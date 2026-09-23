5 perc alatt visszaalszol az idegtudósok trükkjével: egyszerű, de nagyon hatásos

Ha egyszer felébredünk az éjszaka közepén, könnyen beindulhat az agyalás: vajon hány óra van még az ébresztőig, mennyit fogunk tudni aludni, hogyan fogjuk bírni másnap a napot? Minél inkább próbáljuk kierőszakolni a pihenést, annál éberebbnek érezhetjük magunkat. A stressz és a szorongás ugyanis éppen azt az ellazult állapotot akadályozhatja, amire szükség lenne. Van azonban egy zseniális trükk, amivel perceken belül visszaalszol.
- Egy meglepően egyszerű módszer, amelyet éjszakai ébredéskor is könnyedén kipróbálhatunk.
- A tudomány szerint a légzés és bizonyos testi folyamatok is szerepet játszhatnak a relaxációban.
- Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy a hajnali ébredésből ne legyen hosszú órákig tartó forgolódás.
5 perces trükk, amivel gyorsan visszaalszol
Az alvásproblémák hátterében számos tényező állhat, a rendszertelen alvási időpontoktól és a stressztől egészen a környezeti hatásokig. Az éjszakai rövid ébredések önmagukban nem feltétlenül jelentenek problémát, a visszaalvási nehézség azonban különösen frusztráló lehet. Ilyenkor sokan ösztönösen a telefonjuk után nyúlnak, megnézik az időt, görgetni kezdenek, és ezzel még inkább felébresztik magukat.
Andrew Huberman amerikai idegtudós, a Stanford Egyetem professzora több alkalommal is beszélt arról, hogy a légzésen keresztül befolyásolható a szervezet éberségi és nyugalmi állapota. Egyik alvásról szóló tanácsában azt javasolja, hogy ha valaki éjszaka felébred, tartsa csukva a szemét, lassan mozgassa a szemét egyik oldalról a másikra, közben pedig végezzen hosszú, elnyújtott kilégzéseket.
A módszer elsőre meglehetősen szokatlannak tűnhet. Huberman szerint azonban nem valamilyen misztikus alvástrükkről van szó, hanem olyan testi folyamatokról, amelyek kapcsolatban állnak az idegrendszer működésével. A javaslat szerint maradjunk fekve, tartsuk csukva a szemünket, majd lassan mozgassuk a szemünket jobbra és balra a szemhéjak mögött. Ezt követően – vagy közben – érdemes hosszabb kilégzéseket végezni. Huberman szerint akár néhány ilyen ismétlés is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet nyugodtabb állapotba kerüljön.
Az elmélet szerint a szemmozgások és az agy bizonyos szabályozó folyamatai között szoros kapcsolat van. A szokatlan szemmozgás megzavarhat bizonyos, a szem helyzetét és a test térbeli helyzetét összehangoló folyamatokat, ami hozzájárulhat az ellazuláshoz. A módszer másik része, a lassú és elnyújtott kilégzés, tudományosan jobban alátámasztott. A légzés sebessége és mintázata hatással van az autonóm idegrendszer működésére, így a lassabb légzés bizonyos körülmények között elősegítheti a nyugodtabb fiziológiai állapotot.
Ha legközelebb éjszaka felébredsz, és nem tudsz azonnal visszaaludni, próbáld ki a következőt:
- maradj fekve;
- tartsd csukva a szemed;
- lassan mozgasd a szemed jobbra, majd balra a szemhéjad mögött;
- közben koncentrálj a nyugodt, hosszabb kilégzésre;
- ne nézd meg a telefonodat és lehetőleg az órát sem;
- ne próbáld mindenáron „kikényszeríteni” az elalvást.
Az ötperces határ azonban inkább Huberman személyes tapasztalatokon alapuló állítása, nem pedig olyan tudományosan igazolt időtartam, amely mindenkire érvényes.
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