A szaloncukor elmaradhatatlan édesség karácsony idején. Most egy olyan változatot mutatunk be, ami cukormentes, így bűntudat nélkül nassolhatod.

Hozzávalók:

Masszához:

50 g kókuszliszt

40 g őrölt mandula

70 g tejszín

30 g étcsokoládé

2 kk méz

Bevonóhoz:

150 g étcsokoládé

2 ek kókuszzsír

Elkészítése:

A tejszínt az étcsokoládéval rakd fel gőzfürdőre. Fontos, hogy étcsokoládét válassz, ugyanis nagyon nagy különbség van a cukorral turbósított tejcsoki és a jó minőségű, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmazó étcsoki között. Ízlés szerint 1-2 kiskanál mézet is tegyél hozzá, ami nemcsak az ízének, az állagának is segít. Természetesen édesítőszert is használhatsz, de mi ezúttal a sokkal természetesebb és vitaminokban is gazdag mézet választottuk.

A mandulát pár percre rakd forrásban lévő vízbe, hogy ledobja magáról a héját. Pucolás után töröld át, majd mehet is az aprítóba. A tejszínben felolvadt csokit vedd le a gőzről, majd forgasd bele az őrölt mandulát és a kókuszlisztet. Tedd a hűtőbe pihenni, megdermedni. Nagyjából egy óra múlva már lehet dolgozni a masszával. Körülbelül 10 grammos darabokat vegyél és alakítsd szaloncukor formára, majd tedd őket újra hűtőbe, míg elkészül a bevonó. Az étcsokoládét tedd gőz fölé a kókuszzsírral, és amikor elolvadt a csoki, egy pálcika segítségévvel mártsd bele a pucér szaloncukrokat.