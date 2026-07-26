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Ezt tedd öblítő helyett a mosógépbe, ha extra puha ruhákra vágysz – Spórolhatsz is vele

Shutterstock - Evgenyrychko
házi praktika mosógép öblítő mosás
Váradi Melinda
2026.07.26.
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Sokan automatikusan nyúlnak az öblítőért, pedig van egy filléres háztartási alapanyag, amely ugyanolyan puha tapintásúvá varázsolja a ruhákat. Ráadásul nemcsak pénzt takarítsz meg, vele mosás közben, hanem a mosógépnek is jót tehet.

Ha szeretnéd csökkenteni a háztartási kiadásokat, miközben környezetbarátabb megoldásokat keresel, érdemes esélyt adnod ennek a filléres összetevőnek mosáskor. Bár elsőre furcsának tűnhet, a sima ecet évek óta népszerű természetes alternatívája a bolti öblítőknek. 

mosás mosógép
Extra puhák lesznek a ruhák, ha mosás előtt ezt teszed a mosógépbe.
Forrás: Shutterstock
  • Egyetlen olcsó hozzávalóval kiválthatod a drága öblítőt. 
  • A ruhák puhák, frissek és kellemes tapintásúak lehetnek. 
  • Mutatjuk, hogyan használd az ecetet a mosás során, hogy a legtöbbet hozd ki belőle.

Ezt tedd a mosógépbe öblítő helyett mosáskor

Az ecet segít kioldani a mosószer-maradványokat és a vízkő okozta lerakódásokat a textíliákból, így a ruhák puhább tapintásúak lehetnek. Emellett csökkentheti a statikus feltöltődést, és segíthet megőrizni a törölközők nedvszívó képességét is, amelyet a hagyományos öblítők idővel ronthatnak. Sokan attól tartanak, hogy az ecetszag megmarad a ruhákon, ám ez a mosás és száradás után jellemzően teljesen eltűnik.

Egyszerűen önts fél-egy deciliter 10%-os háztartási ecetet a mosógép rekeszébe, ugyanoda, ahová egyébként az öblítőt töltenéd. Ezután indítsd el a megszokott programot. Ha szeretnél kellemes illatot is, néhány csepp textíliákhoz is használható illóolajat vagy mosóparfümöt is adhatsz hozzá, de ezt mindig körültekintően, a gyártó ajánlásait figyelembe véve tedd.

Az ecet rendszeres, de mértékletes használata segíthet csökkenteni a vízkőlerakódások kialakulását a mosógép egyes részein is. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a készülékgyártók egy része nem javasolja a túl gyakori használatát, mert hosszú távon egyes gumitömítéseket károsíthat. Éppen ezért érdemes mértékkel alkalmazni, és mindig követni a mosógép használati útmutatójában szereplő ajánlásokat. Így egyszerre élvezheted a puhább ruhák, az alacsonyabb költségek és a tudatosabb háztartás előnyeit.

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