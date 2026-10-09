Alexander Skarsgård cipője felett nem térnek napirendre az emberek: „Valahol azért meg kell húznunk a határt"

Ha valaki, hát Alexander Skarsgård pontosan tudja, hogyan kell ellopni a show-t egy filmpremieren. A svéd színész ezúttal a londoni BFI Filmfesztiválon, a Wicker premierjén gondoskodott arról, hogy másnap ne csak az új filmjéről beszéljenek. Pedig a Saint Laurent által megálmodott, aranyszínű szettje önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy minden tekintetet magára vonzzon. Csakhogy Skarsgård úgy döntött, hogy egy egészen bizarr lábbelivel teszi fel az i-re a pontot.

Alexander Skarsgård nagy port kavart öltözékével.

Forrás: PA Wire

Alexander Skarsgård arany öltönye eltörpült a bizarr cipő mellett

Az 50 éves Alexander Skarsgård tetőtől talpig Saint Laurent-ban érkezett a vörös szőnyegre. A feltűnő, aranyszínű öltöny alatt semmit nem viselt, így a megjelenése egyszerre volt szexi, extravagáns és provokatív. Egy ilyen összeállítás már önmagában elegendő a figyelem felkeltéséhez, de Skarsgård rátett erről még egy lapáttal.

Alexander Skarsgard arany színű öltönyben vonult a vörös szőnyegen.

Forrás: PA Wire/Doug Peters

A színész ugyanis egy teljesen átlátszó, műanyag Saint Laurent cipőt húzott a feltűnő öltönyéhez. A lábujjakat közszemlére tevő lábbeli finoman szólva sem tartozik a klasszikus elegancia alapdarabjai közé. És bár a divatvilágban már régóta nem számít újdonságnak, hogy a tervezők meghökkentő anyagokkal kísérleteznek, ez a cipő még a legbevállalósabb divatrajongókat is próbára teheti.

Alexander Skarsgard átlátszó cipője.

Forrás: PA Wire/Doug Peters

A különös lábbeli egyébként júniusban debütált a Saint Laurent kifutóján, Skarsgård pedig az első férfi, aki ebben a modellben mutatta meg a lábujjait a nyilvánosságnak.

Alexander Skarsgård cipője megosztotta az internetet

A Wicker premierjének legemlékezetesebb pillanata ez a ciipő lett, amit a rajongók nem is hagytak szó nélkül. „Neki minden jól áll” – írta egy rajongó, de más nem volt ilyen elnéző Alexander Skarsgård szettjével. „Újabb dolog, amitől kiráz a hideg” – írta egy kommentelő, más szerint pedig ez a szerelés már egyértelműen a ló másik oldala: „Valahol azért meg kell húznunk a határt.”

Akadtak olyanok is, akik szerint Alexander Skarsgård pontosan tudja, milyen reakciókat vált ki a ruháival, és kifejezetten élvezi a felhajtást.

„Alex szereti reakciókat kiváltani” – jegyezte meg valaki, egy másik hozzászóló szerint pedig egyértelműen ez volt a szándék.