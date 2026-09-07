Katalin hercegné fodrásza elárulta, mikor érdemes végleg abbahagyni az ősz haj festését

Richard Ward régóta dolgozik a brit királyi családnak. Katalin hercegné számos emlékezetes frizuráját ő készítette, többek között az esküvőjére is. Londoni szalonjába jár például Zsófia edinburgh-i hercegné is. Ward a Good Housekeeping magazinnak adott interjút, melyben elmondta, hogy idősebb vendégei különösen sokat kérdeznek arról, hogyan változik a haj az életkor előrehaladtával, és mit tehetnek azért, hogy megőrizzék fürtjeik egészségét.

Katalin hercegné menyasszonyi frizuráját is Richard Ward készítette

Forrás: Profiemdia

Richard Ward, Katalin hercegné fodrásza öt visszatérő kérdést tisztázott:

1. 50 felett sem kötelező levágatni a hosszú hajat

Sokan még mindig úgy gondolják, egy bizonyos életkor felett már nem előnyös a hosszú haj. Ward szerint azonban nincs ilyen szabály.

„Nálam nincs életkorhoz kötött általános szabály. Sokkal inkább a haj állapota számít” – mondta. A fodrász szerint a hosszú haj akkor hat fiatalosnak, ha egészséges és dús, nincs elvékonyodva a vége. Egy váll alá érő frizura esetében a hajvégek már körülbelül kétévesek. Ha ezeket rendszeresen vágják, és a hajvégek továbbra is egészségesek, szerinte nincs felső korhatára a hosszú frizurának. Ha viszont a haj elvékonyodik, érdemes rövidebb fazonra váltani.

2. Így érdemes elfedni az őszülő hajszálakat

A mesterfodrász a megfelelő festési technikát az alapján választja ki, hogy mennyi a frizurában az ősz hajszál. Ha ez az arány 30 százalék alatt van, szerinte növényi alapú hajfestékekkel könnyen fedhető az őszülés. 50 százalék fölött már inkább a természetes hajszínhez közeli, féltartós festést ajánlja. Ha pedig a haj több mint 70 százaléka fehér, hajfestéssel és melírral lágyítaná az összhatást. Egy dolgot azonban nem javasol: azt, hogy mindenáron a fiatalkori hajszínünket próbáljuk visszafesteni.

„A bőr tónusa az életkor előrehaladtával világosabb lesz, ezért ha valakinek 18 évesen nagyon sötét haja volt, ugyanaz az árnyalat idősebb korban már túl erősnek hathat” – magyarázta.

3. Ekkor kell lemondani végleg a hajfestésről

Természetesen bárki festheti a haját élete végéig, Ward szerint azonban van egy pont, amikor különösen szép lehet a természetes fehér haj.