Rosszul alszol és folyton fáradt vagy? Lehet, hogy nem a stressz az egyetlen ok

Az alvás mennyisége fontos, de nem árul el mindent
Sokan elsősorban azt figyelik, sikerült-e teljesíteni az ajánlott alvásidőt, az azonban, hogy 8 órát ágyban töltöttél, nem jelenti azt, hogy teljesen kipihented magad. A gyakori felébredés, az elalvás előtti hosszas forgolódás vagy a rendszertelen napirend ronthatja az alvás minőségét, így reggel akkor is jelentkezhet fáradtság, ha papíron elegendő időt pihentél.
Az alvási rutin kialakítása ezért jó kezdet lehet: a szervezet számára kiszámíthatóbbá válik a nap ritmusa, ha nagyjából hasonló időben fekszel le és kelsz fel. Esténként a nyugodtabb környezet és a képernyőhasználat visszafogása is segíthet olyan szokásokat kialakítani, amelyek kedveznek a pihenésnek.
A nappali szokások este is éreztethetik a hatásukat
A fáradtság miatt kézenfekvő megoldásnak tűnhet még egy kávé, ha azonban a koffein a késő délutáni vagy esti órákban kerül a szervezetbe, az erre érzékenyebbeknél az elalvást is megnehezítheti. A koffein hatása több órán keresztül fennmaradhat, ezért érdemes megfigyelni, hogyan reagál rá a szervezet.
Hasonló figyelmet igényel az alkoholfogyasztás; egyetlen ital után könnyebbnek tűnhet az elalvás, az alkohol ugyanakkor megzavarhatja az éjszaka ritmusát. Másnap ennek hatása tompaságként, álmosságként vagy gyengébb koncentrációként is jelentkezhet.
Az étrend sokat számít
Az energiaszint szempontjából az étkezési szokásokra is célszerű ránézni. A túl szigorú kalóriamegvonás, az egyoldalú étrend vagy a rendszertelen étkezés is megnehezítheti a megfelelő tápanyagbevitel biztosítását. Egy változatos étrendben legyen helye fehérjeforrásoknak, zöldségeknek, gyümölcsöknek, teljes értékű gabonaféléknek és úgy általában az egyéni energiaigényhez igazodó mennyiségű ételnek.
Mikor jöhet képbe egy étrend-kiegészítő?
Bár a szervezet számára fontos tápanyagokat elsősorban az étkezések útján kell biztosítani, könnyen előfordulhat, hogy ennek nem tudsz száz százalékban eleget tenni. Ilyenkor a Scitec kínálatában is rengeteg étrend-kiegészítő közül válogathatsz, melyek helyet kaphatnak a mindennapjaidban.
A fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez a magnézium hozzájárul, csakúgy mint a vas, a C-vitamin és egy B-vitamin komplex. Érdemes az egyéni étrended és preferenciáid alapján választani – ezek a készítmények nem varázsszerek, de praktikus kiegészítői lehetnek a kiegyensúlyozott táplálkozásnak.
Mikor érdemes szakemberhez fordulni?
A tartós fáradtságot nem célszerű automatikusan az életmód számlájára írni. Ha a kimerültség hosszabb ideje fennáll, sem a magnézium, sem más kiegészítők nem segítenek, a helyzet megfelelő mennyiségű pihenés mellett sem javul, vagy más panaszok is társulnak hozzá, érdemes orvossal egyeztetni. A háttérben többféle ok állhat, melynek tisztázásához szakember és szükség esetén vizsgálat kell.
A pihentetőbb éjszakákhoz a teljes képet érdemes vizsgálni
A rossz alvás és az állandó fáradtság hátterében gyakran több tényező együttesen áll. A rendszertelen napirend, a késői koffeinfogyasztás, az alkohol, az egyoldalú étkezés, a túl nagy fizikai vagy lelki terhelés, de akár a zavaró alvási környezet is szerepet játszhat – első körben neked kell önvizsgálatot tartanod. A Scitec tapasztalatai szerint az esetek nagy részében szerencsére az átgondolt táplálkozás, a rendszeres mozgás és a megfelelő pihenés már önmagában sokat segíthet, ha azonban komolyabb probléma húzódik meg a háttérben, egy kivizsgálásra mindenképpen érdemes sort kerítened.