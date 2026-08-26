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Eltűnik a penész és extra frissek lesznek a ruhák: ezt a 2 dolgot tedd a mosógépbe

Shutterstock - FotoDuets
házi praktika mosógép mosás
Váradi Melinda
2026.08.26.
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Hiába mosod ki alaposan a ruhákat, mégis dohos marad a szaguk? Könnyen lehet, hogy nem a mosószerrel van gond, hanem a mosógép belsejében megbújó penésszel, amely egy egyszerű, otthoni módszerrel eltávolítható.

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a frissen mosott ruhákat kivesszük a gépből, mégsem érezzük rajtuk azt a tiszta, friss illatot, amire számítottunk. Sőt, néha kifejezetten dohos, állott szag árad a textilekből. Ilyenkor hajlamosak vagyunk mosószert váltani, több öblítőt használni, vagy újraindítani a programot, pedig a probléma forrása könnyen lehet maga a mosógép.

ét házi összetevővel penészmentes lesz a mosógép és frissek a ruhák
Két házi összetevővel penészmentes lesz a mosógép és frissek a ruhák.
Forrás: Shutterstock
  • Nem biztos, hogy a mosószer a felelős a dohos szagért. 
  • A mosógép egyik legproblémásabb része az ajtó körüli gumitömítés lehet. 
  • Két egyszerű, otthon is megtalálható hozzávalóval felfrissíthető a gép.

Ezt tedd a mosógépbe: eltűnik a penész és illatosak lesznek a ruhák

A mosógép ideális környezetet teremthet a penész számára: sötét, párás, nedves hely, amelyben mosás után is maradhat víz. A nedvesség összegyűlhet a dobban, a mosószer-adagolóban, a szűrőben és az ajtó körüli gumitömítés redőiben is. Ha ezek a részek hosszú időn keresztül nedvesek maradnak, a penész és a kellemetlen szagok is könnyebben megjelenhetnek. A probléma ráadásul nem mindig látványos. Előfordulhat, hogy a mosógép kívülről makulátlan, miközben a gumitömítés mélyén már lerakódás alakult ki. A szag innen könnyen átkerülhet a frissen mosott ruhákra.

A takarítási tippeket megosztó Chantel Mila egy TikTok-videóban fehér ecetet és teafaolajat ajánlott a mosógép alaposabb tisztításához. A fehér ecetet régóta használják háztartási tisztításra, többek között vízkő és egyes lerakódások eltávolítására. A teafaolajnak pedig antimikrobiális tulajdonságai vannak, ezért tisztítási célokra is gyakran alkalmazzák. 

Fontos azonban, hogy az ecetet és a teafaolajat ne keverjük össze találomra, és mindig ellenőrizzük a mosógép gyártójának útmutatóját, mielőtt bármilyen házi tisztítószert használunk. Egyes gyártók ugyanis kifejezetten óvatosságra intenek az ecet rendszeres alkalmazásával kapcsolatban, mert a savas közeg hosszú távon károsíthat bizonyos alkatrészeket.

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