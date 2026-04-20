Hajápolási forradalom vagy totális katasztrófa? Hajhullást okozhat a népszerű TikTok-trend

Nagy Kata
2026.04.20.
Egyre többen fordulnak a természetes hajápolás felé és kérdőjelezik meg a hagyományos rutinokat. Egy új TikTok-trend szerint minél ritkábban mosol hajat, annál egészségesebb lehet a tincseid állapota. De vajon tényleg ilyen egyszerű a képlet?

Egy merész új TikTok-trend hódít, amely szerint minél ritkábban mosol hajat, az annál egészségesebb lesz. A közösségi médiában látványos átalakulásokat mutatnak be, de vigyázz: nem minden arany, ami fénylik.

Fiatal nőnek hullik a haja egy új TikTok-trend miatt
Új, veszélyes TikTok-trend hódít, ami komoly problémákat is okozhat. 
Veszélyes új TikTok-trend terjed, ami akár kopaszodást is okozhat 

  • A TikTok önjelölt szépség influenszerei egy új módszerre esküsznek. 
  • Szerintük minél kevesebbszer mosol hajat, annál hatékonyabban tisztul a fejbőröd.
  • A szakértők szerint azonban az új trend akár hajhullást és kopasz foltokat is okozhat. 

Nagyjából minden hétre jut egy újabb TikTok-trend: nemrég írtunk a legújabb őrületről, ami az intim egészséget hivatott támogatni, de hírt adtunk a lila sampon fogfehérítőként való alkalmazásáról vagy a dry scoopingról is. Most egy elsőre felszabadító, de annál károsabb elmélet terjeng: az úgynevezett „no poo” vagy „hair training” irányzat lényege, hogy minél ritkábban – vagy egyáltalán ne – moss hajat. A hívei azt ígérik, hogy a fejbőr idővel újraszabályozza magát és a haj egészségesebb, fényesebb lesz. A közösségi médiában rengeteg sikersztori kering, de a bőrgyógyászok óvatosságra intenek. 

A fejbőr ugyanis nem felejt: ha túl sok ideig mellőzöd a hajmosást és hagyod, hogy a fejbőröd az elhalt hámsejtekben, a faggyúban és a szennyeződésekben pácolódjon, olyan problémákat kockáztathatsz meg vele, mit a korpásodás, gyulladás vagy hajhullás

Az ilyen állapot ugyanis hosszútávon a hajhagymák működését is megzavarhatja: a háttérben egy DHT nevű hormon áll, amelyet a felhalmozódott szennyeződés és faggyú blokkolhat, ezáltal pedig elősegíti a haj elvékonyodását és kihullását. Ráadásul az ilyen kezeletlen fejbőrproblémák, mit a krónikus gyulladás vagy a mikrobiom egyensúlyának felborulása a haj korai őszülését is felgyorsíthatja.

Érdemes tehát fenntartásokkal kezelni a TikTokon terjedő trendeket, ugyanos bár a szulfátok régóta rossz hírnévnek örvendenek, valójában nincs tudományos bizonyíték arra, hogy hajhullást okoznának. 

A kulcs tehát nem a végletekben rejlik: sem a túlzásba vitt hajmosás, sem annak teljes elhagyása nem ideális. 

A szakértők szerint a rendszeres, a hajtípusodhoz igazított tisztítás segít fenntartani a fejbőr egészséges egyensúlyát – és ezzel együtt a hajad szépségét is.

