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Friss fotókon Palvin Barbi és családja: a szupermodell máris visszanyerte alakját a szülés után

Világsztár Palvin Barbara Dylan Sprouse
Life.hu
2026.10.09.
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Palvin Barbara és Dylan Sprouse néhány hete lettek szülők, de nem rejtegetik a kis Sylvie-t, most is hármasban sétáltak. A friss családi fotókon jól látszik, hogy Barbi máris visszanyerte alakját.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse szeptember 28-án jelentették be, hogy megszületett első gyermekük. Kislányuk, Sylvie a hírek szerint szeptember 7-én, az amerikai Labor Day napján jött világra. A baba nevét Dylan később a saját podcastjében árulta el, és azt is elmondta, hogy Sylvie 3,5 kilogrammal született, a szülés pedig rendben zajlott.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem rejtegetik a kis Sylvie-t, mindenhova magukkal viszik
Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem rejtegetik a kis Sylvie-t, mindenhova magukkal viszik
Forrás: Profimedia

A büszke szülők még nem mutatták meg a kisbaba arcát, de nem rejtegetik, mindenhova magukkal viszik. Pár nappal ezelőtt, és most is hármasban sétáltak. Palvin Barbi remekül néz ki, olyan karcsú, mintha nem is lett volna várandós.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse fáradtnak tűnnek

A rajongóknak feltűnt, hogy a friss szülők kissé fárdatnak tűnnek. A közösségi médiában többen arra következtettek, hogy bizony nekik sem lehet könnyű az élet egy kisbabával, valószínűleg nem sokat alszanak.

Palvin Barbara májusban jelentette be, hogy gyermeket vár. A cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén világoskék Miu Miu ruhában mutatta meg gömbölyödő hasát. Júliusban Dylan Sprouse azt is elárulta, hogy kislányuk lesz. Akkor egy ideig „principessának”, vagyis hercegnőnek becézték a babát. A színész augusztusban arról beszélt, hogy lánya különleges helyet foglal majd el a Sprouse családban, mert hosszú idő után ő lesz az első kislány.

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