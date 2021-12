Bár ismert házaspárt alkot Vincze Ottó és Görbicz Anita, nem szeretik a felhajtást és a rivaldafényt. Ők inkább arra törekednek az ünnepek alkalmával is, hogy meghitt és nyugodt hangulat szálljon a házukra karácsonykor is. Ünnepi szokásaikról és titkaikról meséltek.

"Én mindenevő vagyok, megkóstoltam az összes ételt, amivel szembetalálkoztam, bárhova is sodort az élet" – mesélte Vincze Ottó a Blikknek. "Azért persze vannak kedvencek, mint például a kakasherepörkölt. A feleségemnek a húsleves az egyik specialitása, nagyon finomat készít, de a magyaros kajákban egyébként is jó. Talán kevesen tudják róla, de remekül főz" - avatta be az olvasókat Ottó.

Anita azt is elárulta, mitől lesz náluk különleges a töltött káposzta:

–"Megcsináljuk gombócnak a tölteléket, a káposztát apróra vágjuk, majd levesszerűen készítjük el"– árulta el Görbicz Anita. – "Aztán ezt szedjük rá a gombócra. Szóval, más mint a hagyományos, de mi így szeretjük, így is nagyon finom, elhiheti".

Azt is elmesélték, hogy idén kisfiúknak különleges élményben lesz része:

"Először visszük majd a kisfiunkat szentmisére éjfélkor" – árulta el ismét Vincze Ottó.

"Úgy érezzük, Boldizsár most már elég nagy ahhoz, hogy megértse ennek a lényegét. Az egyik szigetközi falusi templomba megyünk, s remélem, megmarad benne az első élmény".