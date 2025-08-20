Nicole Kidman megmutatta, hogy néz ki paróka nélkül — Nyaralási fotóin a legedzettebbek is megdöbbentek

Nicole Kidman rajongói egyhangú véleményt nyilvánítottak, miután a színésznő egy sor fotót posztolt a családi nyaralásáról. A képeken a lányaival és nővére, Antonia családjával együtt szerepel. Az Oscar-díjas színésznő az Instagram-oldalán osztotta meg a nyaralás kedves pillanatait, és megdöbbentette követőit azzal, hogy megmutatta vad szőke fürtjeit, amelyeket általában a vörös szőnyeges eseményeken így vagy úgy, de megszelídít.

Nicole Kidman általában kiegyenesített hajjal látható vagy éppen parókában

Forrás: AFP

Nicole Kidmannak nincs mit szégyellnie

„Nyári emlékek… most pedig vissza az iskolába” – írta Nicole a képaláírásban. Az első videóban látható, ahogy a kristálytiszta vízbe merül, szőke hajzuhataga mögötte lobog. A következő képeken családtagjaival, köztük 17 éves lányával, Sunday-vel és 14 éves Faith-szel bújik össze.

A színésznő göndör fürtjeit a lányai is örökölték, különösen Faith, aki leszámítva, hogy anyja szőke, ő pedig barna, a sztár miniatűr mása.

Nicole Kidman göndör vörös fürtjei szinte a védjegyként szolgáltak Hollywoodban, később azonban szőkére festette a haját és kiegyenesíttette, amivel kapcsolatban nemrég azt írta, maga sem érti, miért, hiszen imádta a haját, és üzent a kislánynak, akinek szintén göndör haja van, szeresse, mer különleges.

Nicole barátai és rajongói a kommentszekcióban méltatták hihetetlen eperszőke fürtjeit, Reese Witherspoon színésznő azt írta: „Nézzétek ezt a gyönyörű hajat!”, Joey King színésznő hozzátette: „Nézzétek ezeket a hullámokat... annyira gyönyörűek”.

„A HULLÁMOS HAJ, ÚRISTEN, IGEN!” – írta egy rajongó, míg egy másik hozzátette: „Engedd szabadjára a fürtjeidet! Gyönyörűek!”, egy harmadik pedig hozzátette: „Imádom a természetes hajad!”.