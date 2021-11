A mézeskalács története Magyarországon egészen az aquincumi ásatások idejéig nyúlik vissza. Már ekkor találtak olyan cserépformát, amelyet mézeskalács készítésére használtak.

Az Árpád-házi királyok idején azokban a kolostorokban készítették a mézes süteményeket, ahol méhészettel foglalkoztak. Mátyás király korában a keleti fűszerek Budapestre Bécsen keresztül jutottak el.

A mézeskalácsok a XVII. és XVIII. században terjedtek el igazán, amikor is búcsúkra, vásárokra egy-egy árus akár nyolcvanezer mézesbábot is magával vitt. Pozsonyban került sor az első magyarországi mézeskalácsos vásárra, mégpedig 1619-ben. Később Kassa is fontos mézeskalácsos központtá vált, majd 1713-tól Debrecen is.

A XVII. és XVIII. században az ötvösök és más művészetekben otthonosan mozgó iparosok fémből készítették a művészi formákat. Később fába vájták a kívánt forma negatívját, ezt töltötték meg a puha tésztával, majd kisütötték. A formából kivett kis "művet" már csak ki kellett díszíteni.

Mézeskalács recept:

33 dkg finomliszt

1 ek mézeskalács fűszerkeverék

5-10 dkg porcukor

1 tk szódabikarbóna

10 dkg vaj

1 dl méz

1 db tojás

Elkészítés: Egy nagyobb méretű tálban összekeverjük a lisztet, a porcukrot, fűszerkeverékeket, szódabikarbónát. Ezután hozzáadjuk a mézet, a tojást, valamint a megolvasztott vajat. Átkeverjük, majd kézzel egynemű tésztát gyúrunk belőle.

A deszkát alaposan kilisztezzük, a tésztát kb 1 cm vastagra kinyújtjuk, majd karácsonyi kiszúrókkal ( angyal, csillag, fenyőfa, csengettyű) különböző formákat szaggatunk belőle.

A mézeskalácsokat sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és 180 fokra előmelegített sütőben, alul-felül sütéssel körülbelül 10-15 perc alatt készre sütjük.

Ha kihűltek, akkor lezárt dobozban tároljuk őket, így hetekig elállnak és puhák maradnak.

Ha glutén és laktózérzékenységgel küzdesz, az alábbi receptet neked találták ki:

Hozzávalók:

125 gr eritrit vagy bármilyen más cukor

750 gr rizsliszt

1 tk só

2 tk szódabikarbóna

2 tk gyömbér

2 tk őrölt fahéj

½ tk szerecsendió

½ tk őrölt szegfűszeg

225 gr Ráma

125 gr méz

Elkészítés:

A cukrot, lisztet, sót valamint a szódabikarbónát és a fűszereket összekeverjük a megolvasztott vajjal. Hozzáadjuk a mézet, összegyúrjuk, majd két cipót formázunk belőle. A kész tésztát 1 órát pihentetjük, de a jobb eredmény érdekében érdemes a tésztát este elkészíteni és másnap reggelig állni hagyni. Lisztezett deszkán nyújtsuk ki 2-3 milliméter vastagságúra.

Tetszés szerinti formákat vágunk ki belőle, és kivajazott vagy sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, egymástól kellő távolságra, mert megnőnek. 180°C-ra előmelegített sütőben 8-10 percig sütjük.