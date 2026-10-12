Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 12., hétfő Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
őssejt

Kiderült az igazság az ősz hajszálakról: sokkal fontosabb szerepük lehet, mint eddig hittük

őssejt károsodott sejtek haj őszülése
Simon Péter
2026.10.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az ősz hajszálakat általában az idő múlásának egyik leglátványosabb jeleként kezeljük, pedig egy friss kutatás szerint ennél sokkal érdekesebb folyamat állhat a háttérben. A kutatók olyan sejtszintű mechanizmust azonosítottak, amelyben a haj őszülése és a rák elleni védekezés összefügghet egymással.

A vizsgálat középpontjában a melanocita őssejtek álltak. Ezek a hajhagymákban található sejtek gondoskodnak arról, hogy folyamatosan legyen utánpótlás a haj színét adó pigmentsejtekből. Ahogy öregszünk, ezek az őssejtek fokozatosan elfogynak, ezért a haj egyre kevésbé kap pigmentet, és megjelennek az ősz hajszálak. Kutatók azonban arra jutottak, hogy az őszülés nem csupán az öregedés jele, sokkal fontosabb szerepe van, mint eddig hittük.

őszülés
Az őszülés egyfajta vészfék is lehet.
Forrás: 123rf
  • Az őszülés mögött fontos sejtszintű folyamat zajlik.
  • Az őszülés akár egyfajta vészfék is lehet.
  • Nem minden károsodás vált ki őszülést.
  • Bizonyos rákkeltő hatások felülírják a védelmet.
  • Örülni kellene az ősz hajszálaknak?

 

Az őszülés akár egyfajta vészfék is lehet

A kutatók egereken vizsgálták, mi történik az őssejtekkel, amikor a DNS-ük károsodik. Bizonyos típusú károsodás hatására a sejtek véglegesen kiléptek az őssejtállapotból, és pigmenttermelő sejtekké alakultak. Ezután eltűntek az őssejtkészletből, ami a haj őszüléséhez vezetett.

Ennek azonban fontos következménye volt: a károsodott őssejtek nem maradtak meg és nem kezdtek tovább osztódni. A kutatók szerint ez egyfajta védelmi mechanizmusként működik, mert így csökken annak az esélye, hogy a mutációkat hordozó sejtekből később daganat alakuljon ki. A vizsgálatban ez különösen a melanómával kapcsolatban bizonyult érdekesnek.

Leegyszerűsítve: a szervezet bizonyos helyzetekben inkább feláldozza a pigmentsejteket termelő őssejteket, mint hogy kockáztassa a károsodott sejtek további szaporodását.

Nem minden károsodás vált ki őszülést

A történetnek azonban van egy meglepő fordulata. A kutatók bizonyos rákkeltő anyagok hatására azt látták, hogy ez a védelmi mechanizmus nem működött megfelelően.

A károsodott őssejtek ilyenkor nem tűntek el, hanem továbbra is képesek maradtak az önmegújulásra és a szaporodásra. A kutatók szerint ez éppen az ellenkező irányba tolhatja a folyamatot: miközben a haj megőrzi a pigmentjét, a károsodott sejtek fennmaradása növelheti a melanóma kialakulásának kockázatát.

Ez azért érdekes, mert arra utal, hogy ugyanazok a sejtek egészen eltérő sorsra juthatnak attól függően, milyen károsodás éri őket, és milyen jeleket kapnak a környezetükből.

Akkor most örüljünk az ősz hajszálaknak?

Az eredmények valóban izgalmasak, de azért nem érdemes úgy tekinteni minden ősz hajszálra, mint a szervezetünk rák elleni hőstettére. A kutatást egereken végezték, és a tudósok egy konkrét sejtszintű mechanizmust vizsgáltak.

Az eredmények ugyanakkor újabb részletet tárnak fel arról, hogyan kapcsolódik össze az öregedés, a haj őszülése és a daganatok kialakulása. Az ősz haj tehát továbbra is elsősorban az életkor előrehaladásának természetes velejárója, de a háttérben zajló sejtszintű folyamat sokkal összetettebb annál, mint gondolnánk.

A kutatás egyik legérdekesebb tanulsága éppen az, hogy az őszülés nem feltétlenül csak egy látható jele annak, hogy telik az idő: bizonyos sejtek szintjén egy fontos védekező folyamat nyoma is lehet.

Olvasd el az alábbi cikkeinket is: 

Sztárfodrász elárulta: így tüntetheted el a lenövést állandó hajfestés nélkül – Őszülő hajra kiváló trükk

Az ősz hajszálak rendszeres elfedése időigényes és költséges körforgássá válhat. A lenövés azonban nem feltétlenül probléma: megfelelő technikával éppen ez lehet a természetesebb, könnyebben fenntartható hajszín alapja.

Hajápolási forradalom vagy totális katasztrófa? Hajhullást okozhat a népszerű TikTok-trend

Egyre többen fordulnak a természetes hajápolás felé és kérdőjelezik meg a hagyományos rutinokat. Egy új TikTok-trend szerint minél ritkábban mosol hajat, annál egészségesebb lehet a tincseid állapota. De vajon tényleg ilyen egyszerű a képlet?

Évtizedek óta erre várunk: visszafordítható lehet az ősz haj kialakulása

A legújabb tudományos áttörések szerint az öregedés egyik leglátványosabb jele már egyáltalán nem számít visszafordíthatatlan folyamatnak.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu