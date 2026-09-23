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alvás

5 perc alatt visszaalszol az idegtudósok trükkjével: egyszerű, de nagyon hatásos

123rf -
alvás trükk idegtudós alvásprobléma
Váradi Melinda
2026.09.23.
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Éjszaka felébredni teljesen természetes, az azonban már annál bosszantóbb, amikor utána sehogy sem sikerül visszaaludni. Egy egyszerű légzési és szemmozgatási technikával néhány percen belül visszaalszol majd.

Ha egyszer felébredünk az éjszaka közepén, könnyen beindulhat az agyalás: vajon hány óra van még az ébresztőig, mennyit fogunk tudni aludni, hogyan fogjuk bírni másnap a napot? Minél inkább próbáljuk kierőszakolni a pihenést, annál éberebbnek érezhetjük magunkat. A stressz és a szorongás ugyanis éppen azt az ellazult állapotot akadályozhatja, amire szükség lenne. Van azonban egy zseniális trükk, amivel perceken belül visszaalszol.

Gyorsan visszaalszol az idegtudósok trükkjével: egyszerű és bárki megtanulhatja
Gyorsan visszaalszol az idegtudósok trükkjével: egyszerű és bárki megtanulhatja.
Forrás: 123rf
  • Egy meglepően egyszerű módszer, amelyet éjszakai ébredéskor is könnyedén kipróbálhatunk.
  • A tudomány szerint a légzés és bizonyos testi folyamatok is szerepet játszhatnak a relaxációban. 
  • Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy a hajnali ébredésből ne legyen hosszú órákig tartó forgolódás.

5 perces trükk, amivel gyorsan visszaalszol

Az alvásproblémák hátterében számos tényező állhat, a rendszertelen alvási időpontoktól és a stressztől egészen a környezeti hatásokig. Az éjszakai rövid ébredések önmagukban nem feltétlenül jelentenek problémát, a visszaalvási nehézség azonban különösen frusztráló lehet. Ilyenkor sokan ösztönösen a telefonjuk után nyúlnak, megnézik az időt, görgetni kezdenek, és ezzel még inkább felébresztik magukat.

Andrew Huberman amerikai idegtudós, a Stanford Egyetem professzora több alkalommal is beszélt arról, hogy a légzésen keresztül befolyásolható a szervezet éberségi és nyugalmi állapota. Egyik alvásról szóló tanácsában azt javasolja, hogy ha valaki éjszaka felébred, tartsa csukva a szemét, lassan mozgassa a szemét egyik oldalról a másikra, közben pedig végezzen hosszú, elnyújtott kilégzéseket.

A módszer elsőre meglehetősen szokatlannak tűnhet. Huberman szerint azonban nem valamilyen misztikus alvástrükkről van szó, hanem olyan testi folyamatokról, amelyek kapcsolatban állnak az idegrendszer működésével. A javaslat szerint maradjunk fekve, tartsuk csukva a szemünket, majd lassan mozgassuk a szemünket jobbra és balra a szemhéjak mögött. Ezt követően – vagy közben – érdemes hosszabb kilégzéseket végezni. Huberman szerint akár néhány ilyen ismétlés is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet nyugodtabb állapotba kerüljön. 

Az elmélet szerint a szemmozgások és az agy bizonyos szabályozó folyamatai között szoros kapcsolat van. A szokatlan szemmozgás megzavarhat bizonyos, a szem helyzetét és a test térbeli helyzetét összehangoló folyamatokat, ami hozzájárulhat az ellazuláshoz. A módszer másik része, a lassú és elnyújtott kilégzés, tudományosan jobban alátámasztott. A légzés sebessége és mintázata hatással van az autonóm idegrendszer működésére, így a lassabb légzés bizonyos körülmények között elősegítheti a nyugodtabb fiziológiai állapotot.

Ha legközelebb éjszaka felébredsz, és nem tudsz azonnal visszaaludni, próbáld ki a következőt: 

  • maradj fekve; 
  • tartsd csukva a szemed; 
  • lassan mozgasd a szemed jobbra, majd balra a szemhéjad mögött; 
  • közben koncentrálj a nyugodt, hosszabb kilégzésre; 
  • ne nézd meg a telefonodat és lehetőleg az órát sem; 
  • ne próbáld mindenáron „kikényszeríteni” az elalvást.

Az ötperces határ azonban inkább Huberman személyes tapasztalatokon alapuló állítása, nem pedig olyan tudományosan igazolt időtartam, amely mindenkire érvényes. 

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