Ez a csodás piros-fehér torta, nem csupán a szemnek, de az érzékeknek is gyönyört nyújt majd. Elkészítéséhez nem kell hobbi cukrásznak lenned, tehát minden amellett szól, hogy kipróbált ezt a különleges ünnepi desszertet.

Piros-fehér mesés torta recept

Hozzávalók

A tésztához:

25 dkg liszt

1 csomag sütőpor

1 csipet só

2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

12 dkg szobahőmérsékletű vaj

25 dkg cukor

2 egész tojás

2 dl tejföl

1 teáskanál vanília aroma

2 evőkanál piros ételfesték

A krémhez:

25 dkg krémsajt

2 dl tejszín

1 evőkanál vanília aroma

12 dkg porcukor

Elkészítés

Egy tálban keverd össze a lisztet, a sót, a sütőport és a kakaóport. Egy másik tálban verd habosra a vajat a cukorral, majd add hozzá a vanília aromát és a tojásokat. Simára kikeverve tedd a hűtőbe.

A tejfölben keverd el az ételszínezéket majd ezt add hozzá a lisztes keverékhez, és csak a legvégén add hozzá a vajas-cukros masszát. Addig keverd-kavard, míg homogén állapotúvá válik.

Kivajazott és kilisztezett sütőformában 180 fokon kb. 30 percig süsd a tésztát. Hagyd teljesen kihűlni, hiszen csak így tudod majd szépen elvágni.

A bevonat: A tejszínt verd habbá, forgasd bele a mascarponét, a porcukrot és a vanília aromát.

Miután teljesen kihűlt a tészta, vágd három részre, tölts meg, végül a külsejét is a krémmel fedd be. Kész is, jó étvágyat!