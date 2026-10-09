Súlyos betegséggel küzd a magyar színésznő: már három kemoterápiás kezelésen túl van

Dorogi Barbara és orvosai azt várják a kezeléstől, hogy a daganat annyira visszahúzódjon, hogy meg lehessen operálni. Dorogi Barbara a nehéz hónapok ellenére bízik a gyógyulásban, és hite mellett a barátai támogatása is sokat jelent számára.

Dorogi Barbara daganatos betegséggel küzd

Forrás: Facebook/Dorogi Barbara

„Mindennap azért imádkozom, hogy amit rám mért a Jóisten, azt méltósággal tudjam viselni” – mondta a Story magazinnak.

Dorogi Barbara betegségében a legjobb barátnője a legnagyobb támasza

A színésznő egyik legközelebbi barátnője, Szentpéteri Eszter a vizsgálatokra és a kezelésekre is elkíséri. Akkor is mellette volt, amikor a kemoterápia miatt hullani kezdett a haja, és parókát kellett választania. Később ugyanolyan frizurát vágatott magának, mint amilyen Barbara póthaja.

„Apróságnak tűnik, pedig nem az. Ott volt, amikor parókát választottam, majd meglepett azzal, hogy olyan frizurát vágatott magának, amilyen a póthajam. Most olyanok vagyunk, mint az ikertestvérek. Persze ott volt akkor is, amikor letoltuk a hajamat. Nem volt könnyű megbarátkozni a látvánnyal. Ez a betegség meglátszik az ember bőrén, süt a tekintetemből. De a hitem a gyógyulásban nagy. És ezek a baráti gesztusok nagyon sokat adnak. Persze először arra készült, ő is kopasz lesz, csak megkértem, azt ne tegye még az én kedvemért se” – mesélte Barbara.

Barbara mozgását jelenleg egy újabb probléma nehezíti. Egy idegbénulás miatt az egyik lába nem működik megfelelően. Egyelőre vizsgálják, hogy ezt a daganat vagy a kemoterápiás kezelés okozhatta-e.

Dorogi Barbara számára most a következő CT-vizsgálat jelenti a legfontosabb állomást. Az eredményből derülhet ki, mennyire hatott a kemoterápia, és sikerült-e annyira visszaszorítani a daganatot, hogy lehetőség nyíljon a műtétre.

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