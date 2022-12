Kökény Danira két nagy feladat is vár a döntőben: először Ray Charlesként lép majd színpadra, ezután duettet énekel az Ázsia Expressz harmadik évadának győztesével, Halastyák Fannival, azaz Nemazalánnyal. Dani számára nagy öröm lenne a győzelem, ugyanis nehéz gyerekkora volt, családjával sokat kellett nélkülözniük.

A közelgő ünnepek kapcsán beszélt arról, hogy a karácsony sem telt mindig az ajándékozás jegyében.

"Ha a pénztárcánk engedi, meg szoktuk lepni egymást egy-egy aprósággal. Emlékszem, egyszer még egy kis szintetizátort is kaptam, azon tanultam meg minden akkordot, úgyhogy nagyon örültem neki. De egyébként ajándékok nélkül is megvagyunk, bár nehéz körülmények között élünk, és sokszor kilátástalannak tűnik a helyzetünk" – kezdte a Story Magazinnak Kökény Dani, aki arról is mesélt, hogy családja tartja benne a lelket, és kell is a támogatás, mert előfordult, hogy karácsonykor nem jutott meleg étel az asztalra.

Az ünnepeket is mindig együtt szoktuk tölteni, ha van rá lehetőségünk, akkor főzünk, fát díszítünk, bár a tavalyi karácsonyunk nagyon szegényesre sikeredett. Csak egy pici fára futotta, meleg étel viszont már nem került az asztalra, pedig mama nagyon szeret és jól is tud főzni.

"Isteni almás sütit, káposztát és halászlevet készít, de sokszor semmi nem kerül a tányérra. Olyankor csak körbeüljük az üres asztalt, beszélgetünk, majd elmegyünk az éjféli misére, és hálát adunk Istennek, hogy ilyen összetartó családunk van" – árulta el a fiatal énekes.