A karácsony igazi fanatikusai ma akár úgy is dönthetnek, hogy ezt a napot a kedvenc karácsonyi pizsamájukban töltik. Ezzel a ruhadarabbal szemben a fő elvárás, hogy kényelmes legyen, hiszen előfordulhat, hogy nem kerül le rólunk hamar. Persze az sem utolsó, hogy puha és meleg legyen, de az sem baj, ha kicsit bohókás.

Mivel az idei karácsonyra kevesebb rokonlátogatás jut, próbáljuk meg ezt a napot már a pihenésnek szentelni. És miben is lehetne kellemesebben tölteni az időt, mint egy puha, meleg pizsamában? Mondjuk nemet a szoros farmerekre, és inkább töltsük az egész napot kényelmesen! Íme, a legszuperebb pizsik, amiket akár az ünnepek után is beszerezhetsz, hiszen attól, hogy ez a karácsony utolsó napja, a hangulat addig maradhat ünnepi, ameddig csak szeretnénk! Arról nem is beszélve, hogy meleg pizsamára egész télen szükségünk lesz, és ugyan ki mondhatja meg, hogy nem viselhetjük végig a kedvenc karácsonyi pizsinket?

H&M - 6495 Ft

Ennek a pizsamának a gyönyörű és élénk színe hozza el a karácsonyi hangulatot. A puha dzsörzépizsamában garantáltan nem fogsz fázni, ráadásul bátran viselheted egész télen attól függetlenül, hogy tart-e még a karácsony, vagy már véget ért.

Tezenis - 3490 Ft

Ezt a kifejezetten karácsonyi mintás pizsamafelsőt azzal az alsóval kombinálod, amelyikkel csak akarod. Ha van már kedvenc és kényelmes nadrágod, ezért nem akarsz egy egész szettet beszerezni, akkor ezt neked találták ki!

Reserved - 3995 Ft

A Disney szerelmeseinek a legjobb választás ez a pizsama, na meg azoknak, akik télen sem szeretik, ha túlságosan be vannak bugyolálva. Ebben a pizsamában biztosan mesés lesz a hangulat, de nem izzasztó!

Sinsay - 7995 Ft

Aki pedig teljes élményre vágyik, annak biztosan ezt a szettet kell választania. Ebben ugyanis a karácsonyi hangulatú pizsama mellett még egy zoknit és egy alvómaszkot is találunk, vagyis a pihenésünket sem a fények, sem pedig a hideg nem akadályozhatja meg!

Women'secret - 9395 Ft

Azokat sem hagyják cserben, akik nem kifejezetten szeretik a piros színt, mert a karácsony, és a karácsonyi pizsama nem csak akkor lehet igazi, ha vörös. Ebben a puha, bársonyos és zöld hálóruhában is maximálisan ünnepi a hangulat, ráadásul már ránézésre is olyan kényelmes, mint egy puha ölelés.

Mindegy, hogy melyiket választjuk, az biztos, hogy melegséggel és meghittséggel töltenek el ezek a ruhadarabok, segítenek abban, hogy kicsit lelassuljunk, és abban is, hogy megengedjük magunknak: élvezzük ki a reggeli kávét vagy az esti kakaót kapkodás és sietség nélkül, hiszen azon a 10 percen már biztosan nem múlik a világ sorsa.