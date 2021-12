A brit uralkodóháznak annyi rajongója van, mint számos világsztárnak. A királyi család tagjai, bármit is tesznek, azonnal a címlapokra kerülnek, népszerűségük pedig szinte semmit sem kopott az évtizedek során. Nem véletlen, hogy az ő karácsonyuk sokak számára a mesebeli ünnep szinonimája.

A királyi család életében nincs olyan esemény, amire ne lenne meg a kész forgatókönyv, így van ez az ünnepekkel kapcsolatban is. Olyan sok szabályt kell betartani, olyan sok hagyományt követnek, hogy a karácsony inkább tűnik munkának, mintsem örömteli pihenésnek.

Ahová a királynő is gyalog jár

A királynő és családja a norfolki birtokon található Sandringham-kastélyban tölti a karácsonyt. Nem volt azonban mindig így: az 1960-as években, amikor II. Erzsébet gyermekei még kicsik voltak, a koronás fő a Windsor-kastélyban ünnepelte a karácsonyt.

A norfolki birtok 1862-ben, Viktória királynő uralkodása alatt került a koronához. Miközben a királyi családnak saját autói, repülői és vonata is van, II. Erzsébet mégis úgy utazik le vidékre, mint az átlagemberek. Legalábbis majdnem. A királynő számára már hagyomány, hogy egy menetrend szerint közlekedő vonattal megy Norfolkra, azonban egy teljes vagont lefoglalnak számára.

A harmincéves műfenyő

A legelső karácsonyfát Zsófia Sarolta királyné kérésére állították fel az uralkodói palotában. III. György király felesége ezzel olyan hagyományt teremtett, amihez több évszázaddal később ma is ragaszkodik a család. Akárcsak minden másnak, úgy ennek az eseménynek is meghatározott menetben kell zajlania. Őfelsége kedveli a minimalizmust és a pontosságot, rendszerint ő ellenőrzi, hogy jó helyen vannak-e a díszek. A díszítésbe viszont csak a végén kapcsolódik be, elvégezve az utolsó simításokat.

A királyi család az ünnepek alatt sokat jótékonykodik, ilyenkor azonban nemcsak pénzt, hanem karácsonyfákat is ajándékoznak. A királynő fáit állítják fel a Westminster-székesegyházban, a Szent Pál-székesegyházban, két edinburgh-i templomban, valamint a Sandringham-kastély környékén lévő iskolákban is.

A hatalmas palotákban azonban nem csak egy fa található, sőt nem is mind élő! A királyi család egykori séfje, Darren McGrady nemrég elárulta, hogy őfelségének van egy harmincéves ezüst műfenyője, amit rendszerint az étkezőben helyeznek el.

Botrányos ajándékok

A királyi család tagjai is meglepik egymást az év legszentebb ünnepén. Teaidőben kerítenek sort az ajándékozásra, a meglepetéstől pedig igazán őszinte csodálkozás ül ki a hercegek és hercegnők arcára. Az ajándékok ugyanis finoman szólva sem tükrözik nemesi rangjukat. Olcsó apróságokkal, tréfás játékokkal, vagy éppenséggel megbotránkoztató tárgyakkal lepik meg egymást. Harry például pár évvel ezelőtt egy „csináld magad barátnőt", egy vízre megduzzadó figurát kapott ajándékba Katalintól.

Ezerszer üdvözöllek

Hosszú évtizedes hagyomány szakad meg idén. A királynő és férje, Fülöp herceg évente közel 1000 üdvözlőkártyát küldött el a családtagoknak, barátoknak, az ország és a Nemzetközösség vezető politikusainak. Az ünnepi jókívánság mellé rendszerint elhelyezték az aktuális családi fotót is, a kártyát pedig „Elizabeth R és Philip" aláírással látták el. Idén azonban már sem a szignóban, sem a fotón nem lesz ott őfelsége férje.

Fülöp nem sokkal századik születésnapja előtt, idén tavasszal hunyta le a szemét. Edinburgh hercege karácsonykor a közös kártyákon felül további 200 képeslapot is elküldött, méghozzá a hozzá közel álló szervezeteknek és katonáknak. Ők viszont idén már nem kapják meg ezeket a jókívánságokat.

A személyzet ajándéka

A Buckingham-palota dolgozói két meglepetést is kapnak az uralkodótól. Még az év elején ők maguk dönthetnek arról, hogy ajándék- vagy könyvutalványt kérnek-e karácsonykor. A kupon értéke 28 és 35 font között mozog és attól függ, ki mekkora összeget kap, hogy milyen régóta szolgálja a koronát. A személyzet ezen felül kap egy karácsonyi pudingot is, ami nem tévesztendő össze az itthon is ismert, megdermedt tejes édességgel. A brit sütemény tésztájába sok-sok cukor, rengeteg szárított gyümölcs kerül, és a hagyomány szerint vízgőz felett „sütik".

Az ünnepi beszéd

Elmaradhatatlan része a brit karácsonyi hagyományoknak az uralkodó ünnepi köszöntője. Erre minden évben december 25-én délután 3 órakor kerül sor és a tévében közvetítik. A beszédet azonban nem élőben adják. A királynővel még norfolki útja előtt leforgatják a videót, amiben minden apró részletnek jelentősége van. Tavaly például mindenkit meglepett őfelsége, ugyanis nem volt ott mellette a családi fotók között Harry unokájának portréja.