Nicole Kidman megmutatta, hogy néz ki paróka nélkül — Nyaralási fotóin a legedzettebbek is megdöbbentek

haj színésznő vélemény Nicole Kidman
Life.hu
2025.08.20.
Nyári emlékeket osztott meg a közösségi médiában az Oscar-díjas színésznő. Parókabotránya óta mindenki Nicole Kidman természetes hajára kíváncsi, amit a nyaralási fotóin meg is mutatott a sztár. Rajongók, kollégák mondták el róla a véleményüket.

Nicole Kidman rajongói egyhangú véleményt nyilvánítottak, miután a színésznő egy sor fotót posztolt a családi nyaralásáról. A képeken a lányaival és nővére, Antonia családjával együtt szerepel. Az Oscar-díjas színésznő az Instagram-oldalán osztotta meg a nyaralás kedves pillanatait, és megdöbbentette követőit azzal, hogy megmutatta vad szőke fürtjeit, amelyeket általában a vörös szőnyeges eseményeken így vagy úgy, de megszelídít.

Australian-US actress Nicole Kidman attends the Kering Women in Motion Talk on the sidelines of the at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 18, 2025. (Photo by Ian LANGSDON / AFP)
Nicole Kidman általában kiegyenesített hajjal látható vagy éppen parókában
Forrás: AFP

Nicole Kidmannak nincs mit szégyellnie

„Nyári emlékek… most pedig vissza az iskolába” – írta Nicole a képaláírásban. Az első videóban látható, ahogy a kristálytiszta vízbe merül, szőke hajzuhataga mögötte lobog. A következő képeken családtagjaival, köztük 17 éves lányával, Sunday-vel és 14 éves Faith-szel bújik össze.

A színésznő göndör fürtjeit a lányai is örökölték, különösen Faith, aki leszámítva, hogy anyja szőke, ő pedig barna, a sztár miniatűr mása. 

Nicole Kidman göndör vörös fürtjei szinte a védjegyként szolgáltak Hollywoodban, később azonban szőkére festette a haját és kiegyenesíttette, amivel kapcsolatban nemrég azt írta, maga sem érti, miért, hiszen imádta a haját, és üzent a kislánynak, akinek szintén göndör haja van, szeresse, mer különleges. 

Nicole barátai és rajongói a kommentszekcióban méltatták hihetetlen eperszőke fürtjeit, Reese Witherspoon színésznő azt írta: „Nézzétek ezt a gyönyörű hajat!”, Joey King színésznő hozzátette: „Nézzétek ezeket a hullámokat... annyira gyönyörűek”.

„A HULLÁMOS HAJ, ÚRISTEN, IGEN!” – írta egy rajongó, míg egy másik hozzátette: „Engedd szabadjára a fürtjeidet! Gyönyörűek!”, egy harmadik pedig hozzátette: „Imádom a természetes hajad!”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
