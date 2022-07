Nyári Dia hihetetlen átalakuláson ment keresztül az utóbbi években. A színésznő vékonyabb, mint valaha, így nem csoda, hogy annyian irigylik sportos alakját.

Dia is azon színésznők közé tartozik, aki a munkája mellett kisgyermekes édesanyaként is helytáll a mindennapokban. Négyéves kisfia, Zétény alaposan meg is dolgoztatja, ugyanis a kisfiú valódi örökmozgó, aki épp a szuperhősös korszakát éli. Dia nem rejtegeti a kíváncsi szemek elöl Zétit, mégis ritkán oszt meg róla fotókat a közösségi oldalán. Most kivételt tett, és megmutatta, hogy játszanak együtt a vízben.

Veled minden #mosolyodamindenem

A kisfiú kiköpött anyukája, ami több kommentelőnek is feltűnt. Egyikük így fogalmazott:

"Az első képen, mintha fognád saját magad, annyira hasonlít rád, szépek vagytok"