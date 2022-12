Nyári Diát nem is olyan régen még a dzsungelben láthattuk, most viszont már nyugodtan, saját otthonában, családja körében készül a karácsonyi ünnepekre. Legújabb fotója azonban nemcsak ünnepi hangulatot, hanem forróságot is áraszt, ugyanis egy lila színű fehérneműben állt kamera elé.

Mióta pocakos voltam Zétivel, elhagytam a merevítővel ellátott darabokat, nagyon zavarnak. Ennek ellenére viszont szeretném, hogy egy fehérnemű kényelmes, és szép legyen

– írja posztjában a színésznő.