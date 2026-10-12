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veszély

Meglepő oka van, miért néznek a nők lefekvés előtt true crime-ot – Ez vonzza őket a rejtélyes gyilkossági ügyekhez

veszély true crime történet
Simon Péter
2026.10.12.
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Gyilkosságok, eltűnések és brutális bűntények. Elsőre furcsának tűnhet, hogy valaki éppen ilyen tartalmakkal lazít lefekvés előtt, mégis sokan esküsznek a true crime podcastokra és dokumentumfilmekre. A jelenség mögött pedig a szakértők szerint nem feltétlenül a borzongás iránti vágy áll.

A bűnügyi történetek népszerűsége régóta töretlen, a nők pedig különösen gyakran fordulnak ehhez a műfajhoz. Egy amerikai felmérés szerint a podcastokat hallgató nők 44 százaléka rendszeresen fogyaszt true crime-tartalmakat, míg a férfiaknál ez az arány 23 százalék volt. De miért éppen lefekvés előtt kerül elő egy gyilkossági történet?

az ágyban true crime történetet néző nő
Miért éppen lefekvés előtt néznek a nők true crime történeteket?
Forrás: 123rf

Miért jó lefekvés előtt true crime történeteket nézni vagy hallgatni? 

  • Miért nyugtat meg egyeseket egy gyilkosságról szóló történet?
  • A félelem és a biztonságérzet meglepő módon összekapcsolódhat.
  • A nők számára a true crime nem pusztán hátborzongató szórakozás.
  • Több van mögötte morbid kíváncsiságnál.

A félelmet is könnyebb elviselni, ha te irányítod

A való életben a veszély kiszámíthatatlan. Egy bűnügyi podcastban vagy dokumentumfilmben viszont te döntöd el, mikor kezded el a történetet, mikor állítod meg, és mikor kapcsolod ki. Ez a kontroll sokaknak fontos.

David Schmid, a Buffalói Egyetem irodalomkutatója szerint a nők érdeklődésének egyik oka az lehet, hogy tisztában vannak azzal: az erőszakos bűncselekmények áldozatai között sok a nő, különösen a párkapcsolati és más, személyes kapcsolatokban elkövetett erőszak esetében. A bűnügyi történetek így nemcsak rémisztőek, hanem a saját félelmeik megértéséhez is kapaszkodót adhatnak.

Amikor egy történetet biztonságos környezetben hallgatsz végig, lehetőséged nyílik arra, hogy szembenézz a félelemmel anélkül, hogy közvetlen veszélyben lennél. Ha pedig túl sok lesz, egyszerűen kikapcsolhatod.

Nem feltétlenül a gyilkosságok érdeklik őket

A true crime iránti rajongás nem jelenti azt, hogy valaki élvezi mások szenvedését. Sokakat a történetek háttere foglalkoztat: mi vezetett a bűncselekményhez, hogyan viselkedett az elkövető, milyen jelekből lehetett volna korábban felismerni a veszélyt, és hogyan jutottak el a nyomozók a megoldásig.

A bűnügyi történetek gyakran egyfajta rejtvényként működnek. A hallgató megpróbálja összerakni a részleteket, felismerni az összefüggéseket, és kitalálni, ki lehet a tettes. Ez az aktív figyelem elterelheti a gondolatokat a napi stresszről és a saját problémákról is.

A műfaj népszerűségét jól mutatja, hogy a Pew Research Center 2023-as elemzésében a true crime a leggyakoribb témák közé tartozott az Egyesült Államok legnépszerűbb podcastjai között. A hallgatók többsége szórakozásként tekint ezekre a műsorokra, sokan pedig más tevékenységek közben hallgatják őket.

Miért elalvás előtt néznek a nők true crime történeteket?

Az esti rutinban sokan keresnek olyan hangot vagy történetet, amely mellett könnyebb kikapcsolni a napi gondolatokat. Van, akinek a zene válik be, más hangoskönyvet hallgat, megint más pedig egy bűnügyi podcast ismerős narrátorára alszik el.

A true crime ilyenkor azért lehet vonzó, mert egyszerre köti le a figyelmet és ad egyfajta érzelmi távolságot a történtektől. A hallgató belemerülhet egy másik történetbe, miközben nem kell a saját gondjain rágódnia. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a műfaj bizonyítottan javítaná az alvást, vagy mindenkire ugyanúgy hatna.

Sőt, a részletek, a feszültség és a felkavaró történetek egyeseknél éppen ellenkező hatást válthatnak ki. Ha azt veszed észre, hogy egy-egy epizód után nehezebben alszol el, vagy szorongva fekszel le, érdemes könnyedebb tartalomra váltanod.

A borzongás mögött a biztonság iránti vágy is ott lehet

A true crime egyik különös ellentmondása, hogy miközben veszélyes helyzetekről szól, a hallgató biztonságban érezheti magát közben. A történetek segíthetnek megérteni, milyen veszélyek léteznek a világban, és milyen jelekre érdemes figyelni.

Ez különösen azoknak lehet fontos, akik a mindennapokban is sokat gondolnak a személyes biztonságukra. A bűnügyi történetek azonban nem feltétlenül csökkentik a félelmet, és nem helyettesítik a tájékozódást a valódi veszélyekről.

Ha te is gyilkossági történetekkel a háttérben alszol el, semmi gond, nem kell megfejtened, miért. Lehet, hogy egyszerűen lekötnek a rejtélyek, megszoktad a narrátor hangját, vagy így könnyebb elterelned a figyelmedet a napi gondokról. A lényeg, hogy az esti rutinod valóban megnyugtasson – ne a történet vége után kezdj el félni a sötétben.

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