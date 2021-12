Csodaszép körmöket készít egy letisztult szalonban, visszafogott környezetben és finom kávéval kínálja vendégeit, ahogy engem is kínált. Amit szeretek Berniben, hogy nem erőlteti vendégeire a saját elképzelését, ettől függetlenül valahogy mindig közös ponton végződnek az elképzelések. A körmöslány most is fullon van, teljesen be van táblázva így az ünnepek előtt, bár Veress Bernadett naptárában a hétköznapokon is telt ház van.

Itt van a tél, itt van újra, és bár a hó még nem esik nagy pelyhekben, de ami késik, még megjöhet. Csodák márpedig vannak. És a körmök tájékán sincs ez másképp. Mutasd meg a körmöd és megmondom, ki vagy! - tartja a mondás, amely szerint a körmünk sok mindent elárul. Megjelenésünk része, visszatükrözi stílusunkat, épp aktuális hangulatunkat. Körültekintgettünk a szalonokban, és a lányok körmére is sikerült ránéznünk.

Veress Bernadett kézápoló, műkörömépítő elmondása alapján úgy tűnik, hogy a falevelek nemcsak az utcán hevernek, hanem a körmök világában is visszaköszönnek idén. De így van ez a süni és a róka motívumokkal is, hiszen egyre több vendég kéri a bohókás őszi állatkákat a géllakkozás során. A trendszínek között első helyen hódítanak a farmerkékek és a sötétzöldek, de a khaki, szürke és barna árnyalatai is helyet kaptak a palettán. Igen, ez a mögöttünk lévő ősz üzenete, ám villámgyorsasággal szaladtak el a napok, és máris itt a karácsony a nyakunkon.

Úgy tűnik, a borús időben a csillogás elengedhetetlen, így a glitter és ombre körmök szintén előtérbe kerültek. Mintha egyre többen keresnék a fényt, hiszen az arany és a mustársárga színek is szépen fogynak, a pirosas árnyalatokból pedig a borszínek, mint például a rose kerültek előtérbe - tudtuk meg a szakembertől.

A szürke ötven árnyalata viszont egyáltalán nem kell, hogy mindent elsöpörjön, bármennyire is tarol az idén. A 2021-es téli körmök a borongós idő dacára is telis-tele vannak színekkel és élettel. Glitterek, fénylakk, csillogás, mágnes, sellőpor, minden előkerül, amely ünneppé emeli a hétköznapokat. De most komolyan, ha már semmi más nem ragyoghat azon a lányon, legalább a körme legyen az, amire felfigyel a nagyvilág. Azt szokták mondani, ha egy nőnek semmi másra nem is futja, de a haja, körme legyen mindig rendezett, tiszta és makulátlan.

Szalagavató bálok, Valentin nap, Halloween, Nőnap, anyák napja, ballagás, esküvők...Mindre más stílus jellemző, bár ahogy a mai kor szalagavatóinál és az esküvői öltözeteknél, épp így a körmökben is sok az átfedés. Na és itt van a karácsony, amely nem csak az év legszebb ünnepe, hanem a kézápolásban is kiemelt helyet kap. Ilyenkor itt is minden csillog, fénylik. Helyet kapnak a krampuszok, hópelyhek és a hóemberek mellett az angyalszárnyak is.

A díszes, strasszos, köves körmök épp olyan menők, mint a letisztult kis franciák. A forma leginkább ovális, de előfordul a hosszabb mandula, oroszmandula, és a "szögletes" stílus is. És akkor még nem beszéltünk a Baby Boomerről, ami úgy tűnik, sosem megy ki a divatból. Itt az árnyalatok és a színek ugyan változnak, de az alap marad. Egyszerű, gyönyörű, és a kevesebb olykor több elvét követve mégis örök klasszikus és a hölgyek kedvence marad.

Sokan már szeptemberben lefoglalták a decemberi időpontokat, hiszen az igazán jó körmösöknek hamar betelik a táncrendje. Lányok, ne hagyjátok utolsó percre a körmösötöket, sem a manikűrt, mert úgy jártok, mint én. Lemaradtok a karácsonyi glitterről. Mindenkinek békés és fényekkel teli karácsonyt kívánunk, szeretettel!

