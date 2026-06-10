Így tüntetheted el a törölközők dohos szagát: ezt a filléres szert szórd rájuk mosás előtt

Nincs is annál kellemetlenebb, mint amikor rossz szagú a törölköződ. Sajnos a frissen mosott darab is lehet büdös, de egyet se félj: a megoldás ugyanis nagyon egyszerű!

Ezzel a trükkel könnyedén megszabadulhatsz a törölközők kellemetlen szagától.

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Dohos törölköző ellen Ha nem megfelelő helyen tárolod a törölköződet, könnyen bepenészedhet.

Egy TikTok-trükk szerint mosás előtt érdemes beszórni őket szódabikarbónával.

Ezt más tisztítandó anyagon is lehet alkalmazni.

Miért büdös a törölköző mosás után is?

Hiába nemrég mostad ki a törölközőt, ha használat után az anyag nem tud megszáradni, akkor könnyen megtelepedhetnek a szálak között a baktériumok, sőt, sajnos a penész is felütheti a fejét köztük. Hiszen ha meleg és párás környezetben tárolod a törölközőt (ami sokszor jellemző lehet a fürdőszobákra), akkor ezzel a lehető legjobb környezetet biztosítod a penészspóráknak.

Házi praktika a büdös törölközők ellen

A megoldást egy brit takarítási szakértő és TikTok-sztár, Chantel Mila osztotta meg. A profi tipp szerint a törölközőket mosás előtt jó vastagon be kell szórni szódabikarbónával. Ez után mehet be a gépbe egy normál programba.

A szódabikarbóna semlegesíti a savas vegyületeket, melyek a kellemetlen szagért felelősek, felszívja az olajokat, és lebontja a baktériumokat. Ráadásul természetes vízlágyítóként is funkcionál, vagyis a mosószer hatékonyabb lesz, a törölköző pedig egyből visszanyeri puhaságát. Ez persze nemcsak dohos szagra jó: egyszerűen eltünteti a füst-, izzadtság- és egyéb erős szagokat is.

Ezt a praktikát más felületeken is alkalmazhatod: szőnyegeken, matracokon vagy takarókon. Egy másik szakértő, Kathy Cohoon szerint mosás nélkül a szódabikarbónának akár 24 órába is telhet, hogy teljesen felszívja a szagokat – utána jöhet a porszívózás.

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