Kiderült az igazság az ősz hajszálakról: sokkal fontosabb szerepük lehet, mint eddig hittük

A vizsgálat középpontjában a melanocita őssejtek álltak. Ezek a hajhagymákban található sejtek gondoskodnak arról, hogy folyamatosan legyen utánpótlás a haj színét adó pigmentsejtekből. Ahogy öregszünk, ezek az őssejtek fokozatosan elfogynak, ezért a haj egyre kevésbé kap pigmentet, és megjelennek az ősz hajszálak. Kutatók azonban arra jutottak, hogy az őszülés nem csupán az öregedés jele, sokkal fontosabb szerepe van, mint eddig hittük.

Az őszülés egyfajta vészfék is lehet.

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Az őszülés mögött fontos sejtszintű folyamat zajlik.

Az őszülés akár egyfajta vészfék is lehet.

Nem minden károsodás vált ki őszülést.

Bizonyos rákkeltő hatások felülírják a védelmet.

Örülni kellene az ősz hajszálaknak?

Az őszülés akár egyfajta vészfék is lehet

A kutatók egereken vizsgálták, mi történik az őssejtekkel, amikor a DNS-ük károsodik. Bizonyos típusú károsodás hatására a sejtek véglegesen kiléptek az őssejtállapotból, és pigmenttermelő sejtekké alakultak. Ezután eltűntek az őssejtkészletből, ami a haj őszüléséhez vezetett.

Ennek azonban fontos következménye volt: a károsodott őssejtek nem maradtak meg és nem kezdtek tovább osztódni. A kutatók szerint ez egyfajta védelmi mechanizmusként működik, mert így csökken annak az esélye, hogy a mutációkat hordozó sejtekből később daganat alakuljon ki. A vizsgálatban ez különösen a melanómával kapcsolatban bizonyult érdekesnek.

Leegyszerűsítve: a szervezet bizonyos helyzetekben inkább feláldozza a pigmentsejteket termelő őssejteket, mint hogy kockáztassa a károsodott sejtek további szaporodását.

Nem minden károsodás vált ki őszülést

A történetnek azonban van egy meglepő fordulata. A kutatók bizonyos rákkeltő anyagok hatására azt látták, hogy ez a védelmi mechanizmus nem működött megfelelően.

A károsodott őssejtek ilyenkor nem tűntek el, hanem továbbra is képesek maradtak az önmegújulásra és a szaporodásra. A kutatók szerint ez éppen az ellenkező irányba tolhatja a folyamatot: miközben a haj megőrzi a pigmentjét, a károsodott sejtek fennmaradása növelheti a melanóma kialakulásának kockázatát.

Ez azért érdekes, mert arra utal, hogy ugyanazok a sejtek egészen eltérő sorsra juthatnak attól függően, milyen károsodás éri őket, és milyen jeleket kapnak a környezetükből.