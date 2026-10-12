Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 12., hétfő Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
mosás

Egyetlen dolgot figyelj a törölköződön: azonnal mosd ki, ha ezt tapasztalod

123rf -
mosás törölköző baktérium
Váradi Melinda
2026.10.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Lehet kívülről makulátlan, mégis jelezheti, hogy ideje alaposan kimosni. Egyetlen árulkodó változásra különösen érdemes odafigyelned, mert könnyen elárulja, hogy a törölköző már nem olyan friss, mint amilyennek látszik, és baktériumok telepedtek meg rajta.

A törölköző a fürdőszoba egyik leggyakrabban használt textíliája, mégis sokszor csak akkor kerül a mosógépbe, amikor már látványosan koszos. Pedig a szemmel látható szennyeződés hiánya önmagában nem jelenti azt, hogy tiszta is. Minden használatkor nedvesség kerül az anyagba, miközben bőrsejtek, faggyú és egyéb szerves anyagok is megtapadhatnak a szálak között. Ha a textília hosszú ideig nedves marad, az különösen kedvező környezetet teremthet a mikroorganizmusok számára.

Ha ezt tapasztalod a törölközőn, azonnal irány a mosógép.
Ha ezt tapasztalod a törölközőn, azonnal irány a mosógép.
Forrás: 123rf
  • Van egy jel, amit szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni.
  • Ha ezt észreveszed a törölköződön, nem érdemes tovább halogatnod a mosást. 
  • A látható tisztaság megtévesztő lehet.

Kötelező a törölköző mosása, ha ezt tapasztalod

Az egyik legárulkodóbb jel, ha dohos, nyirkos vagy kellemetlen szaga lesz. Különösen gyanús, ha frissen mosva még tisztának tűnik, használat után azonban rövid időn belül újra megjelenik rajta. Ez gyakran arra utalhat, hogy a textília nem tud megfelelően kiszáradni, illetve hogy a szálak között nedvesség és szerves anyagok maradnak vissza. A baktériumok és más mikroorganizmusok szaporodása kellemetlen szagok kialakulásához is hozzájárulhat. Éppen ezért nem érdemes egyszerűen parfümmel, öblítővel vagy más illatosítóval elfedni a problémát. Ilyenkor a megoldás az alapos mosás és a megfelelő szárítás.

A törölköző egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy használat után képes legyen viszonylag gyorsan megszáradni. Ha azt veszed észre, hogy ugyanaz a darab korábban néhány óra alatt megszáradt, most viszont sokkal tovább marad nyirkos, érdemes elgondolkodni azon, mikor mostad ki utoljára. A vastag frottíranyag eleve sok vizet képes magába szívni, de ha a textília nem szellőzik megfelelően, vagy rendszeresen nedvesen marad, a száradás még tovább tarthat. A nedves környezet pedig éppen az, amit érdemes elkerülni. Ezért használat után lehetőleg terítsd ki teljesen a törölközőt, ne pedig összegyűrve vagy több rétegben hagyd a fürdőszobában. Minél nagyobb felületét éri a levegő, annál könnyebben távozik belőle a nedvesség.

A törölközőnél könnyű abba a hibába esni, hogy a szemünk alapján ítélünk. Ha nincs rajta sminkfolt, elszíneződés vagy látható szennyeződés, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy még nyugodtan használható. A valóságban azonban a mikroorganizmusok jelenléte nem feltétlenül jár látható elváltozással. Ráadásul minél gyakrabban használod, annál több nedvesség és szerves anyag kerülhet az anyagba. Ezért a rendszeres mosás mellett az is fontos, hogy ne használd ugyanazt a törölközőt túl sokáig mosás nélkül, és minden használat után hagyd teljesen megszáradni.

Ezek is érdekelhetnek még:

5 dolog, amit a gyerekkorban végzett házimunka megtanít a gyereknek

A hétköznapi feladatok olyan készségeket gyakoroltatnak, amelyek később jól jönek majd.

Hiába mostál hajat: ha a hajkeféd koszos, ezt a 6 dolgot kened vele vissza a fejbőrödre

Hiába van tökéletes rutinod, mosás másnapján máris zsírosnak és laposnak érzed a hajad? Ez könnyen lehet, hogy a hajkefe hibája!

Eltűnik a penész és extra frissek lesznek a ruhák: ezt a 2 dolgot tedd a mosógépbe

Hiába mosod ki alaposan a ruhákat, mégis dohos marad a szaguk? Két hozzávalóval megoldhatod a problémát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu