Meglepő oka van, miért néznek a nők lefekvés előtt true crime-ot – Ez vonzza őket a rejtélyes gyilkossági ügyekhez

A bűnügyi történetek népszerűsége régóta töretlen, a nők pedig különösen gyakran fordulnak ehhez a műfajhoz. Egy amerikai felmérés szerint a podcastokat hallgató nők 44 százaléka rendszeresen fogyaszt true crime-tartalmakat, míg a férfiaknál ez az arány 23 százalék volt. De miért éppen lefekvés előtt kerül elő egy gyilkossági történet?

Miért éppen lefekvés előtt néznek a nők true crime történeteket?

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Miért jó lefekvés előtt true crime történeteket nézni vagy hallgatni? Miért nyugtat meg egyeseket egy gyilkosságról szóló történet?

A félelem és a biztonságérzet meglepő módon összekapcsolódhat.

A nők számára a true crime nem pusztán hátborzongató szórakozás.

Több van mögötte morbid kíváncsiságnál.

A félelmet is könnyebb elviselni, ha te irányítod

A való életben a veszély kiszámíthatatlan. Egy bűnügyi podcastban vagy dokumentumfilmben viszont te döntöd el, mikor kezded el a történetet, mikor állítod meg, és mikor kapcsolod ki. Ez a kontroll sokaknak fontos.

David Schmid, a Buffalói Egyetem irodalomkutatója szerint a nők érdeklődésének egyik oka az lehet, hogy tisztában vannak azzal: az erőszakos bűncselekmények áldozatai között sok a nő, különösen a párkapcsolati és más, személyes kapcsolatokban elkövetett erőszak esetében. A bűnügyi történetek így nemcsak rémisztőek, hanem a saját félelmeik megértéséhez is kapaszkodót adhatnak.

Amikor egy történetet biztonságos környezetben hallgatsz végig, lehetőséged nyílik arra, hogy szembenézz a félelemmel anélkül, hogy közvetlen veszélyben lennél. Ha pedig túl sok lesz, egyszerűen kikapcsolhatod.

Nem feltétlenül a gyilkosságok érdeklik őket

A true crime iránti rajongás nem jelenti azt, hogy valaki élvezi mások szenvedését. Sokakat a történetek háttere foglalkoztat: mi vezetett a bűncselekményhez, hogyan viselkedett az elkövető, milyen jelekből lehetett volna korábban felismerni a veszélyt, és hogyan jutottak el a nyomozók a megoldásig.

A bűnügyi történetek gyakran egyfajta rejtvényként működnek. A hallgató megpróbálja összerakni a részleteket, felismerni az összefüggéseket, és kitalálni, ki lehet a tettes. Ez az aktív figyelem elterelheti a gondolatokat a napi stresszről és a saját problémákról is.