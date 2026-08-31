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hajápolás

Hiába mostál hajat: ha a hajkeféd koszos, ezt a 6 dolgot kened vele vissza a fejbőrödre

Shutterstock - New Africa
hajápolás hajkefetisztítás fésülködés
Klusovszki Kíra
2026.08.31.
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Hiába van tökéletes rutinod, mosás másnapján máris zsírosnak és laposnak érzed a hajad? Ez könnyen lehet, hogy a hajkefe hibája!

Hiába töltünk olykor órákat a hajmosással, ha utána mégis egy koszos hajkefe segítségével fésüljük át a frissen megtisztított tincseinket. A sörték között ugyanis rengeteg olyan lerakódás és szennyeződés maradhat, amelyet egyetlen mozdulattal visszajuttatunk a megtisztított fejbőrünkre. 

Ahhoz, hogy elkerüljük a szennyeződéseket érdemes legalább hetente egyszer beiktatni a rutinunkba a hajkefe tisztítását is.
Ahhoz, hogy ne kenjük vissza a szennyeződéseket, hajkefe tisztítását érdemes legalább hetente egyszer beiktatni a rutinunkba, a benne rekedt hajszálakat pedig célszerű minden használat után eltávolítani.
Forrás: Shutterstock
  • Ha nem tisztítjuk hajkefénket, a rajta felgyülemlett szennyeződéseket minden egyes fésüléssel visszajuttathatjuk a hajunkra és a fejbőrünkre.
  • A felületén egymásrahalmozódott bacilusok és hajformázók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hajunk gyorsabban zsírosodjon. 
  • Mutatjuk, mi minden gyűlhet össze a hajkefén, ha túl ritkán tisztítjuk.

A hajkefe mágnesként vonzza a szennyeződéseket

A hajkefét sokan csak akkor tisztítják meg, amikor már látványosan tele van hajszálakkal, pedig a sörték között ennél jóval több minden felhalmozódhat. 

Akár faggyú, izzadság, elhalt hámsejtek, hajformázó termékek maradványai, por és különböző mikroorganizmusok is megtapadhatnak rajta, amelyek a következő fésülködés alkalmával ismét a hajra kerülhetnek.

Mark Blake haj- és fejbőrgyógyászati szakember szerint a hajkefe tulajdonképpen olyan, mint egy porszívó a fejbőr számára, hiszen képes mindent összegyűjteni, ami a hajunkon és a fejbőrünkön van. Éppen ezért, ha tisztítás nélkül használjuk újra és újra, a felhalmozódott szennyeződéseket gyakorlatilag visszafésüljük a hajunkra.

6 dolog, amit rendszeresen visszakensz vele a fejbőrödre

  • Faggyú

A fejbőr természetes módon faggyút is termel, amely a fésülködések alkalmával könnyen a hajkefére is rákerülhet. Éppen ezért, ha nem tisztítjuk rendszeresen, a felhalmozódott olajos réteget fésüléskor ismét visszajuttathatjuk a tiszta hajunkra. Ez különösen a vékony szálú haj esetén zavaró: a haj a faggyú hatására könnyebben lelapul, miközben nehezebbnek és zsírosabbnak is tűnhet, mint amilyen. 

  • Hajformázó termékek maradványai 

Mivel hajkefénket rendszeresen használjuk, a szárazsampon, hajlakk, olaj és szérum könnyen megtapadhat a felületén. Ráadásul ha ezeket nap mint nap újra felvisszük a hajunkra, a maradványok fokozatosan felhalmozódhatnak. Éppen ezért, ha nem tisztítjuk rendszeresen, ezeket a szereket a hajkefe belsejébe ivódott további szennyeződésekkel együtt a frissen mosott hajunkra is visszakenhetjük. 

  • Elhalt hámsejtek 

A fejbőrünkről leváló hámsejtek a hajkefe sörtéi között is megtapadhatnak. Ha a kefét hosszabb ideig nem tisztítjuk, ezek a faggyúval és hajápolási maradványokkal együtt ráadásul tovább halmozódnak egymásra. 

  • Izzadtság

A meleg időben vagy edzések után nemcsak a testünk, de a fejbőrünk is ugyanúgy leizzad. Ilyenkor a faggyú, a verejték és a fejbőrön természetesen jelen lévő mikroorganizmusok könnyen a hajkefére kerülhetnek. Éppen ezért ha gyakran fésülködünk hajmosás után, különösen fontos a kefe tisztán tartása. 

  • Baktériumok és gombák 

A hajkefe sörtéi között baktériumok, élesztőgombák és más, a bőrünkön és fejbőrünkön természetesen jelen lévő mikroorganizmusok is megtelepedhetnek, amelyek használat közben könnyen a kefére kerülnek. Ráadásul minél tovább használjuk tisztítás nélkül, annál több szennyeződés tapadhat meg rajta. Ráadásul a fürdőszoba meleg, párás környezete egyes mikroorganizmusok fennmaradásának is kedvezhet, így ha nem tisztítjuk rendszeresen a fésűnket, könnyen a tiszta hajunkra rákenhetjük ezeket. 

  • Por és egyéb szennyeződések   

A hajkefe nemcsak a fejbőrünkről származó faggyút és hámsejteket gyűjti össze: a környezetből érkező por, szöszök és egyéb apró szennyeződések is könnyen megtapadhatnak a sörték között. Ezek a hajformázó termékek maradványaival és a faggyúval összekeveredve idővel egyre vastagabb réteget képezhetnek a kefén, amit aztán fésüléskor szépen vissza is juttatunk a hajunkra.

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