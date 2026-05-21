11 órán át hallgatták ki Madeleine McCann anyját: ilyen vádalkut ajánlottak neki

A 2000-es évek legrejtélyesebb gyermekeltűnési esete továbbra is megoldatlan, bár közel húsz év után végre sikerült elég bizonyítékot gyűjteni és megnevezni egy gyanúsítottat. Az ügyben azonban a portugál hatóságok több mint tíz órán át hallgatták ki Madeleine McCann szüleit, akiket először tanúként, majd gyanúsítottként kezeltek. Annak érdekében, hogy minél előbb lezárhassák az ügyet, elképesztő vádalkut ajánlottak az édesanyának.

Madeleine McCann szülei, Kate és Gerry végig tagadták, hogy közük lett volna lányuk eltűnéséhez.

Gyanú alatt: Madeleine McCann szülei A hároméves kislány 19 éve tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről.

A helyi hatóságok három hónappal később vették elő a szülőket, őket gyanúsították.

Elsősorban Madeleine McCann anyjára koncentráltak, még vádalkut is ajánlottak.

Minél előbb le akarták zárni az ügyet, ezért felháborító ajánlatot tettek a szülőknek.

A legújabb információk szerint hamarosan bíróság elé állíthatják Christian Brücknert, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját. Az azonban sosem volt titok, hogy Madeleine McCann eltűnése kapcsán többször is felmerült a szülők felelőssége, sőt, gyanúsítása is. Az elmúlt 19 évben számtalan teória kapott szárnyra azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett abban a portugáliai apartmanban, ahonnan 2007. május 3-án nyomtalanul eltűnt az angol kislány. Arról azonban, hogy a szülőket milyen kihallgatásnak vetették alá, eddig nem igazán lehetett hallani. Egészen mostanáig.

Madeleine McCann szüleinek kihallgatása

Három hónappal Madeleine McCann eltűnését követően a portugál rendőrség először csak tanúként, majd gyanúsítottként hallgatta ki a kislány édesanyját, Kate McCannt. 11 órán faggatták a május 3-i éjszaka eseményeiről. A kérdések között felmerült többek között az is, hogy miért nem helyezték el a gyerekeket az Ocean Club bölcsődében éjszakára, miközben barátaikkal az út túloldalán lévő bárban voltak – írja az Unilad egy új dokumentumfilmre hivatkozva. A háromgyerekes édesanya után a férj, Gerry kihallgatására is sor került, hasonló hosszúságban és hasonló kérdésekkel.

A rendőrség egyezséget is ajánlott Madeleine McCann anyjának. Az alkuban az állt, ha bevallja, hogy véletlenül megölte a lányát, majd elrejtette a holttestet, enyhébb büntetésre számíthat. Erre természetesen Kate nem volt hajlandó.

Megpróbálták rávenni, hogy bevallja a lánya véletlen megölését, úgy, hogy az ügyvédjén keresztül alkut ajánlottak neki: »Ha azt mondja, hogy véletlenül ölte meg Madeleine-t, majd elrejtette és megszabadult a holttesttől, akkor két év börtönbüntetés vagy akár kevesebbet is garantálunk«

– mondta Gerry McCann nővére korábban. A szülőket 2008-ban minden gyanú alól felmentették, Gonçalo Amaralt, a főnyomozót pedig levették az ügyről.