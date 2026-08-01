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Heidi Klum jó néhány kilót felszedett, bikiniben mutatta meg megváltozott testét − A narancsbőrös fenekét sem takargatja: Fotók

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A szupermodellről a Karib-tengernél készített felvételeket lánya, Leni. Heidi Klum nemrégiben arról beszélt, hogy a menopauzával a teste is átalakult, de számára ez teljesen természetes és esze ágában nincs sanyargatnia magát.

Heidi Klum és lánya, Leni, valamint fia Henry hajókiránduláson voltak St. Barts környékén.  A család napozással, búvárkodással és úszással töltötte az időt.

Heidi Klum és lánya, Leni nagyon hasonlítanak egymásra.
Heidi Klum és lánya, Leni nagyon hasonlítanak egymásra.
Forrás: Profimedia

 

Heidi Klum: „Néhány pluszkilóval arányosabb a testem”

Heidi Klum, aki láthatóan teltebb, mint korábban a Us Weekly magazinnak adott interjúban nemrégiben arról beszélt, hogyan változott a testképhez való viszonya az évek során. „Azt hiszem, amikor idősödödünk, jobban nézünk ki, ha nem vagyunk olyan soványak. A férjem hívta fel erre először a figyelmemet. Azt mondta: »Többet kellene enned; jobban néznél ki, ha nem lennél ennyire vékony«” – idézte fel. A szupermodell bevallotta, először teljesen megdöbbentették Tom Kaulitz szavai, ugyanis a divatiparban elképzelhetetlen, hogy ilyesmit mondjanak valakinek. „Ebben az iparágban soha nem mondják ezt, mert mindig soványabbnak kell lenned, mint amilyen vagy” – fogalmazott és hozzátette, Tomnak igaza volt. „Amikor visszanézem a fotókat, látom, hogy néhány pluszkilóval arányosabb a testem” – jelentette ki. Heidi Klum arról is beszélt, hogy bármennyire is divatos Hollywoodban, semmiképp se használna GLP–1 hatóanyagú fogyókúrás gyógyszereket, mint például az Ozempic. „Az évek során felszedtem pár kilót. No és? Már nem 24-es farmert hordok” – mondta és hozzátette, természetesebbnek tartja testének változását, mint azt, ha mindenáron a korábbi méreteit próbálná megőrizni. Az interjúban utalt a korábbi, terhességéről szóló pletykákra is:  „Nem vagyok várandós, ez, amit láttok, a menopauza.”

Az 53 éves modell a nyaraláson egy apró, krémszínű bikinit, lánya, Leni egy kék, kétrészes fürdőruhát viselt. A kiránduláson Heidi Klum és Leni sokat úsztak, a szintén modell Henry pedig búvárkodott.

EXCLUSIVE: PREMIUM EXCLUSIVE: Must Call For Fees : Heidi Klum turned heads in St. Barts as she showed off her sensational bikini body and signature supermodel style during a sun-soaked boat trip. The fashion icon looked effortlessly glamorous in a chic cream two-piece, accessorised with a New York Yankees cap and oversized sunglasses as she soaked up the Caribbean sunshine. Heidi was joined by her daughter Leni Klum and Leni?s boyfriend, Aris Rachevsky Pictured: heidi klum,Image: 1119471211, License: Rights-managed, Restrictions: -FRA, -DEU, Model Release: no , Pictured: heidi klum
Heidiről Leni készetett több fotót is. 
Forrás: Profimedia

Heidi Klumnak négy gyereke van, Leni, akinek vér szerinti  apja Flavio Briatore, Lou, Henry és Johan pedig volt férjétől Sealtől született, de Lenit is ő nevelte fel. Férje Tom Kaulitz 17 évvel fiatalabb nála, 2019-ben házasodtak össze

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