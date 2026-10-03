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feladat

5 dolog, amit a gyerekkorban végzett házimunka megtanít a gyereknek

feladat házimunka gyerek
Simon Péter
2026.10.03.
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Csak a szemforgatást látod és a „miért pont én?” kérdést ül az arcára? Pedig a ruhák elpakolása, a mosogatógép kipakolása vagy a szemetes kivitele nem pusztán arról szól, hogy kevesebb dolgod legyen. Ezek a hétköznapi feladatok olyan készségeket gyakoroltatnak a gyerekekkel, amelyek később is jól jöhetnek.

A gyerek számára a házimunka elsőre inkább kötelességnek tűnik, mint fontos élettapasztalatnak. Közben viszont megtanulja, hogy vannak dolgok, amelyeket akkor is el kell végezni, ha éppen nincs hozzá kedve. Ez pedig jóval többről szól, mint a tiszta szobáról.

házimunka, gyerek
A házimunka nem jelenti azt, hogy a gyerek a család bejárónője.
Forrás: 123rf
  • A gyerekkorban végzett házimunka felnőttként hasznosul.
  • A rendszeres házimunka közben fejlődik a gyerek.
    • Mit tanul a gyerek a házimunkavégzés közben?
  • A pénzügyi tudatossága is fejlődik.
  • A házimunka nem jelenti azt, hogy a gyerek a család bejárónője.

Miért jó gyerekként házimunkát végezni? 

1. A gyerek megtanul felelősséget vállalni

Ha a gyereknek vannak rendszeres, életkorának megfelelő feladatai, megtapasztalja, hogy számít a munkája. Nemcsak elvégzi, amit kérsz tőle, hanem azt is látja, mi történik, ha valamit nem csinál meg. A következetesség és a felelősségvállalás így nem elvont fogalom lesz számára, hanem a mindennapok része.

2. Megtanul jobban gondoskodni magáról

Az olyan egyszerű dolgok, mint az ágy megágyazása, a saját ruhák elpakolása, a fogmosás vagy később egy egyszerű étel elkészítése mind az önállóság felé terelik a gyereket. Minél több mindent tud egyedül megoldani, annál kevésbé érzi úgy, hogy mindenhez felnőtt segítségére van szüksége.

3. A gyerek az idejét is megtanulja beosztani

Egy házimunka nem mindig fér bele akkor, amikor éppen eszébe jut. Ha például elindítja a mosást, tudnia kell, hogy később még lesz vele dolga. Ugyanez igaz a rendrakásra vagy bármilyen több lépésből álló feladatra.

Így lassan megtanulja összehangolni a kötelességeit a tanulással, a játékkal és a pihenéssel. Ez a képesség felnőttként sem lesz haszontalan.

4. A pénzzel is tudatosabban bánhat

Ha a házimunkáért időnként zsebpénzt kap, a gyerek megtapasztalhatja, hogy a pénznek értéke van, és érdemes előre gondolkodni arról, mire költi. Megtanulhat félretenni egy nagyobb célra, vagy egyszerűen csak megtapasztalhatja, hogy nem lehet mindent azonnal megvenni.

Persze a házimunkát nem kötelező pénzzel jutalmazni. A lényeg inkább az, hogy a gyerek fokozatosan megértse a munka, a pénz és a döntések közötti kapcsolatot.

5. Magabiztosabb és önállóbb lehet

Talán ez a legfontosabb hozadéka az egésznek. Amikor a gyerek rájön, hogy egyre több dolgot képes egyedül elvégezni, az sikerélményt ad neki. „Meg tudom csinálni” – ez az érzés pedig később sok más helyzetben is jól jöhet.

A házimunka tehát nem attól hasznos, hogy a gyerek így végre rendet rak maga után. Sokkal inkább azért, mert közben fokozatosan megtanulja ellátni magát, vállalni a felelősséget és megbirkózni a hétköznapi feladatokkal.

Nem az a cél, hogy a gyerek legyen a ház bejárónője

Persze nem mindegy, mennyi és milyen feladatot kap. A házimunkának életkorhoz és képességekhez kell igazodnia, és nem helyettesítheti a játékot, a pihenést vagy a szülői gondoskodást.

A lényeg egyszerű: ha a gyerek már kicsi korától megtapasztalja, hogy neki is van szerepe a család működésében, olyan alapvető készségeket gyakorol, amelyekre felnőttként is szüksége lesz.

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