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Katalin hercegné fodrásza elárulta, mikor érdemes végleg abbahagyni az ősz haj festését

frizura Katalin hercegné ősz haj
Horváth Angéla
2026.09.07.
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Meddig mutat jól a hosszú haj, hogyan lehet dúsabbá tenni a frizurát, és mikor érdemes végleg búcsút inteni a hajfestésnek? Katalin hercegné fodrásza, Richard Ward az 50 feletti nők leggyakoribb kérdéseire válaszolt. Szerinte nem az életkor dönti el, milyen frizura áll jól valakinek.

Richard Ward régóta dolgozik a brit királyi családnak. Katalin hercegné számos emlékezetes frizuráját ő készítette, többek között az esküvőjére is. Londoni szalonjába jár például Zsófia edinburgh-i hercegné is. Ward a Good Housekeeping magazinnak adott interjút, melyben elmondta, hogy idősebb vendégei különösen sokat kérdeznek arról, hogyan változik a haj az életkor előrehaladtával, és mit tehetnek azért, hogy megőrizzék fürtjeik egészségét. 

Katalin hercegné menyasszonyi frizuráját is Richard Ward készítette
Katalin hercegné menyasszonyi frizuráját is Richard Ward készítette
Forrás: Profiemdia

Richard Ward, Katalin hercegné fodrásza öt visszatérő kérdést tisztázott:

1. 50 felett sem kötelező levágatni a hosszú hajat

Sokan még mindig úgy gondolják, egy bizonyos életkor felett már nem előnyös a hosszú haj. Ward szerint azonban nincs ilyen szabály.

„Nálam nincs életkorhoz kötött általános szabály. Sokkal inkább a haj állapota számít”mondta. A fodrász szerint a hosszú haj akkor hat fiatalosnak, ha egészséges és dús, nincs elvékonyodva a vége. Egy váll alá érő frizura esetében a hajvégek már körülbelül kétévesek. Ha ezeket rendszeresen vágják, és a hajvégek továbbra is egészségesek, szerinte nincs felső korhatára a hosszú frizurának. Ha viszont a haj elvékonyodik, érdemes rövidebb fazonra váltani.

2. Így érdemes elfedni az őszülő hajszálakat

A mesterfodrász a megfelelő festési technikát az alapján választja ki, hogy mennyi a frizurában az ősz hajszál. Ha ez az arány 30 százalék alatt van, szerinte növényi alapú hajfestékekkel könnyen fedhető az őszülés. 50 százalék fölött már inkább a természetes hajszínhez közeli, féltartós festést ajánlja. Ha pedig a haj több mint 70 százaléka fehér, hajfestéssel és melírral lágyítaná az összhatást. Egy dolgot azonban nem javasol: azt, hogy mindenáron a fiatalkori hajszínünket próbáljuk visszafesteni.

„A bőr tónusa az életkor előrehaladtával világosabb lesz, ezért ha valakinek 18 évesen nagyon sötét haja volt, ugyanaz az árnyalat idősebb korban már túl erősnek hathat” – magyarázta.

3. Ekkor kell lemondani végleg a hajfestésről

Természetesen bárki festheti a haját élete végéig, Ward szerint azonban van egy pont, amikor különösen szép lehet a természetes fehér haj.

„A természetes fehér haj elképesztően jól mutathat, különösen piros rúzzsal. Gondoljunk Betty Jacksonra, Helen Mirrenre, Jamie Lee Curtisre vagy Jane Fondára” – mondta.

A fodrász szerint amikor a haj 80–100 százaléka már fehér, érdemes lehet elhagyni, a hajfestést, és utat engedni a természetnek. A fehér haj azonban gondozást igényel, könnyen besárgulhat. Ward ibolyás tónusú sampont javasol, amely segíthet megőrizni a hideg, tiszta árnyalatot. Szerinte a légszennyezés, a dohányzás és a hajápoló termékekből származó lerakódások egyaránt besárgíthatják az ősz hajat.

4. A beszárítás sokat dobhat a vékony szálú hajon

A dús frizura titka Ward szerint elsősorban a hajszárítás technikájában rejlik. Körkefét érdemes használni, és egyszerre legfeljebb akkora hajtincset szárítani, amilyen széles maga a kefe. Minél vékonyabb szálú a haj, annál kisebb tincsekkel és kisebb átmérőjű kefével érdemes dolgozni.

Ward hajtőemelő termékek használatát is javasolja, amelyeket még a nedves hajra kell felvinni. A megszárított tincseket ztán tépőzáras hajcsavarókra lehet feltekerni, majd mielőtt kivennénk, hideg levegővel át kell fújni, így nagyobb tartást kap a frizura. Van egy egyszerű trükkje: elég a választékot áttenni a másik oldalra, és a haj máris dúsabbnak, emeltebbnek tűnhet.

5. A menopauza idején ritkuló hajra is kitért

Ward szerint a menopauza idején különösen gyakori probléma a hajhullás. Ilyenkor fontos a fehérjében gazdag étrend, táplálékkiegészítők használatát is javasolja, és a kollagén pótlására is ügyelni kell. 

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