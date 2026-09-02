Rá sem ismerni Christy Turlingtonra: ősz hajjal mutatta meg magát a 90-es évek legendás szupermodellje

Christy Turlington a 90-es évek szupermodell-generációjának egyik meghatározó alakja volt: több száz magazin címlapján szerepelt, és olyan divatmárkák arcaként vált világhírűvé, mint a Calvin Klein, a Chanel és a Versace. Az 57 éves egykori szupermodell azóta jóval ritkábban kerül reflektorfénybe, most azonban friss fotók készültek róla, amelyeken természetes ősz haja is jól látható.

Christy Turlington szupermodell.

Forrás: Nancy Kaszerman/Northfoto

Christy Turlington ősz hajjal és smink nélkül mutatta meg magát

Az új képeket Arthur Elgort divatfotós osztotta meg az Instagramon. A 86 éves fotós évtizedek óta ismeri Christy Turlingtont, aki annak idején az 1993-ban megjelent Arthur Elgort’s Models Manual című könyvének borítóján is szerepelt.

„Csodálatos látogatás @cturlington ❤️ Mindig olyan jó felidézni a közös utazásainkat” – írta Elgort a képek mellé.

Christy Turlington és Arthur Elgort divatfotós.

Forrás: Instagram/Arthur Elgort

A fotókon Christy Turlington nem a kifutókról ismert, tökéletesre komponált szupermodellként jelenik meg. Haját egyszerű kontyba fogta, smink nélkül állt kamera elé, krémszínű, ujjatlan, gombos ruhát és fekete szandált viselt. Christy Turlington ősz haja pedig egyáltalán nem maradt rejtve: természetesen vállalja az idő múlásának jeleit.

Christy Turlington és Arthur Elgort divatfotós: az egykori szupermodell nem rejtegeti ősz tincseit.

Forrás: Instagram/Arthur Elgort

Sokat változott a 90-es évek óta az egykori szupermodell

A mostani fotók különösen érdekesek lehetnek azok számára, akik még a kifutók egyik legnagyobb sztárjaként emlékeznek Christy Turlingtonra. A modellt mindössze 14 éves iskolásként fedezték fel, később pedig a divatvilág egyik legsikeresebb arcává vált.

Karrierje során több mint 500 magazin címlapján szerepelt világszerte, miközben hat- és hét számjegyű szerződéseket kötött a legnagyobb márkákkal. 1991-ben például a Maybelline 800 ezer dollárt fizetett neki mindössze 12 napnyi munkáért – írja a Daily Mail.

Az egykori szupermodell mára jóval természetesebb megjelenést képvisel, és az ősz haj sem olyasmi, amit mindenáron el szeretne rejteni.

Christy Turlington inkább távol maradt a reflektorfénytől

Miközben egykor szinte lehetetlen volt úgy kinyitni egy divatmagazint, hogy ne találkozzunk az arcával, Turlington az elmúlt évtizedekben nagyrészt kerülte a rivaldafényt. Férjével, Ed Burns színésszel 23 éve házasok, két gyermekük született, Grace és Finn. Lányuk, a 22 éves Grace az év elején diplomázott a New York-i Egyetemen.