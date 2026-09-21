Milliókat akar keresni a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja: Christian Brückner tervén mindenki kiakadt

A Mirror értesülése szerint Christian Brückner egy könyvön dolgozik, és egy hivatásos írót is megkeresett, hogy segítsen neki a szöveg elkészítésében. Azt szeretné, ha a kötet németül és angolul is megjelenne. Egy, a lapnak nyilatkozó forrás szerint Brückner úgy gondolja, a könyvvel bizonyíthatná ártatlanságát a Madeleine McCann-ügyben, emellett természetesen pénzt is szeretne keresni vele. Állítólag hétszámjegyű bevételben reménykedik.
„Brückner kétségbeesetten szeretné elmondani a saját verzióját. Úgy gondolja, ha ír az ártatlanságáról, az segíthet. Azt akarja, hogy a könyv németül és angolul is megjelenjen. Anyagilag is lehetőséget lát benne, mert a szabadulása óta nem talált munkát, és segélyből él” – mondta a forrás.
Madeleine McCann szülei 2007 óta várják a válaszokat
Madeleine McCann 2007 májusában, hároméves korában tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről. Szülei, Kate és Gerry McCann azóta sem kaptak választ arra, mi történt a kislányukkal.
A német ügyészek 2020 júniusában nevezték meg Christian Brücknert az ügy fő gyanúsítottjaként. A hatóságok szerint ő rabolhatta el és ölhette meg Madeleine-t, vádat azonban a mai napig nem emeltek ellene.
Brückner hét évet töltött börtönben, elítélték egy idős nő megerőszakolásáért. Tavaly szeptember 17-én szabadult. Azóta nem talált munkát, és többször költöznie is kellett, mert a környékbeliek tiltakoztak az ellen, hogy a közelükben éljen. Jelenleg Észak-Németországban, egy elkerített konténerlakásban él, és a nap 24 órájában megfigyelés alatt áll. További négy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Ha megszegi szabadlábra helyezésének feltételeit – például úgy költözik el, hogy arról nem értesíti a felügyeletet –, visszakerülhet a börtönbe.
Felháborodást váltott ki Christian Brückner könyve
Kevin Moore nyugalmazott brit főrendőr, aki pályafutása során több száz nyomozásban vett részt, élesen bírálta Brückner tervét.
„Nyilvánvalóan egy különösen kellemetlen emberről van szó, akit korábban borzalmas bűncselekmények miatt ítéltek el. Feltételezem, hogy a Madeleine McCann-ügyben az ártatlanságáról akar majd írni. Számomra ez visszataszító. Én biztosan nem fogom megvenni, és remélhetőleg a közönség sem akarja majd” – mondta.
A brit rendőrség továbbra sem engedte el Maddie McCann ügyét
Májusban arról jelentek meg hírek, hogy a londoni Metropolitan Police szeretné elérni Brückner kiadatását az Egyesült Királyságnak, hogy az Old Bailey bíróság előtt feleljen. A hírek szerint a Scotland Yard egyik magas rangú tisztje vezeti azt a munkát, amelynek célja, hogy Madeleine eltűnésének jövőre esedékes huszadik évfordulója előtt emberrablás és gyilkosság gyanújával vádat emeljenek ellene. Ennek azonban komoly jogi akadálya van: a Brexit után az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, a német alkotmány pedig tiltja német állampolgárok kiadatását nem uniós országoknak. A brit rendőrség ezért állítólag azt is szeretné elérni, hogy Brückner Németországban kerüljön bíróság elé.
Christian Brückner következetesen tagadta, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Ügyvédei azt állítják, a hatóságok bűnbakot csináltak belőle.
Ezeket olvastad már?