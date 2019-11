Ha tudsz már kötni, olyan ismeret birtokában vagy, amivel bármikor bármit szebbé tehetsz az otthonodban – a kötött áruk ugyanis már nemcsak a ruhatárak sajátjai, de a lakásdekorációk világában is jelen vannak. A téli hónapokban pedig kifejezetten jól jön egy kis melegség.

Tartsd melegen a bögréd!

Egy igazán egyszerű megoldás, hogy mindig melegen tartsd a bögréd tartalmát, miközben a kezedet sem égeti a forró porcelán. Köss a csészédnek ruhát! Egyszerű, gyors, praktikus és mivel te magad készíted, ajándéknak sem utolsó. A legegyszerűbb kötési technikát is választhatod, de a gyakorlottabbak köthetnek neveket, mintákat is bele. Kapoccsal, tépőzárral, de akár gombbal is rögzítheted egymáshoz a ruhácska két végét.

Öltöztesd fel a gyertyákat is!

Jópofa megoldás lehet, ha a gyertyákat is megajándékozod egy-egy kötött kardigánnal. Ennek hasonlóképpen egyszerű a technikája, mintha a bögrédnek készítenéd a téli ruhát. Használd a tél színeit, pirosat, zöldet, fehéret, de a fehér gyertyák minden színben elegánsak lesznek.

Melengető ölelés

Nincs is jobb dolog annál, mint amikor egy hosszú, fagyos nap után bebújsz a takaró alá, amit előzőleg felmelegített egy forró vizes palack. Ehhez hasonlóan jó érzés az is, amikor az átfagyott kezeddel megfogod a zsebedben lévő, tenyérnyi méretű melengető palackokat. Hogy ezek az érzések még kellemesebbek legyenek, köss a palackoknak ruhát. Nemcsak szebbek lesznek tőle, de puhábbak is.

Köntösbe bújtatott üvegek

Igazán télies hangulatot teremthetsz az ünnepi asztalon azzal, ha kötött köntösbe bújtatod az üvegeket. Ha a terítékkel ég egyéb kiegészítőkkel harmonizáló színt választasz, különösen elegánssá teheted a karácsonyi vacsorát.