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Alexander Skarsgård cipője felett nem térnek napirendre az emberek: „Valahol azért meg kell húznunk a határt"

premier Alexander Skarsgård cipő
Nagy Anna
2026.10.09.
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A színész számára a divatban nem léteznek határok, erről új filmje, a Wicker bemutatóján is tanúbizonyságot tett. Alexander Skarsgård legújabb vörös szőnyeges megjelenése azonban még a leglelkesebb rajongóit is megosztotta: az aranyszínű öltönyéhez ugyanis olyan cipőt választott, amely láttán sokan csak a fejüket fogták.

Ha valaki, hát Alexander Skarsgård pontosan tudja, hogyan kell ellopni a show-t egy filmpremieren. A svéd színész ezúttal a londoni BFI Filmfesztiválon, a Wicker premierjén gondoskodott arról, hogy másnap ne csak az új filmjéről beszéljenek. Pedig a Saint Laurent által megálmodott, aranyszínű szettje önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy minden tekintetet magára vonzzon. Csakhogy Skarsgård úgy döntött, hogy egy egészen bizarr lábbelivel teszi fel az i-re a pontot.

Alexander Skarsgård attending the Wicker London Film Festival screening at the BFI Southbank in London. Picture date: Thursday October 8, 2026.
Alexander Skarsgård nagy port kavart öltözékével.
Forrás: PA Wire

Alexander Skarsgård arany öltönye eltörpült a bizarr cipő mellett

Az 50 éves Alexander Skarsgård tetőtől talpig Saint Laurent-ban érkezett a vörös szőnyegre. A feltűnő, aranyszínű öltöny alatt semmit nem viselt, így a megjelenése egyszerre volt szexi, extravagáns és provokatív. Egy ilyen összeállítás már önmagában elegendő a figyelem felkeltéséhez, de Skarsgård rátett erről még egy lapáttal. 

Alexander Skarsgard attending the Wicker London Film Festival screening at the BFI Southbank in London. Picture date: Thursday October 8, 2026.
Alexander Skarsgard arany színű öltönyben vonult a vörös szőnyegen.
Forrás: PA Wire/Doug Peters

A színész ugyanis egy teljesen átlátszó, műanyag Saint Laurent cipőt húzott a feltűnő öltönyéhez. A lábujjakat közszemlére tevő lábbeli finoman szólva sem tartozik a klasszikus elegancia alapdarabjai közé. És bár a divatvilágban már régóta nem számít újdonságnak, hogy a tervezők meghökkentő anyagokkal kísérleteznek, ez a cipő még a legbevállalósabb divatrajongókat is próbára teheti.

Alexander Skarsgard attending the Wicker London Film Festival screening at the BFI Southbank in London. Picture date: Thursday October 8, 2026.
Alexander Skarsgard átlátszó cipője.
Forrás: PA Wire/Doug Peters

A különös lábbeli egyébként júniusban debütált a Saint Laurent kifutóján, Skarsgård pedig az első férfi, aki ebben a modellben mutatta meg a lábujjait a nyilvánosságnak.

Alexander Skarsgård cipője megosztotta az internetet

A Wicker premierjének legemlékezetesebb pillanata ez a ciipő lett, amit a rajongók nem is hagytak szó nélkül.  „Neki minden jól áll” – írta egy rajongó, de más nem volt ilyen elnéző Alexander Skarsgård szettjével. „Újabb dolog, amitől kiráz a hideg” – írta egy kommentelő, más szerint pedig ez a szerelés már egyértelműen a ló másik oldala: „Valahol azért meg kell húznunk a határt.”

Akadtak olyanok is, akik szerint Alexander Skarsgård pontosan tudja, milyen reakciókat vált ki a ruháival, és kifejezetten élvezi a felhajtást.

„Alex szereti reakciókat kiváltani” – jegyezte meg valaki, egy másik hozzászóló szerint pedig egyértelműen ez volt a szándék.

A svéd színésznek persze nem ez az első olyan öltözete, ami megosztja az embereket. Vörös szőnyeges megjelenései egyértelműen a meghökkentést célozzák meg. Láthattuk már bőrnadrágban, egészen rövid sortokban és csillogó, flitteres felsőkben is. Sőt, 2025-ben ő is csatlakozott azokhoz a hollywoodi férfisztárokhoz, akik combig érő Saint Laurent bőrcsizmában jelentek meg.

A Wicker premierjén nemcsak a divat kapott főszerepet

A különc megjelenéssel Alexander Skarsgård a Wicker című új filmjét népszerűsítette. A pikáns humorú, romantikus történetben egy mágikus, vesszőből készült férfit alakít, aki feleségül vesz egy halásznőt, akit Olivia Colman játszik. A különleges alapötletű alkotás október 23-án kerül az amerikai mozikba. A filmben ráadásul több magyar színész is feltűnik, és Magyarországon forgatták.

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