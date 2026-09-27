Elmúltál 40? Nem vagy formában? − Íme, az edzésforma, amit tovább már nem halogathatsz

A negyedik X után olyan változások indulnak el a szervezetünkben, amelyeket sokáig észre sem veszünk. A perimenopauza és a menopauza idején az ösztrogénszint változása tovább gyorsíthatja az izomtömeg és a csontsűrűség csökkenését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindezt tétlenül kell elfogadni: a megfelelő mozgással sokat tehetünk azért, hogy erősek és mozgékonyak maradjunk. Erre a legalkalmasabb az erősítő edzés.

A rendszeres erősítő edzés segít megőrizni az izmokat és támogatja a csontok egészségét.

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Erősítő edzéssel a jó egészségért A 40 év feletti nőknél fokozatosan megindulhat az izomtömeg csökkenése.

A perimenopauza és a menopauza idején a hormonális változások felgyorsíthatják ezt a folyamatot.

A rendszeres erősítő edzés segít megőrizni az izmokat és támogatja a csontok egészségét.

A nagy izomcsoportokat megmozgató gyakorlatok, például a guggolás és a súlyzós edzés különösen hasznosak.

Már heti két erősítő edzés is jó kiindulópont lehet.

Az erősítő edzés ebben az életszakaszban a mozgásbiztonság és az önállóság megőrzésében is fontos szerepe van.

Erősítő edzés 40 felett: ezért lesz egyre fontosabb

Az életkor előrehaladtával az izomtömeg csökkenése természetes folyamat. Ha azonban nem mozgatjuk rendszeresen az izmainkat, ez a változás felgyorsulhat. 40 év felett évtizedenként akár az izomtömeg 3–8 százalékát is elveszíthetjük, ha nem teszünk aktívan ellene.

A menopauza idején a csökkenő ösztrogénszint ráadásul nemcsak az izmokra lehet hatással: megváltozhat a testzsír eloszlása, miközben a csontsűrűség is mérséklődhet.

Éppen ezért az erősítő edzés ebben az időszakban jóval többről szól, mint arról, hogy feszesebb legyen a karunk vagy a combunk.

A csontokat is védeni kell

Az izmok gyengülése a mozgásbiztonságra is hatással lehet. A kevesebb izomerő növelheti az elesések és az ezekből következő sérülések kockázatát, az erősítő gyakorlatok viszont a csontok állapotát is támogathatják. Különösen hasznosak lehetnek a nagyobb izomcsoportokat megmozgató gyakorlatok, például a guggolások vagy a súlyzós feladatok.

Az erősítő edzésnek ráadásul az anyagcserében is lehet szerepe. Az izomszövet nyugalmi állapotban is energiát használ fel, így az izomtömeg megőrzése az életkor előrehaladtával ebből a szempontból is előnyös lehet.