5 perc alatt visszaalszol az idegtudósok trükkjével: egyszerű, de nagyon hatásos

Ha egyszer felébredünk az éjszaka közepén, könnyen beindulhat az agyalás: vajon hány óra van még az ébresztőig, mennyit fogunk tudni aludni, hogyan fogjuk bírni másnap a napot? Minél inkább próbáljuk kierőszakolni a pihenést, annál éberebbnek érezhetjük magunkat. A stressz és a szorongás ugyanis éppen azt az ellazult állapotot akadályozhatja, amire szükség lenne. Van azonban egy zseniális trükk, amivel perceken belül visszaalszol.

Gyorsan visszaalszol az idegtudósok trükkjével: egyszerű és bárki megtanulhatja.

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Egy meglepően egyszerű módszer, amelyet éjszakai ébredéskor is könnyedén kipróbálhatunk.

A tudomány szerint a légzés és bizonyos testi folyamatok is szerepet játszhatnak a relaxációban.

Mutatjuk, mire érdemes figyelni, hogy a hajnali ébredésből ne legyen hosszú órákig tartó forgolódás.

5 perces trükk, amivel gyorsan visszaalszol

Az alvásproblémák hátterében számos tényező állhat, a rendszertelen alvási időpontoktól és a stressztől egészen a környezeti hatásokig. Az éjszakai rövid ébredések önmagukban nem feltétlenül jelentenek problémát, a visszaalvási nehézség azonban különösen frusztráló lehet. Ilyenkor sokan ösztönösen a telefonjuk után nyúlnak, megnézik az időt, görgetni kezdenek, és ezzel még inkább felébresztik magukat.

Andrew Huberman amerikai idegtudós, a Stanford Egyetem professzora több alkalommal is beszélt arról, hogy a légzésen keresztül befolyásolható a szervezet éberségi és nyugalmi állapota. Egyik alvásról szóló tanácsában azt javasolja, hogy ha valaki éjszaka felébred, tartsa csukva a szemét, lassan mozgassa a szemét egyik oldalról a másikra, közben pedig végezzen hosszú, elnyújtott kilégzéseket.

A módszer elsőre meglehetősen szokatlannak tűnhet. Huberman szerint azonban nem valamilyen misztikus alvástrükkről van szó, hanem olyan testi folyamatokról, amelyek kapcsolatban állnak az idegrendszer működésével. A javaslat szerint maradjunk fekve, tartsuk csukva a szemünket, majd lassan mozgassuk a szemünket jobbra és balra a szemhéjak mögött. Ezt követően – vagy közben – érdemes hosszabb kilégzéseket végezni. Huberman szerint akár néhány ilyen ismétlés is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet nyugodtabb állapotba kerüljön.