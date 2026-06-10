Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házi praktika

Így tüntetheted el a törölközők dohos szagát: ezt a filléres szert szórd rájuk mosás előtt

Shutterstock -
házi praktika kellemetlen szag penész törölköző
Egy finom fürdő után belecsavarni magunkat egy illatozó törölközőbe, majd a kedvenc pizsamánkban bebújni a ropogósan friss paplan alá: nincs is ennél jobb. De mi van, ha a folyamatot beárnyékolja az, hogy bár nemrég vetted ki a szekrényből, a törölköző mégis dohos szagú? Mutatjuk, mit lehet tenni, hogy eltüntesd a kellemetlen szagokat!
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Nincs is annál kellemetlenebb, mint amikor rossz szagú a törölköződ. Sajnos a frissen mosott darab is lehet büdös, de egyet se félj: a megoldás ugyanis nagyon egyszerű!

illatozó törölközők
Ezzel a trükkel könnyedén megszabadulhatsz a törölközők kellemetlen szagától.
Forrás: Shutterstock

Dohos törölköző ellen

  • Ha nem megfelelő helyen tárolod a törölköződet, könnyen bepenészedhet.
  • Egy TikTok-trükk szerint mosás előtt érdemes beszórni őket szódabikarbónával.
  • Ezt más tisztítandó anyagon is lehet alkalmazni.

Miért büdös a törölköző mosás után is?

Hiába nemrég mostad ki a törölközőt, ha használat után az anyag nem tud megszáradni, akkor könnyen megtelepedhetnek a szálak között a baktériumok, sőt, sajnos a penész is felütheti a fejét köztük. Hiszen ha meleg és párás környezetben tárolod a törölközőt (ami sokszor jellemző lehet a fürdőszobákra), akkor ezzel a lehető legjobb környezetet biztosítod a penészspóráknak. 

Házi praktika a büdös törölközők ellen

A megoldást egy brit takarítási szakértő és TikTok-sztár, Chantel Mila osztotta meg. A profi tipp szerint a törölközőket mosás előtt jó vastagon be kell szórni szódabikarbónával. Ez után mehet be a gépbe egy normál programba.

A szódabikarbóna semlegesíti a savas vegyületeket, melyek a kellemetlen szagért felelősek, felszívja az olajokat, és lebontja a baktériumokat. Ráadásul természetes vízlágyítóként is funkcionál, vagyis a mosószer hatékonyabb lesz, a törölköző pedig egyből visszanyeri puhaságát. Ez persze nemcsak dohos szagra jó: egyszerűen eltünteti a füst-, izzadtság- és egyéb erős szagokat is.

Ezt a praktikát más felületeken is alkalmazhatod: szőnyegeken, matracokon vagy takarókon. Egy másik szakértő, Kathy Cohoon szerint mosás nélkül a szódabikarbónának akár 24 órába is telhet, hogy teljesen felszívja a szagokat – utána jöhet a porszívózás.

@mama_mila_ Save these 5 tricks to make your bathroom smell amazing ✨ 1. Soak denture tablets in your sink to whiten it 2. Then as this mix drains can deodorise your drains too 3. Hang eucalyptus in your shower for a spa-like aroma 4. Sprinkle baking soda on musty towels before washing them to rid odours 5. And wash floors with shaving cream to rid tough odours Hope these quick tricks were helpful ♥️ #bathroomcleaning #bathroomaesthetic #homefragrance #tipsandtricks #mamamilastips ♬ original sound - Chantel Mila | Home Tips

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Azonnal cselekedj, ha ilyen hangyák jelentek meg a lakásban - Nagy bajt is okozhatnak

Kellemetlen tud lenni, amikor otthonunkban dolgozó hangyák gyűjtik a morzsákat. Amikor viszont szárnyas hangyák jelennek meg a lakásban, az már egyenesen katasztrófa.

Ezt a konyhai eszközt azonnal dobd ki! Növelheti a rák kockázatát az onkológusok szerint

Sokan nap mint nap használják anélkül, hogy gyanakodnának. A rák kockázatával kapcsolatban most fontos figyelmeztetést adtak ki a szakértők.

Felejtsd el a szódabikarbónát: ez az 1 hozzávaló eltünteti a ráégett zsírt a sütőről

A sütőüveg úgy néz ki, mintha túlélt volna egy apokalipszist? Van egy egyszerű trükk, ami mindent megváltoztat a sütőtisztításban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu