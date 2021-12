Molnár Andinak nemcsak a tánccipő áll remekül, hanem a jégkorcsolya is. A táncművész egy ingyenes, diákoknak szóló kezdeményezés alkalmával bújt korcsolyába a Nyugati téri bevásárlóközpont jégpályáján, és megmutatta, hogy tudásával nem csak a táncparketten nyűgöz le mindenkit.

"Dunavarsányban nőttem fel, ahol a nagypapám volt a tesitanár, aki a fiataloknak mindig szervezett valamilyen szabadidős programot. Nyáron az evezés és a vízitúrák hódítottak, télen pedig a salakos kézilabdapályát locsolták fel, és alakították jégpályává. Én 3 éves korom óta ebben nőttem fel. Szupernek tartom, hogy a téli időszakban Budapesten a korcsolyázást, falmászást, januártól pedig az eplényi Síarénában a síelést, snowboardozást is kipróbálhatják a fiatalok" - meséli Andi.

"Nekem az egyik kedvenc téli sportom a korcsolyázás. A papám jegén tanultam meg, kicsi korom óta műkorcsolya volt a lábamon minden télen. A családom egy saját készítésű hótoló szerkezetet is eszkábált, amivel karbantartották a jeget, éltek-haltak ezért, nagyon lelkesek voltak. Előfordult olyan is, hogy apukám annyira szorosra húzta a korcsolyám, hogy már sajgott a lábam, de akkor is csak róttam a köröket" - mosolyog Andi.

A korcsolyázásnak számos jótékony hatása van: a friss levegőn töltött idő fontos az egészségünk szempontjából, a barátokkal való fogócskázásnak remek közösségépítő ereje van.

"Mivel 11 nappal karácsony előtt ünnepelem a szülinapom, nálam csak ezt követően indul a karácsonyra hangolódás. Feldíszítjük a lakást, elkészítjük az adventi koszorút és friss fenyőillattal varázsolunk ünnepi hangulatot. Mivel év közben sokat dolgozom, a tánctanítás, fellépések, televíziós szereplések miatt kevés időt tudok a családommal, barátaimmal tölteni, ez az év végi időszak róluk szól. Közösen mézeskalácsot sütünk, hosszan beszélgetünk, társasjátékozunk, feltöltődünk egymás társaságában" - meséli az ünnepi ráhangolódásról Andi.