Kiderült az igazság az ősz hajszálakról: sokkal fontosabb szerepük lehet, mint eddig hittük

A vizsgálat középpontjában a melanocita őssejtek álltak. Ezek a hajhagymákban található sejtek gondoskodnak arról, hogy folyamatosan legyen utánpótlás a haj színét adó pigmentsejtekből. Ahogy öregszünk, ezek az őssejtek fokozatosan elfogynak, ezért a haj egyre kevésbé kap pigmentet, és megjelennek az ősz hajszálak. Kutatók azonban arra jutottak, hogy az őszülés nem csupán az öregedés jele, sokkal fontosabb szerepe van, mint eddig hittük.
- Az őszülés mögött fontos sejtszintű folyamat zajlik.
- Az őszülés akár egyfajta vészfék is lehet.
- Nem minden károsodás vált ki őszülést.
- Bizonyos rákkeltő hatások felülírják a védelmet.
- Örülni kellene az ősz hajszálaknak?
Az őszülés akár egyfajta vészfék is lehet
A kutatók egereken vizsgálták, mi történik az őssejtekkel, amikor a DNS-ük károsodik. Bizonyos típusú károsodás hatására a sejtek véglegesen kiléptek az őssejtállapotból, és pigmenttermelő sejtekké alakultak. Ezután eltűntek az őssejtkészletből, ami a haj őszüléséhez vezetett.
Ennek azonban fontos következménye volt: a károsodott őssejtek nem maradtak meg és nem kezdtek tovább osztódni. A kutatók szerint ez egyfajta védelmi mechanizmusként működik, mert így csökken annak az esélye, hogy a mutációkat hordozó sejtekből később daganat alakuljon ki. A vizsgálatban ez különösen a melanómával kapcsolatban bizonyult érdekesnek.
Leegyszerűsítve: a szervezet bizonyos helyzetekben inkább feláldozza a pigmentsejteket termelő őssejteket, mint hogy kockáztassa a károsodott sejtek további szaporodását.
Nem minden károsodás vált ki őszülést
A történetnek azonban van egy meglepő fordulata. A kutatók bizonyos rákkeltő anyagok hatására azt látták, hogy ez a védelmi mechanizmus nem működött megfelelően.
A károsodott őssejtek ilyenkor nem tűntek el, hanem továbbra is képesek maradtak az önmegújulásra és a szaporodásra. A kutatók szerint ez éppen az ellenkező irányba tolhatja a folyamatot: miközben a haj megőrzi a pigmentjét, a károsodott sejtek fennmaradása növelheti a melanóma kialakulásának kockázatát.
Ez azért érdekes, mert arra utal, hogy ugyanazok a sejtek egészen eltérő sorsra juthatnak attól függően, milyen károsodás éri őket, és milyen jeleket kapnak a környezetükből.
Akkor most örüljünk az ősz hajszálaknak?
Az eredmények valóban izgalmasak, de azért nem érdemes úgy tekinteni minden ősz hajszálra, mint a szervezetünk rák elleni hőstettére. A kutatást egereken végezték, és a tudósok egy konkrét sejtszintű mechanizmust vizsgáltak.
Az eredmények ugyanakkor újabb részletet tárnak fel arról, hogyan kapcsolódik össze az öregedés, a haj őszülése és a daganatok kialakulása. Az ősz haj tehát továbbra is elsősorban az életkor előrehaladásának természetes velejárója, de a háttérben zajló sejtszintű folyamat sokkal összetettebb annál, mint gondolnánk.
A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága éppen az, hogy az őszülés nem feltétlenül csak egy látható jele annak, hogy telik az idő: bizonyos sejtek szintjén egy fontos védekező folyamat nyoma is lehet.
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