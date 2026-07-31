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öregedés

Évtizedek óta erre várunk: visszafordítható lehet az ősz haj kialakulása

Shutterstock - Ground Picture
öregedés kutatások ősz haj
Klusovszki Kíra
2026.07.31.
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A legújabb tudományos áttörések szerint az öregedés egyik leglátványosabb jele már egyáltalán nem számít visszafordíthatatlan folyamatnak. Egy véletlen orvosi felfedezés ugyanis bebizonyította, hogy az ősz haj akár természetes színét is képes lehet visszanyerni.

Téged is zavar, hogy az ősz hajszálak miatt szinte állandóan festésre szorul a hajad? Nem vagy egyedül. Bár sokan büszkén viselik ezüstös tincseiket, legalább ennyien szeretnék megőrizni természetes hajszínüket. Most azonban úgy tűnik, hogy erre nem kell már várni, hiszen a tudomány egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy egyszer s mindenkorra visszafordíthassa az ősz haj kialakulását. 

Az ősz haj kialakulásának ideje a genetikán múlik.
Bár az ősz haj megjelenésének ideje egyénenként változó, a háttérben szinte mindig a genetika vagy az életritmusunk áll. 
Forrás: Shutterstock
  • A hajunk ragyogó, természetes árnyalatáért a hajhagymákban található melanocita sejtek felelősek.
  • Az idő múlásával azonban ezek a sejtek is fáradni kezdenek, így a hajunk őszülni kezd. 
  • Egy friss kutatás szerint azonban a folyamat visszafordítható. 

Az ősz haj kialkulásáért nem csupán a genetika felelős

A hajunk élénk, természetes színét a hajhagymák mélyén található melanociták biztosítják, amelyek folyamatos melanintermeléssel, vagyis természetes festékanyaggal töltik meg a növekvő hajszálakat. Ahhoz, hogy ez a folyamat zavartalan legyen, a szervezetünk különleges őssejtekből folyamatosan pótolja a pigmenttermelő sejteket. Az évek múlásával azonban ezek az őssejtek is elfáradnak, így a megújulás fokozatosan lelassulásnak indul.

Amikor pedig a sejtek már nem lesznek képesek elegendő festékanyagot előállítani, a hajszálak elveszítik a színüket, és végül ősz vagy teljesen fehér árnyalatúvá válnak.

Bár ezt a folyamatot alapvetően a genetika irányítja, a mindennapi életünk is hatalmas szerepet játszik benne: a tartós, mindennapi stressz és a  szervezet megújúlóképességének csökkenése mind hozzájárul a kialakulásához. 

Egy friss kutatás szerint a folyamat visszafordítható

Mint oly sok nagy tudományos áttörés, az őszülés visszafordításának felfedezése is csupán véletlenen múlott. Spanyol kutatók ugyanis egy onkológiai osztályon vették észre, hogy az immunterápiás kezelés különös mellékhatást váltott ki néhány tüdőrákos betegnél: nemcsak tüneteik enyhültek, hanem a korábban megőszült hajszálaik is elkezdték visszanyerni eredeti színüket. 

A különös jelenségre számos kutató felfigyelt, köztük Melissa Harris, aki csapatával most azon dolgozik, hogy a daganatos betegségek elleni gyógyszer nélkül is képesek lehessenek újraindítani a hajhagymák természetes festékanyag-termelését.

Bár a laboratóriumi kutatások eddig rendkívül ígéretesnek bizonyulnak, a módszer még egészen korai fázisban jár. Ráadásul jelenleg még embereken sem végeztek klinikai teszteléseket, így úgy tűnik még várnunk kell a boltok polcaira kerülő csodaszerre. 

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