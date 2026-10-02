Rosszul alszol és folyton fáradt vagy? Lehet, hogy nem a stressz az egyetlen ok

Az alvás mennyisége fontos, de nem árul el mindent

Sokan elsősorban azt figyelik, sikerült-e teljesíteni az ajánlott alvásidőt, az azonban, hogy 8 órát ágyban töltöttél, nem jelenti azt, hogy teljesen kipihented magad. A gyakori felébredés, az elalvás előtti hosszas forgolódás vagy a rendszertelen napirend ronthatja az alvás minőségét, így reggel akkor is jelentkezhet fáradtság, ha papíron elegendő időt pihentél.

Az alvási rutin kialakítása ezért jó kezdet lehet: a szervezet számára kiszámíthatóbbá válik a nap ritmusa, ha nagyjából hasonló időben fekszel le és kelsz fel. Esténként a nyugodtabb környezet és a képernyőhasználat visszafogása is segíthet olyan szokásokat kialakítani, amelyek kedveznek a pihenésnek.

A nappali szokások este is éreztethetik a hatásukat

A fáradtság miatt kézenfekvő megoldásnak tűnhet még egy kávé, ha azonban a koffein a késő délutáni vagy esti órákban kerül a szervezetbe, az erre érzékenyebbeknél az elalvást is megnehezítheti. A koffein hatása több órán keresztül fennmaradhat, ezért érdemes megfigyelni, hogyan reagál rá a szervezet.

Hasonló figyelmet igényel az alkoholfogyasztás; egyetlen ital után könnyebbnek tűnhet az elalvás, az alkohol ugyanakkor megzavarhatja az éjszaka ritmusát. Másnap ennek hatása tompaságként, álmosságként vagy gyengébb koncentrációként is jelentkezhet.

Az étrend sokat számít

Az energiaszint szempontjából az étkezési szokásokra is célszerű ránézni. A túl szigorú kalóriamegvonás, az egyoldalú étrend vagy a rendszertelen étkezés is megnehezítheti a megfelelő tápanyagbevitel biztosítását. Egy változatos étrendben legyen helye fehérjeforrásoknak, zöldségeknek, gyümölcsöknek, teljes értékű gabonaféléknek és úgy általában az egyéni energiaigényhez igazodó mennyiségű ételnek.

Mikor jöhet képbe egy étrend-kiegészítő?

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