről. Szülei, Kate és Gerry McCann azóta sem kaptak választ arra, mi történt a kislányukkal.

A német ügyészek 2020 júniusában nevezték meg Christian Brücknert az ügy fő gyanúsítottjaként. A hatóságok szerint ő rabolhatta el és ölhette meg Madeleine-t, vádat azonban a mai napig nem emeltek ellene.

Brückner hét évet töltött börtönben, elítélték egy idős nő megerőszakolásáért. Tavaly szeptember 17-én szabadult. Azóta nem talált munkát, és többször költöznie is kellett, mert a környékbeliek tiltakoztak az ellen, hogy a közelükben éljen. Jelenleg Észak-Németországban, egy elkerített konténerlakásban él, és a nap 24 órájában megfigyelés alatt áll. További négy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Ha megszegi szabadlábra helyezésének feltételeit – például úgy költözik el, hogy arról nem értesíti a felügyeletet –, visszakerülhet a börtönbe.

BRAUNSCHWEIG, GERMANY - OCTOBER 7: Christian Brueckner arrives at the Landgericht Braunschweig state courthouse for one of the final days of his trial for sex crimes on October 7, 2024 in Braunschweig, Germany. Prosecutors are seeking a 15-year jail term. Brueckner, who has also been a suspect in the 2007 murder of British toddler Madeleine McCann in Portugal, is on trial for unconnected sex crimes allegedly committed in the Algarve region of Portugal. A verdict in the trial is expected either for tomorrow or for October 21. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)
Christian Brückner
Forrás: Getty Images Europe

Felháborodást váltott ki Christian Brückner könyve

Kevin Moore nyugalmazott brit főrendőr, aki pályafutása során több száz nyomozásban vett részt, élesen bírálta Brückner tervét.

„Nyilvánvalóan egy különösen kellemetlen emberről van szó, akit korábban borzalmas bűncselekmények miatt ítéltek el. Feltételezem, hogy a Madeleine McCann-ügyben az ártatlanságáról akar majd írni. Számomra ez visszataszító. Én biztosan nem fogom megvenni, és remélhetőleg a közönség sem akarja majd”mondta.

A brit rendőrség továbbra sem engedte el Maddie McCann ügyét

Májusban arról jelentek meg hírek, hogy a londoni Metropolitan Police szeretné elérni Brückner kiadatását az Egyesült Királyságnak, hogy az Old Bailey bíróság előtt feleljen. A hírek szerint a Scotland Yard egyik magas rangú tisztje vezeti azt a munkát, amelynek célja, hogy Madeleine eltűnésének jövőre esedékes huszadik évfordulója előtt emberrablás és gyilkosság gyanújával vádat emeljenek ellene. Ennek azonban komoly jogi akadálya van: a Brexit után az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, a német alkotmány pedig tiltja német állampolgárok kiadatását nem uniós országoknak. A brit rendőrség ezért állítólag azt is szeretné elérni, hogy Brückner Németországban kerüljön bíróság elé.

Christian Brückner következetesen tagadta, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Ügyvédei azt állítják, a hatóságok bűnbakot csináltak belőle.

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